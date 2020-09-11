Татарстан намерен нарастить ВРП в 2021 году за счет новых проектов промышленных гигантов

Фото: Максим Платонов

2021 год должен стать точкой быстрого подъема производства из «коронавирусной ямы», заявил сегодня глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на презентации проекта бюджета республики. В последующие годы также ожидается интенсивный рост — как за счет низкой базы последних двух лет, так и за счет новых проектов «локомотивов» республиканской промышленности. Как вырастет производство, сколько Татарстан потерял на пандемии и каким будет бюджет на ближайшие три года — в материале «Реального времени».

Прогноз должен быть реалистичным, а бюджет — «уравновешенным»

Сегодня правительство Татарстана представило прогноз социально-экономического развития и основные параметры консолидированного бюджета на предстоящие 2021—2023 годы. Минэкономики и Минфин республики разрабатывали его на протяжении последних четырех месяцев во взаимодействии с крупными компаниями-налогоплательщиками, приготовив фактически план по выходу из «коронавирусной ямы». В заседании правительства приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, представители министерств и ведомств.

«Как вы знаете, пандемия новой коронавирусной инфекции внесла значительные коррективы, — сказал Алексей Песошин, открывая заседание. — Вынужденный режим жестких ограничений и режим самоизоляции, приостановление деятельности предприятий отразились на темпах развития в целом по стране. В большинстве секторов экономики зафиксированы отрицательные значения. В обрабатывающем секторе падение составило 2,5%. Добыча полезных ископаемых упала на 6 с лишним процентов, в результате чего сократилась доходная часть бюджета. Сильнее всего оказались затронуты секторы розничной торговли, туристической отрасли, индустрия гостеприимства, сфера услуг».

Сегодня правительство Татарстана представило прогноз социально-экономического развития и основные параметры консолидированного бюджета на предстоящие 2021—2023 годы. Минэкономики и Минфин республики разрабатывали его на протяжении последних четырех месяцев во взаимодействии с крупными компаниями-налогоплательщиками, приготовив фактически план по выходу из «коронавирусной ямы». Фото tatarstan.ru

«Важно, чтобы прогноз социально-экономического развития республики был максимально реалистичным, а бюджет — уравновешенным», — напутствовал Песошин министра экономики Татарстана Мидхата Шагиахметова, который готовился выступить с изложением основных макроэкономических параметров.

Выше прогноза МВФ

Шагиахметов, следуя общему тренду, начал с описания общемировых тенденций в экономике. «Для мировой экономики текущий год оказался одним их самых сложных за последние десятилетия, — констатировал он. — МВФ в июльском прогнозе оценивает снижение мировой экономики в 4,9% против роста в 2,9% в 2019 году», — сообщил он.

На иллюстрациях указывалось, что более позитивный прогноз МВФ дает Китаю. КНР может закончить «коронавирусный» год все-таки с ростом в 1% против 6,1% в 2019 году. России пророчат сокращение на 3,9% против роста 1,3% в 2019 году. «В результате распространения коронавирусной инфекции экономики стран столкнулись с ограничением спроса и волатильностью на энергоресурсы. Негативное влияние на российскую экономику оказали ограничения по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+», — отметил спикер.

После снятия ограничений экономика начинает восстанавливаться. «По итогам января — июля ВРП России сократился на 3,8%, а ВРП Татарстана снизился на 1,5%, — сообщил оперативные данные Мидхат Шагихаметов. — На фоне пандемии значительное сокращение произошло в промышленности, нефтедобыче и энергетике, на что повлияло сокращение деловой активности в экономике. Они обеспечивают 50% производства республики. При этом высокие темпы сохранены в нефтепереработке, АПК и строительстве, удельный вес которых — 30%. В результате индекс промышленного производства составил 98,2%».

Согласно прогнозу Минэкономики Татарстана, в будущем году индекс промышленного производства должен составить фантастические 105,2%, или 2,9 трлн рублей. Фото tatarstan.ru

Не прекращали работу строительство, АПК, постепенное снятие ограничений благотворно отражается на розничной торговле. Принят комплекс мер, которые поддержали бизнес. Это отсрочка по налогам и социальным взносам, реструктуризация кредитов, введение моратория на проверки, выдача льготных кредитов системообразующим предприятиям, льготные микрозаймы под 1% годовых бизнесу. Впрочем, конкретные цифры ни по одной мере поддержки не назывались.

Прогноз на 2021 год: рост производства в 105,2%

После этого министр экономики перешел к изложению самого прогноза социально-экономического развития. По его словам, при его подготовке регионам рекомендовано опираться на следующие сценарные условия развития российской экономики: стоимость нефти — в диапазоне от 43,3 до 46,5 доллара за баррель в течение 2021—2023 годов, курс валюты — 70,8—71,7 рублей, инфляция — 4%.

