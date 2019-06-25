Год Минмолу: «трендсеттеры всего нового», дружба с субкультурами и молодежная стратегия Фаттахова

Чем отличилось самое молодое министерство Татарстана за 12 месяцев работы?



Татарстанскому Минмолодежи исполнился год. На июньской сессии 2018 Госсовет республики одобрил идею разделения его функций с Минспорта, а день спустя президент Рустам Минниханов назначил своим указом на должность нового министра Дамира Фаттахова. «Реальное время» с трудом собрало 10 фактов, которыми запомнилось за этот срок самое юное министерство РТ под руководством выходца из мэрии, экс-главы двух районов Казани и популярного «кавээнщика».

1. Спорт — отдельно, дети — отдельно



Ровно год назад, 25 июня, Дамир Фаттахов прощался с коллегами в казанской мэрии, уходя на должность руководителя только что созданного Минмолодежи РТ. Решение о разделении Министерства по делам молодежи и спорту на два ведомства приняли большинством голосов на сессии Госсовета РТ 21 июня. Инициатива исходила от президента Татарстана. Вице-премьер Шамиль Гафаров, озвучивая ее парламенту, сообщил, что вопрос разделения министерства назрел давно. Указом Рустама Минниханова от 22 июня на должность нового министра назначили Фаттахова.

— Для меня большая честь, коллеги, — работать… было работать — тяжело оговариваться — в лучшей команде, в лучшем городе этого мира под руководством лучшего мэра, — с трудом подбирая слова, поблагодарил бывших коллег в мэрии новый министр.

Проводили Фаттахова дружными аплодисментами, знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» и воспоминаниями о карьерном пути: от известного «кавээнщика», самого молодого депутата Казгордумы и главы двух районов, Московского и Кировского, до экс-заместителя руководителя исполкома города и вот теперь министра.



Ровно год назад Дамир Фаттахов прощался с коллегами в казанской мэрии. Фото kzn.ru

2. Собственное здание и новая команда

Разделением функций с Минспорта в новом министерстве не ограничились и стали подыскивать офис. В начале июля, как выяснило «Реальное время», началась подготовка к переезду с ул. Петербургской в Старо-Татарскую слободу — в особняк XIX века на ул. Сафьян, 5. Здание представляет собой бывший двухэтажный особняк Апанаевых. До министерства его площади занимала лизинговая компания «Лизинг-трейд», а владела строением связанная с ней фирма — «Группа 8К». Под свою штаб-квартиру в министерстве рассматривали и другие здания, в частности, на Петербургской и Подлужной, искали площади до 2 тысяч «квадратов», но в итоге предпочтение отдали именно особняку по ул. Сафьян.

Через месяц после создания министерства молодежный министр стал набирать команду. Своих заместителей Фаттахов нашел среди активистов Универсиады, форума «Сэлэт» и студотрядов. Выбор пал на известных в среде татарстанских молодежных активистов людей — Тимура Сулейманова, Рината Садыкова и Анну Захматову. В конце июля штат Минмолодежи пополнила и Алсу Саетова, руководитель Дирекции парков и скверов Казани. Она получила пост помощника министра по делам молодежи РТ. Саетовой поручили информационное развитие молодежной политики и реализацию медиапроектов для молодежи. Кроме того, она курирует работу пресс-службы ведомства.

3. Встречи с молодежью в новом формате

С началом работы министерство анонсировало и новый формат молодежных встреч и мероприятий. Одна из таких неформальных бесед прошла в начале сентября на «Сковородке» — популярной у казанских студентов всех поколений площадке перед главным зданием КФУ. Обсуждали проблемы трудоустройства в формате «14-30». Новоиспеченный молодежный министр выслушал предложения о том, как найти работу абитуриентам, студентам и выпускникам вузов города. В том же формате с молодыми казанцами Фаттахов беседовал во Всемирный день молодежи — 12 августа, а 16 августа состоялся открытый разговор министра с молодежью в Нижнекамске.



С началом работы министерство анонсировало и новый формат молодежных встреч и мероприятий. Фото minmol.tatarstan.ru

Позднее в октябре Минмолодежи проведет и другие встречи — в рамках открытых дискуссий с творческой молодежью. Фаттахов в арт-резиденции Константина Хабенского беседовал о том, что такое креативные индустрии в Татарстане и как превратить их в успешные бизнес-проекты. Гостями стали операторы известных креативных пространств Казани: «Штаб», «Смена», «Угол», «Фабрика Алафузова» и др. Цели встречи — определить готовность и уровень Казани для развития креативных индустрий и поставить задачи на будущее. Фаттахов заметил, что развитие креативных индустрий — серьезный запрос от творческой молодежи, которой нужна площадка для реализации потенциала. Создание необходимых условий, по его словам, позволит минимизировать отток талантливой молодежи в крупные города. Но министр хотел узнать, как добиться этого без постоянной бюджетной поддержки.

