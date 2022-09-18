Губернатор провинции Восточный Азербайджан заявил о стремлении получить продукцию КАМАЗа

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстан Рустам Минниханов посетил в Тебризе завод по производству грузовиков Rakhsh Khodro Diesel, основанным в 2005 году. Предприятие — стратегический партнер челнинского КАМАЗа в России, оно выпускает его грузовики.

Вместе с Рустамом Миннихановым Rakhsh Khodro Diesel посетил губернатор провинции Восточный Азербайджан (Иран), который заявил о стремлении получить грузовики КАМАЗа. «Нам нужна такая продукция», — сказал он.

Rakhsh Khodro Diesel партнёр JAC и Jinbei в Китае и Maz-Man в Беларуси. На заводе помимо грузовиков КАМАЗа выпускаются легкие грузовики JAC и микроавтобусы собственной разработки.



Фото: пресс-служба президента Татарстана

На встрече с руководством Daric Рустам Минниханов заявил, что компания — давний и надёжный партнёр Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

— В сложившейся ситуации мы стремимся делать совместные проекты с компанией КАМАЗ, в этих условиях, санкционных условиях мы можем друг другу помочь»- отметил руководитель холдинга Мохаммад Реза Зонузи Мотлаг.

У Татарстана и Восточного Азербайджана уже сложилось сотрудничество. В 2009 году стороны подписали меморандум об установлении побратимских отношений между Казанью и Тебризом. Компания Rakhsh Khodro Diesel (RKD) построила сборочный завод по производству автомобилей КАМАЗ.



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Татьяна Демина