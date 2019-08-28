Минниханов назначил стипендию президента Татарстана 89 студентам

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении стипендии студентам республиканских вузов. В этом году стипендия президента РТ будет назначена 89 юношам и девушкам, обучающимся в Татарстане.

Согласно документу, с 1 сентября на выплаты смогут рассчитывать 36 студентов из республики и еще 53 студента из других регионов. Полный список можно посмотреть здесь.

Из материалов Минобразования Татарстана следует, что президентская стипендия составляет 5 500 рублей. Она выплачивается в течение всего срока обучения в вузе. Основное условие — положительные результаты в учебе. При этом назначение такой стипендии не означает, что студент не сможет получать другие стипендии и выплаты.

Условием для ее получения является обучение в госвузе, находящемся в республике, и призовое место на заключительном этапе всероссийской или международной школьной олимпиады. При этом в вуз надо поступить по специальности, соответствующей профилю олимпиады.