События недели: убийство «крепкого орешка» из Бугульмы, конфликт Турции и Греции и роща на Гаврилова

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Одним из самых резонансных событий недели не только республиканского, но и российского масштаба стало убийство бизнесмена Евгения Деданина в Бугульме. Громкое дело глава Следкома России забрал в Москву под личный контроль. Два года назад предприниматель, спасая себя и семью, убил двоих грабителей, ворвавшихся к нему в дом. Его собственный убийца после задержания назвал главным мотивом месть за погибших друзей. Власти Казани решили сохранить рощу на Гаврилова, которую уже несколько лет защищают экоактивисты. Застройщикам предложили земельные участки в других районах города. А конфликт между Турцией и Грецией вокруг морских месторождений газа поставил страны на грань войны. С этими новостями вы можете ознакомиться, не только прочитав традиционный субботний обзор недельных итогов «Реального времени», но и прослушать их благодаря сервису «Диктор Mail.ru», который позволяет записать речь диктора с помощью нейросети.

В Бугульме застрелен бизнесмен

Во вторник, 1 сентября, в Бугульме был убит бизнесмен Евгений Деданин.

Преступник трижды выстрелил в предпринимателя на стоянке возле производственной базы торгового дома «Изобилие». Киллер пытался скрыться на машине, но шурин Деданина протаранил ее на своей иномарке.

Задержанным оказался 54-летний Араик Мирзоян из Тольятти. На допросе он признался, что мстил бизнесмену за друга — Ивана Нетроголова. Это был один из двух грабителей, смертельно раненых Деданиным два года назад при попытке ограбить его дом. Позже суд отправил Мирзаяна под арест до 1 ноября.



Очевидцы сообщили «Реальному времени», что в машине нападавшего находился еще один человек, однако в МВД и Следкоме эту информацию не подтвердили. Однако известно, что этим летом освободился третий фигурант дела о налете на дом «крепкого орешка» из Бугульмы в 2018 году Андрей Климанов, отбывавший срок за пособничество в покушении на грабеж. Следствие не смогло доказать, что он являлся организатором ограбления.



Казань сохранит рощу на Гаврилова



Власти Казани согласились с требованиями защитников рощи на Гаврилова, отменив запланированные на правом берегу Казанки строительные работы.

Победа экоактивистов выглядит закономерной на фоне событий вокруг башкирской горы Куштау и более раннего успеха протестов в Шиесе.

Мэр Казани Ильсур Метшин объявил журналистам и общественникам, что власти татарстанской столицы договорились с застройщиком и обменяли участок в 20 га на другой, расположенный возле речпорта.

Он также рассказал, что городские власти намерены создать первый в России городской национальный парк площадью около 3 тысяч гектаров, включающий 68 км береговой линии.



Программная статья Минниханова

Действующий президент Татарстана Рустам Минниханов написал предвыборную программную статью, в которой изложил принципы своей работы и рассказал, чем руководствуется при принятии решений.

Первым принципом он назвал межнациональный и межконфессиональный мир в республике. Вторым — готовность трудиться, третья составляющая основы идеологии — это стремление удержать регион в лидерах, указал Минниханов.

«Прежде всего, считаю необходимым отметить, что в своей ежедневной работе я и вся наша команда стремимся руководствоваться не столько политическими, сколько моральными принципами, так как мы должны быть одновременно и на стороне людей, и на страже государственных интересов», — написал руководитель республики.



Железнодорожное кольцо вокруг Казани

Власти Казани готовятся к строительству первого этапа кольцевой железной дороги вокруг города.

Пока назначены общественные обсуждения по проекту первого этапа. Участок свяжет станции Юдино и Восстания (Казань-2).

Сезон охоты

В субботу в Татарстане открывается сезон охоты на пернатую дичь.

В республике выдано 4 200 лицензий на охоту. В Госкомитете РТ по биоресурсам рассказали, что теперь разрешения можно получать через МФЦ. Это и сорвавшийся из-за коронавируса весенний сезон станут двумя факторами широкого ажиотажа.

