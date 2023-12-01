На казанском заводе «Вакууммаш» открыли две мемориальные доски

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил казанский завод «Вакууммаш», который сегодня отмечает 80-летний юбилей. В честь памятной даты на заводе открыли две мемориальные доски: предприятие трудовой доблести 1941—1945 годов и посвященную бывшему директору Николаю Капустину.

— Человек, который много сделал для предприятия и республики. И мы всегда помним те праведные дела, которые здесь происходили и продолжают происходить, — приводит слова Минниханова его пресс-служба.

Говоря о заводе, татарстанский лидер обратил внимание на время его появления. Предприятие создали в 1943 году как завод по ремонту тракторных двигателей. Потом был период, связанный с производством сельскохозяйственной техники и дизельных электростанций. С 1959 года здесь начали выпускать вакуумную технику.



— Сегодня он пережил все сложности благодаря той команде, которая есть на предприятии. Здесь есть люди, которые более 50 лет отработали на заводе, есть трудовые династии. Это говорит о том, что предприятие имеет серьезный фундамент для дальнейшего роста, — сказал Минниханов.

Распоряжение о создании мемориальных досок на памятном строении у здания «Вакууммаша» подписал премьер-министр республики Алексей Песошин в начале ноября. Об этом властей попросили представители завода.

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Айрат Назипов