Как следовало из выступления докладчика, 2021 год должен стать точкой быстрого подъема производства из «коронавирусной ямы». Согласно прогнозу Минэкономики Татарстана, в будущем году индекс промышленного производства должен составить фантастические 105,2%, или 2,9 трлн рублей. Для сравнения: в этом году ожидается спад до 97,3%, а объем промышленного производства оценивается в 2,6 трлн рублей. Минэкономики республики прогнозирует, что, оттолкнувшись в будущем году от дна, промышленность сможет сохранить положительную динамику в последующие годы. Так, в 2022 году ожидается индекс промпроизводства в пределах 102,9%, или 3,13 трлн рублей, а в 2023 году — 102,7%, или 3,35 трлн рублей.

Драйверами роста в предстоящие годы должны стать проекты нефтепереработки и нефтехимии ГК «ТАИФ» и «Татнефти», в машиностроительном комплексе — Казанский авиационный завод и КАМАЗ, в энергетике — проекты ГК ТАИФ, «Татэнерго», «Сетевой компании».

Драйверами роста в предстоящие годы должны стать проекты нефтепереработки и нефтехимии ГК «ТАИФ» и «Татнефти». Фото Максима Платонова

В 2021 году ВРП прогнозируется на уровне 103,9%. Источники роста экономической активности видятся в увеличении темпов производства и торговли, на которые приходится половина ВРП. Шагихаметов сообщил, что идет подготовка инвестиционных проектов, которые будут реализовываться в рамках нового федерального закона о защите капиталовложений. «Нам необходимо оперативно синхронизировать их с региональной нормативной базой», — добавил он.



Минфин: будем переходить на бюджетную диету

Однако Министерство финансов Татарстана рисует не столь радужную картину на будущий год. Глава Минфина Радик Гайзатуллин ожидаемо сообщил, что в этом году бюджет понес существенные потери, которые, впрочем, были компенсированы федеральными субсидиями. Как следовало из его доклада, уровень доходов, по сравнению с прошлым годом, снизился на 34,2 млрд рублей. Дыра в бюджета образовалась из-за обвала сборов по налогу на прибыль. Недобрали 32,6 млрд рублей. 80% снижения поступлений по налогу на прибыль — из-за сокращения нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+. По размеру потерь Татарстан оказался на четвертом месте среди регионов РФ после Москвы и нефтяных регионов Сибири (Ямало-Ненецкий округ, Тюмень).

Основные параметры проекта консолидированного бюджета на 2021—2023 годы таковы: в первый год доходы составят 271,9 млрд рублей, дефицит — 2,9 млрд, в последующие — 283 млрд рублей (дефицит 3,1 млрд рублей) и 294,1 млрд рублей (дефицит — 3,2 млрд рублей). Далее министр подробно рассказал, за счет каких источников будет пополняться казна. Как оказалось, наибольшие доходы в следующем году должны принести НДФЛ в размере 81,5 млрд рублей, налог на прибыль — 77 млрд рублей, акцизы — 41,2 млрд рублей, налог на имущество — 26 млрд рублей. Гайзатуллин призвал глав муниципалитетов рачительно отнестись к тратам в будущем году.



Радик Гайзатуллин ожидаемо сообщил, что в этом году бюджет понес существенные потери, которые, впрочем, были компенсированы федеральными субсидиями. Фото tatarstan.ru

Особый интерес вызвало выступление директора государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» Алсу Мифтаховой. Оказалось, что при 100% авансировании нужд лечебных учреждений бюджет фонда был исполнен не полностью, есть значительные остатки. Отвечая на вопросы, Алсу Мифтахова пояснила, что на время пандемии был прекращен стационарный прием больных, проведение высокотехнологичных операций, и пообещала наверстать упущенное. «Главное, чтобы приписок не было», — включился в разговор Рустам Минниханов.

Подвел черту под обсуждением президент РТ: «Этот год был очень напряженным по доходам — с минусом 33—34 млрд рублей, такого не было давно. Были времена, когда у нас случались моменты с падением доходов, но так сильно не падали. Доходная часть очень напряженная, надо хорошо поискать источники покрытия дефицита в 2021 году. Минфином была проведена большая работа по формированию проекта бюджета — никаких самовольных решений быть не должно».

Президент предупредил, что и без того напряженная ситуация может усугубиться федеральными инициативами по изъятию нефтяных доходов. «Есть некие движения в части увеличения нагрузки на нефтяную отрасль», — обмолвился Рустам Минниханов. Поэтому надо оставаться в тех параметрах бюджета, которые определены Минфином РТ.