Минниханов опубликовал видео в честь Года театра

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Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в социальных сетях видео, посвященное Году театра в России. Он подписал его стихами поэта Габдуллы Тукая.

В ролике приводится статистика по театрам в Татарстане. Так, в прошлом году в РТ прошло 4 680 спектаклей, которые посетили более 1 млн зрителей.

На данный момент в Татарстане действует 25 театров, из которых 15 — государственные, 3 — муниципальные, 7 — частные.

Ранее Минниханов опубликовал видео празднования юбилея Татарстана в 1980 году.