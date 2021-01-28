«Взлетка», парковки, логистика: казанскому аэропорту напишут стратегию до 2050 года

Если мастер-план не принесет изменений, аэропорт может не справиться с прогнозируемой нагрузкой, считают эксперты

Фото: Максим Платонов

Татарстан намерен сразу на 30 лет вперед распланировать развитие воздушной гавани Казани: концепцию мастер-плана аэропорта сегодня представят президенту республики, а Минтранс РТ начнет поиск организации, которая разработает этот документ. Это может оказаться поворотным моментом для небесных врат столицы: в документе следует учесть ряд наболевших проблем, говорят эксперты. Хотя, как отмечают некоторые из них, пока аэропорт демонстрирует неготовность даже к не самым крупным реформам.

Концепцию мастер-плана сегодня покажут президенту

Сегодня у президента Татарстана Рустама Минниханова пройдет закрытое для прессы совещание по вопросам разработки нового мастер-плана Международного аэропорта Казань (МАК) на десятилетия вперед, а также стратегии развития международного выставочного центра «Казань-Экспо» на ближайшие пять лет. В этот раз основной документ, определяющий все грани развития авиаузла, хотят принять сразу на срок до 2050 года — предыдущий мастер-план, принятый в 2009 году, охватывал только 10 лет, и его горизонт планирования, фактически, уже истек.

Поиск организации, которая займется разработкой нового мастер-плана (в прошлый раз это была немецкая компания Fraport AG, управляющая рядом аэропортов в Германии), анонсировал на недавней коллегии министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов. Однако общую концепцию плана, от которой будут отталкиваться авторы проекта, министерство представит уже сегодня.

Поиск организации, которая займется разработкой нового мастер-плана, анонсировал на недавней коллегии министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов. Фото: Ринат Назметдитнов

Некоторые моменты этой концепции уже известны со слов Ханифова и предыдущих заявлений. Так, ясно, что там отразят строительство нового пассажирского терминала, о котором объявили еще в начале 2020 года, а также строительство грузового терминала, который разрабатывает группа «Волга-Днепр».

Пресс-служба аэропорта Казани пока хранит молчание относительно концепции мастер-плана. Но, по словам экспертов, уже сейчас ясно, что в документе нужно отразить решение ряда болевых вопросов гавани.

«Когда спохватятся, будет уже поздно»

В разговоре с «Реальным временем» председатель совета директоров «Тулпар Аэрогрупп» Азат Хаким отметил: сейчас аэропорт страдает от недозагрузки в период пандемии, но скоро на смену может прийти совершенно другая проблема.

— Сегодня аэропорту недостает пассажиров, поскольку во время пандемии коронавируса его загрузка (пассажиропоток) упала на 40%. Если год назад МАК перевез 3,5 млн человек, то в этом году — где-то 2,5 млн, я так предполагаю. Треть пассажиров, если не больше, точно потеряли. Это главная проблема. Но пандемия не будет длиться вечно, поэтому нужно думать о развитии аэропорта. А для этого нужно позаботиться о том, чтобы территория была зарезервирована. Когда спохватятся, будет уже поздно. Много нюансов, инфраструктурных, логистических, которые нужно учесть уже сейчас, — заявил Азат Хаким.

В качестве иллюстрации этой проблемы собеседник издания приводит в пример ситуацию с возведением нового ангара — судя по всему, даже сравнительно небольшое строительство дается аэропорту нелегко.



— У нашей компании с ними (с МАК. — прим. ред.) очень хорошие партнерские отношения. Но уже два-три года мы пытаемся построить еще один ангар. И вопрос с землеотведением решается очень долго. А объемы технического обслуживания растут, нам нужно идти вперед, а ангар быстро не строится. Вот этот вопрос нужно нам решать, — добавляет спикер.

Фото: Максим Платонов

Взлетная полоса и парковки

Гендиректор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев отмечает, что на нынешнем этапе концепцию мастер-плана еще не обсуждали с представителями авиаотрасли. Тем не менее, предложения у отрасли есть.

— Взлетно-посадочная полоса имеет определенную категорию. Сейчас категория частично снята, чтобы повысить метеоминимум. Поэтому нужно добиться того, чтобы посадочное оборудование использовалось по максимуму. То, что они ограничили, нужно восстановить, чтобы действительно аэропорт был наименьшей категории для взлета и посадки воздушных судов, — объясняет Трубаев.

Глава авиакомпании также добавляет, что в будущем аэропорту понадобится расширять парковку. Напомним, что уже сейчас соседнее с аэропортом село Столбищи стало центром своего рода «парковочного бизнеса» — там предоставляют парковочные места улетающим пассажирам.



— С учетом перспектив, увеличения объемов, наверное, можно продумать запасные варианты. Места для этого можно выделить. Эта дополнительная зона никогда не помешает, — полагает Трубаев.

Фото: Максим Платонов

«Проблемы с клиентской логистикой»



Анна Свинина, директор института инженерной экономики и предпринимательства КНИТУ-КАИ, указывает на сложности в работе с пассажирами:

— В аэропорту есть проблемы с клиентской логистикой — например, стойки вылета в Казахстан и Беларусь достаточно сложно найти, они как бы между двумя терминалами. Также логистика самолета на ВПП не самая удобная, самолёт на земле идет как бы на разворот. Я не очень знакома с расположением грузовой инфраструктуры, но есть предположение, что там тоже не все удобно.

Впрочем, добавим, что пассажиры в казанском аэропорту сталкиваются и с более неприятными ситуациями, бьющими по имиджу воздушной гавани, — вроде дебошей и очередей у стойки с тестированием на коронавирус. Или переполненным залом ожидания вылета в терминале 1 — когда людям не просто негде присесть, но даже и встать некуда.



«Реальное время» будет следить за развитием событий.