4. Амбициозные планы

В конце сентября в ходе online-конференции нового министра в «Реальном времени» Дамир Фаттахов озвучил несколько первоочередных задач своего ведомства. Речь шла о мобильных приложениях, популяризации татарского языка, KPI для молодежного чиновника и многих других амбициозных инициативах. В частности, министр заявил, что республика получит свой Дворец молодежи, а точнее, молодежный центр на базе казанского ДК химиков.

— Мы с командой, коллегами, главами районов должны ответить, насколько наша инфраструктура — подростковые клубы, молодежные центры — актуальна и востребована нашей целевой аудиторией. На последней встрече только один человек поднял руку, сказав, что он был в подростковом центре. Это для меня тоже ответ на вопрос. Вопрос в стереотипах: привыкли, что в подростковом клубе есть стандартный набор кружков, который еще с тех советских времен. В КЦ «Московский» до недавнего времени в штатном расписании был кочегар. Вопрос, насколько этот набор услуг актуален и отвечает ли он запросам нынешней молодежи. А если в это время в молодежном центре есть удобный коворкинг с хорошим wi-fi, уютной кафешкой, где он может поработать, провести какие-то встречи, где проводятся лектории с интересными людьми. Для этого не надо ехать в Москву и Питер, — подчеркивал Фаттахов.

Министр заявил, что республика получит свой Дворец молодежи, а точнее, молодежный центр на базе казанского ДК химиков. Фото evening-kazan.ru

5. Ответы на вызовы

На начало работы нового министерства выпало несколько вызовов, отвечать на которые пришлось и молодежному министру. Например, комментировать протестные настроения молодежи, участие школьников в митингах Навального или скандалы с отменой концертов популярных групп. Рассуждая о феномене «навальнят», Дамир Фаттахов рассуждал в интервью «Реальному времени»: «То, что фамилию Навальный не принято произносить, тоже привлекает молодежь».

Фаттахов также ответил на вопрос «Реального времени», почему «Ночная мэрия» промолчала после ситуации со срывом концерта московской группы IC3PEAK: «Вопрос к «Ночной мэрии». Меня в данной ситуации больше беспокоят причинно-следственные связи, почему ребята интересуются такого рода контентом, почему так реагируют. Я бы больше акцентировал внимание на том, что мы должны создавать условия, чтобы появлялась альтернатива, — заметил министр. — Я, как родитель, не хотел бы, чтобы моя дочь или сын увлекались таким творчеством. Вряд ли могу запретить, это моя позиция тоже. Запретить — это бессмысленно».

Ранее в Казани полицейские сорвали концерт московской группы IC3PEAK. За день музыканты три раза меняли место выступления, а спустя 40 минут после начала концерта в клуб «Нора» пришли полицейские и сотрудники МЧС. В результате группа закончила выступление и уехала.

6. Критика Минниханова

К четвертому месяцу работы в адрес нового министерства прозвучала и первая критика. В октябре в рамках архитектурного воркшопа МАРШ президенту РТ представили план миграции молодежи из торговых центров в подростковые клубы и перспективное будущее молодежных центров. Но Рустам Минниханов отчитал министра по делам молодежи за невыполненные поручения и отсутствие комплексного подхода к обновлению детских лагерей. Отметил, что трехлетняя программа запускается с 2019 года, но при этом «вообще не готова»: «Я говорю, Дамир, давай мы сделаем вот это. Ты меня не слышишь». Президент пояснил, что давал поручение продумать, как за короткое время привести в соответствие максимальное количество детских лагерей, а не готовить отдельные проекты. Позднее, правда, под конец года, Минниханов смягчился, комментируя работу нового Минмолодежи и его главы:

«Каждый из нас с чего-то начинает, где-то ошибается. Никакой особой критики не было. Было воспитание. В химических процессах это называется катализатором, чтобы они шли быстрее», — отметил он на итоговой встрече с представителями СМИ.