С 15 сентября откроется возможность охоты на лис, в октябре — на бобра, куницу, зайца-русака, а также на белок и куниц.



Фото rosgvard.ru

Новый подход к охране памятников

Власти Татарстана решили применять «риск-ориентированный подход» к объектам культурного наследия.

Чиновники будут в баллах оценивать риск утраты исторических памятников и в зависимости от этого устраивать проверки чаще или реже.

Заместитель председателя ТРО ВОО ВООПИИК Фарида Забирова пока не видит возможности реализовать этот проект на практике. Также она нашла ряд нестыковок в постановлении кабмина РТ. Эксперт опасается, что охрана объектов будет сведена к формальностям.



Экономика Татарстана восстанавливается

Глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов рассказал о влиянии коронакризиса и восстановлении экономики республики.

По его словам, максимальное снижение производства было зафиксировано в нефтедобывающей промышленности. В то же время отмечается небольшой рост пищевой промышленности, отрасли нефтепереработки и отдельных предприятий в сфере машиностроения. По итогам полугодия, объем инвестиций в основной капитал Татарстана составил более 209 млрд рублей.

Министр также рассказал, что новый пакет мер поддержки бизнеса будет рассчитан на всех предпринимателей: «Новыми мерами могут воспользоваться как предприятия АПК, так и обрабатывающего сектора, строительства, вообще, компании реального сектора экономики».



Интервью Шаймиева

Театр Камала запустил новый проект «ӘЛЕ...» — интервью с известными в республике деятелями о национальной культуре, театре и языке.

Театр намерен закрепиться в YouTube и занять соответствующую нишу.

Первым гостем проекта стал первый президент и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Он рассказал о любви к театру и нежелании ходить на премьеры без жены. Также первый президент республики объяснил, откуда появилась идея создать полилингвальные школы, и пояснил, почему думает, что республикой руководить легче, чем управлять артистами.

Фото Романа Хасаева

Три нападения

За последние семь дней еще несколько происшествий всколыхнули медиаполе республики.

Одним из таких событий стало нападение на активиста и журналиста Егора Жукова, бывшего фигуранта Болотного дела. В прошлое воскресенье его избили у подъезда собственного дома. Адвокат 22-летнего политика в разговоре с корреспондентом «Реального времени» заявил, что напасть на Жукова могли только из-за его общественной деятельности.



В Казани полковник полиции Тарас Дорошкевич устроил стрельбу по своим подчиненным из пневматической винтовки прямо в отделении. Видео опубликовал телеграм-канал «Контора пишет». Управление Следкома по РТ возбудило уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).



В Набережных Челнах группа неизвестных молодых людей напала на киоск с шаурмой возле ТЦ «Эссен». Парни разгромили оборудование, ранили двух человек и скрылись.

«Новичок» в анализах Навального

Немецкие официальные лица утверждают, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».

С таким заявлением выступили официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт и канцлер Ангела Меркель. После заявления кабмина Германии рубль обвалился на валютных торгах, потеряв сразу 2,23% к доллару и 1,59% к евро.



Российские официальные лица считают, что комментировать пока нечего, поскольку никаких документов и результатов анализов Москве не предоставили. Неожиданно ответ на заявление Германии дал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он объявил, что белорусские спецслужбы перехватили телефонный разговор неких представителей ФРГ и Польши.



Фото tengrinews.kz

«Игра престолов» в Средиземноморье

Турция и Греция спорят за газовые месторождения в Средиземном море. Афины заявили о расширении своих территориальных вод у западного побережья на 12 миль.

Анкара решила провести военные учения к северу от Кипра. Греция также ответила учениями в этом регионе.

Обе страны являются членами НАТО, и противостояние их военных кораблей заставило мировые СМИ говорить об опасной близости войны. «Реальное время» разбиралось, что пишут о противостоянии двух держав и почему этот конфликт журналисты уже назвали «Игрой престолов» в Средиземноморье.

