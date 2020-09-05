События недели: убийство «крепкого орешка» из Бугульмы, конфликт Турции и Греции и роща на Гаврилова
Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней
Одним из самых резонансных событий недели не только республиканского, но и российского масштаба стало убийство бизнесмена Евгения Деданина в Бугульме. Громкое дело глава Следкома России забрал в Москву под личный контроль. Два года назад предприниматель, спасая себя и семью, убил двоих грабителей, ворвавшихся к нему в дом. Его собственный убийца после задержания назвал главным мотивом месть за погибших друзей. Власти Казани решили сохранить рощу на Гаврилова, которую уже несколько лет защищают экоактивисты. Застройщикам предложили земельные участки в других районах города. А конфликт между Турцией и Грецией вокруг морских месторождений газа поставил страны на грань войны. С этими новостями вы можете ознакомиться, не только прочитав традиционный субботний обзор недельных итогов «Реального времени», но и прослушать их благодаря сервису «Диктор Mail.ru», который позволяет записать речь диктора с помощью нейросети.
В Бугульме застрелен бизнесмен
Во вторник, 1 сентября, в Бугульме был убит бизнесмен Евгений Деданин.
Преступник трижды выстрелил в предпринимателя на стоянке возле производственной базы торгового дома «Изобилие». Киллер пытался скрыться на машине, но шурин Деданина протаранил ее на своей иномарке.
Задержанным оказался 54-летний Араик Мирзоян из Тольятти. На допросе он признался, что мстил бизнесмену за друга — Ивана Нетроголова. Это был один из двух грабителей, смертельно раненых Деданиным два года назад при попытке ограбить его дом. Позже суд отправил Мирзаяна под арест до 1 ноября.
Очевидцы сообщили «Реальному времени», что в машине нападавшего находился еще один человек, однако в МВД и Следкоме эту информацию не подтвердили. Однако известно, что этим летом освободился третий фигурант дела о налете на дом «крепкого орешка» из Бугульмы в 2018 году Андрей Климанов, отбывавший срок за пособничество в покушении на грабеж. Следствие не смогло доказать, что он являлся организатором ограбления.
Казань сохранит рощу на Гаврилова
Власти Казани согласились с требованиями защитников рощи на Гаврилова, отменив запланированные на правом берегу Казанки строительные работы.
Победа экоактивистов выглядит закономерной на фоне событий вокруг башкирской горы Куштау и более раннего успеха протестов в Шиесе.
Мэр Казани Ильсур Метшин объявил журналистам и общественникам, что власти татарстанской столицы договорились с застройщиком и обменяли участок в 20 га на другой, расположенный возле речпорта.
Он также рассказал, что городские власти намерены создать первый в России городской национальный парк площадью около 3 тысяч гектаров, включающий 68 км береговой линии.
Программная статья Минниханова
Действующий президент Татарстана Рустам Минниханов написал предвыборную программную статью, в которой изложил принципы своей работы и рассказал, чем руководствуется при принятии решений.
Первым принципом он назвал межнациональный и межконфессиональный мир в республике. Вторым — готовность трудиться, третья составляющая основы идеологии — это стремление удержать регион в лидерах, указал Минниханов.
«Прежде всего, считаю необходимым отметить, что в своей ежедневной работе я и вся наша команда стремимся руководствоваться не столько политическими, сколько моральными принципами, так как мы должны быть одновременно и на стороне людей, и на страже государственных интересов», — написал руководитель республики.
Железнодорожное кольцо вокруг Казани
Власти Казани готовятся к строительству первого этапа кольцевой железной дороги вокруг города.
Пока назначены общественные обсуждения по проекту первого этапа. Участок свяжет станции Юдино и Восстания (Казань-2).
Сезон охоты
В субботу в Татарстане открывается сезон охоты на пернатую дичь.
В республике выдано 4 200 лицензий на охоту. В Госкомитете РТ по биоресурсам рассказали, что теперь разрешения можно получать через МФЦ. Это и сорвавшийся из-за коронавируса весенний сезон станут двумя факторами широкого ажиотажа.