В октябре в рамках архитектурного воркшопа МАРШ Рустам Минниханов отчитал министра по делам молодежи за невыполненные поручения и отсутствие комплексного подхода к обновлению детских лагерей. Фото minmol.tatarstan.ru

Президент отметил, что Фаттахов — не специалист в молодежной политике, но имеет базовую подготовку и «прошел хороший путь».

«Когда меня в 1996 году Шаймиев министром поставил и мне сказали, что надо идти в Госсовет с докладом, я чуть не умер. И что ты хочешь от Фаттахова? Дайте ему времени немножко оклематься», — добавил Минниханов.

Он отметил, что СМИ могут написать, что Министерство молодежи — перспективное и сложившейся команде правительство доверяет.

7. «Трендсеттеры всего нового»

В ноябре молодежный министр провел первое заседание общественного совета при министерстве. Во время заседания он обозначил векторы развития вверенного ведомства:

«Мы станем трендсеттерами всего нового, повторять за кем-то не получится. Мы должны знать, что хочет разная молодежь республики. Мы должны создавать среду — новое поколение татарстанцев», — выступил Фаттахов.

Среди проблем он назвал и готовность наиболее мобильной части молодого поколения уехать из Татарстана. Министр затронул и тему «апгрейда» всей команды, работающей в сфере молодежной политики. С его слов, для этого готовится корпоративный университет. В ходе заседания был выбран председатель общественного совета при министерстве. Им стал Андрей Кондратьев.

Председателем общественного совета при министерстве стал Андрей Кондратьев. Фото minmol.tatarstan.ru

8. Три столпа молодежной политики

В декабре полемику продолжили, подводя итоги всероссийской работы с молодежью. Фаттахов дал свою оценку попыткам запретить слушать ту или иную музыку: «Ничего запрещать нельзя, вообще, запрещать что-либо молодежи противоестественно...» В тот день в Казани собрались молодые и активные руководители, отвечающие за молодежную политику в регионах. Встретились, чтобы послушать и обсудить с руководством Росмолодежи итоги года и планы на следующий. Последние, к слову, обещали быть грандиознее предыдущих — масштаб делу придали небывалые до этого финансовые вливания из федерального центра.

Дамир Фаттахов отметил три важных направления. Это пересмотр существующей молодежной инфраструктуры, чтобы «каждый человек от 14 до 30 лет мог найти себя в этой инфраструктуре и ей воспользоваться». Второй вопрос связан с кадрами. «У нас нет никаких иллюзий в том, что мы можем отремонтировать и даже очень хорошо отремонтировать нашу инфраструктуру, но там нужны люди — квалифицированные, подготовленные, которые на кончиках пальцев чувствуют молодежь». Для воспитания кадров запустили проект «Корпоративный университет». Третий блок — коммуникации с молодежью. «Эти каналы коммуникации нам нужно выстроить очень понятно, внятно говорить с разной молодежью — не только с нашими успешными общественными организациями, но и с субкультурами», — подчеркнул министр.

9. Цели и задачи первой коллегии

В конце января Минмолодежи провело первую коллегию, в ходе которой Рустам Минниханов сообщил, что на капремонт летних оздоровительных лагерей для детей в Татарстане выделят 7 млрд рублей на ближайшую трехлетку. Гостем коллегии стал руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев, а с основным докладом выступил министр Дамир Фаттахов. В ходе совещания Минниханов посетовал, что вузы недорабатывают в части молодежной политики.Кроме того, президент также поднял вопрос обеспечения кадрами. Он пожелал специалистам по работе с молодежью говорить не только о своих достижениях, а поднимать существующие проблемы.

Ожидалось, что проект создания общественного пространства для молодежи на пустующей площадке под мостом «Миллениум» включат в программу 2020 года «Формирование комфортной городской среды». Фото Максима Платонова

10. Молодежное пространство под «Миллениумом»

В апреле Дамир Фаттахов сообщил о планах создать общественное пространство для молодежи на пустующей площадке под мостом «Миллениум».

На своей странице в Instagram министр по делам молодежи рассказал, что это место уже сейчас «негласно принадлежит казанской молодежи», но власти хотят сделать его еще более привлекательным, чтобы у молодежи была площадка для самореализации. Он добавил, что концепцию одобрили на заседании коллегии Минмолодежи Татарстана с участием президента РТ Рустама Минниханова. Ожидалось, что проект включат в программу 2020 года «Формирование комфортной городской среды». Позднее, уже в июне, правда, появилась информация о сложностях с утверждением проекта — согласованию помешало противодействий силовых структур созданию подобной площадки, поскольку мост — сложное инженерное сооружение и требует соблюдения требований безопасности.