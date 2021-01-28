«Взлетка», парковки, логистика: казанскому аэропорту напишут стратегию до 2050 года
Если мастер-план не принесет изменений, аэропорт может не справиться с прогнозируемой нагрузкой, считают эксперты
Татарстан намерен сразу на 30 лет вперед распланировать развитие воздушной гавани Казани: концепцию мастер-плана аэропорта сегодня представят президенту республики, а Минтранс РТ начнет поиск организации, которая разработает этот документ. Это может оказаться поворотным моментом для небесных врат столицы: в документе следует учесть ряд наболевших проблем, говорят эксперты. Хотя, как отмечают некоторые из них, пока аэропорт демонстрирует неготовность даже к не самым крупным реформам.
Концепцию мастер-плана сегодня покажут президенту
Сегодня у президента Татарстана Рустама Минниханова пройдет закрытое для прессы совещание по вопросам разработки нового мастер-плана Международного аэропорта Казань (МАК) на десятилетия вперед, а также стратегии развития международного выставочного центра «Казань-Экспо» на ближайшие пять лет. В этот раз основной документ, определяющий все грани развития авиаузла, хотят принять сразу на срок до 2050 года — предыдущий мастер-план, принятый в 2009 году, охватывал только 10 лет, и его горизонт планирования, фактически, уже истек.
Поиск организации, которая займется разработкой нового мастер-плана (в прошлый раз это была немецкая компания Fraport AG, управляющая рядом аэропортов в Германии), анонсировал на недавней коллегии министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов. Однако общую концепцию плана, от которой будут отталкиваться авторы проекта, министерство представит уже сегодня.
Некоторые моменты этой концепции уже известны со слов Ханифова и предыдущих заявлений. Так, ясно, что там отразят строительство нового пассажирского терминала, о котором объявили еще в начале 2020 года, а также строительство грузового терминала, который разрабатывает группа «Волга-Днепр».
Пресс-служба аэропорта Казани пока хранит молчание относительно концепции мастер-плана. Но, по словам экспертов, уже сейчас ясно, что в документе нужно отразить решение ряда болевых вопросов гавани.
«Когда спохватятся, будет уже поздно»
В разговоре с «Реальным временем» председатель совета директоров «Тулпар Аэрогрупп» Азат Хаким отметил: сейчас аэропорт страдает от недозагрузки в период пандемии, но скоро на смену может прийти совершенно другая проблема.
В качестве иллюстрации этой проблемы собеседник издания приводит в пример ситуацию с возведением нового ангара — судя по всему, даже сравнительно небольшое строительство дается аэропорту нелегко.
— У нашей компании с ними (с МАК. — прим. ред.) очень хорошие партнерские отношения. Но уже два-три года мы пытаемся построить еще один ангар. И вопрос с землеотведением решается очень долго. А объемы технического обслуживания растут, нам нужно идти вперед, а ангар быстро не строится. Вот этот вопрос нужно нам решать, — добавляет спикер.
Взлетная полоса и парковки
Гендиректор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев отмечает, что на нынешнем этапе концепцию мастер-плана еще не обсуждали с представителями авиаотрасли. Тем не менее, предложения у отрасли есть.
Глава авиакомпании также добавляет, что в будущем аэропорту понадобится расширять парковку. Напомним, что уже сейчас соседнее с аэропортом село Столбищи стало центром своего рода «парковочного бизнеса» — там предоставляют парковочные места улетающим пассажирам.
— С учетом перспектив, увеличения объемов, наверное, можно продумать запасные варианты. Места для этого можно выделить. Эта дополнительная зона никогда не помешает, — полагает Трубаев.
«Проблемы с клиентской логистикой»
Анна Свинина, директор института инженерной экономики и предпринимательства КНИТУ-КАИ, указывает на сложности в работе с пассажирами:
Впрочем, добавим, что пассажиры в казанском аэропорту сталкиваются и с более неприятными ситуациями, бьющими по имиджу воздушной гавани, — вроде дебошей и очередей у стойки с тестированием на коронавирус. Или переполненным залом ожидания вылета в терминале 1 — когда людям не просто негде присесть, но даже и встать некуда.
«Реальное время» будет следить за развитием событий.
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