С 15 сентября откроется возможность охоты на лис, в октябре — на бобра, куницу, зайца-русака, а также на белок и куниц.
Новый подход к охране памятников
Власти Татарстана решили применять «риск-ориентированный подход» к объектам культурного наследия.
Чиновники будут в баллах оценивать риск утраты исторических памятников и в зависимости от этого устраивать проверки чаще или реже.
Заместитель председателя ТРО ВОО ВООПИИК Фарида Забирова пока не видит возможности реализовать этот проект на практике. Также она нашла ряд нестыковок в постановлении кабмина РТ. Эксперт опасается, что охрана объектов будет сведена к формальностям.
Экономика Татарстана восстанавливается
Глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов рассказал о влиянии коронакризиса и восстановлении экономики республики.
По его словам, максимальное снижение производства было зафиксировано в нефтедобывающей промышленности. В то же время отмечается небольшой рост пищевой промышленности, отрасли нефтепереработки и отдельных предприятий в сфере машиностроения. По итогам полугодия, объем инвестиций в основной капитал Татарстана составил более 209 млрд рублей.
Министр также рассказал, что новый пакет мер поддержки бизнеса будет рассчитан на всех предпринимателей: «Новыми мерами могут воспользоваться как предприятия АПК, так и обрабатывающего сектора, строительства, вообще, компании реального сектора экономики».
Интервью Шаймиева
Театр Камала запустил новый проект «ӘЛЕ...» — интервью с известными в республике деятелями о национальной культуре, театре и языке.
Театр намерен закрепиться в YouTube и занять соответствующую нишу.
Первым гостем проекта стал первый президент и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Он рассказал о любви к театру и нежелании ходить на премьеры без жены. Также первый президент республики объяснил, откуда появилась идея создать полилингвальные школы, и пояснил, почему думает, что республикой руководить легче, чем управлять артистами.
Три нападения
За последние семь дней еще несколько происшествий всколыхнули медиаполе республики.
Одним из таких событий стало нападение на активиста и журналиста Егора Жукова, бывшего фигуранта Болотного дела. В прошлое воскресенье его избили у подъезда собственного дома. Адвокат 22-летнего политика в разговоре с корреспондентом «Реального времени» заявил, что напасть на Жукова могли только из-за его общественной деятельности.
В Казани полковник полиции Тарас Дорошкевич устроил стрельбу по своим подчиненным из пневматической винтовки прямо в отделении. Видео опубликовал телеграм-канал «Контора пишет». Управление Следкома по РТ возбудило уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
В Набережных Челнах группа неизвестных молодых людей напала на киоск с шаурмой возле ТЦ «Эссен». Парни разгромили оборудование, ранили двух человек и скрылись.
«Новичок» в анализах Навального
Немецкие официальные лица утверждают, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».
С таким заявлением выступили официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт и канцлер Ангела Меркель. После заявления кабмина Германии рубль обвалился на валютных торгах, потеряв сразу 2,23% к доллару и 1,59% к евро.
Российские официальные лица считают, что комментировать пока нечего, поскольку никаких документов и результатов анализов Москве не предоставили. Неожиданно ответ на заявление Германии дал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он объявил, что белорусские спецслужбы перехватили телефонный разговор неких представителей ФРГ и Польши.
«Игра престолов» в Средиземноморье
Турция и Греция спорят за газовые месторождения в Средиземном море. Афины заявили о расширении своих территориальных вод у западного побережья на 12 миль.
Анкара решила провести военные учения к северу от Кипра. Греция также ответила учениями в этом регионе.
Обе страны являются членами НАТО, и противостояние их военных кораблей заставило мировые СМИ говорить об опасной близости войны. «Реальное время» разбиралось, что пишут о противостоянии двух держав и почему этот конфликт журналисты уже назвали «Игрой престолов» в Средиземноморье.
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