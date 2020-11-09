Новый город на 150 тысяч жителей — каким будет «Большой Зеленодольск»

Перспективный проект в рамках Казанской агломерации, день рождения Конституции Татарстана и «ковид-диссиденты» — итоги от «7 дней»

Масштабный проект «Большой Зеленодольск», который еще в 2005 году инициировал на тот момент глава Минстроя РТ Марат Хуснуллин, в настоящее время активно обсуждается в экспертном сообществе. Ведь проект фактически предполагает строительство нового города на 150 тысяч жителей. Эксперты видят в нем не только огромный не раскрытый потенциал, но и много «подводных камней», таких как отсутствие генплана агломерации, разбитые дороги и близость к МСЗ. Об этих и других событиях недели — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.



«Острые углы» и «подводные камни» проекта «Большой Зеленодольск»

«Для того, кто стоит на месте, кризис смертелен. Для того, кто двигается, это возможности», — заявил с экрана ведущий программы «7 дней». И пандемия в этом плане дала толчок бизнесу осваивать новые горизонты, развивать инфраструктуру, браться за новые проекты. Тем более ситуация Татарстану благоволит: сразу несколько глобальных проектов на подходе к реализации. Собственно, инициатором и куратором этих проектов выступает экс-министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, а ныне вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

Речь идет о проекте под условным названием «Большой Зеленодольск». Проект предполагает комплексную застройку территории более 4,2 тысячи гектаров от Зеленодольска до Казани. По признанию экспертов, проект сверхамбициозный, ведь он фактически предполагает строительство нового города на 150 тысяч жителей, то есть в полтора раза больше, чем нынешний Зеленодольск. К слову, впервые о столь масштабном проекте заговорили еще в 2004-2005 годах. На тот момент глава Минстроя РТ Марат Хуснуллин озвучил планы первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву и в тот период премьер-министру Рустаму Минниханову, которые поддержали идею.

Инициатором и куратором этих проектов выступает экс-министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, а ныне вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. Фото пресс-службы администрации Зеленодольского района РТ

Сейчас проект активно обсуждается в экспертном сообществе: его плюсы, минусы, потенциальные «подводные камни» и «острые углы» пока осторожно комментируют чиновники, так как перед застройщиками и бизнесом стоит задача потенциально освоить всю территорию. Как отмечают журналисты программы «7 дней», данная территория крайне привлекательна для инвесторов, строителей, коммерсантов. Два ядра — агломерации Казань и Зеленодольск, выгодное географическое расположение, близость к воде, хорошая обеспеченность ресурсами. Сетевой газ, построена супер современная подстанция, новые очистные сооружения...Но есть и минусы. По факту «Большой Зеленодольск» уже реальность. Достаточно посмотреть как обустраиваются загородные поселки вблизи Казани, прирастают жилые комплексы «Салават Купере» и «Радужный». И, по мнению экспертов, для развития Казанской агломерации нужен добротный градостроительный план. Но при этом они уверены, у проекта «Большой Зеленодольск» огромный потенциал, который может стать хорошей антикризисной мерой.

28-летие со дня принятия Конституции Татарстана

6 ноября Татарстан отметил День Конституции республики. 28 лет назад в Казани был принят важный для региона закон, который подарил всем дополнительный выходной.

Основополагающий документ Татарстана появился на год раньше Российской Конституции. Большинство его положений до сих пор актуальны, и будут актуальны через много лет, говорят эксперты. Главный фактор такой жизнестойкости, в том, что Конституция Татарстана 92-года писалась, хоть и в напряженной, но в то же время в обстановке широкого, народного обсуждения. В ключевых вопросах удалось найти компромисс с Москвой, а это уже благодаря смелости, а где-то и гибкости политического руководства Татарстана. Впоследствии республика сполна воспользовалась многими положениями, закрепленными в своем основном законе.

В ключевых вопросах удалось найти компромисс с Москвой, а это уже благодаря смелости, а где-то и гибкости политического руководства Татарстана. Фото Михаила Козловского

На сегодняшний день татарстанцы активно отстаивают свои конституционные права. Работает институт уполномоченного по правам человека, регулярно жители республики обращаются за разъяснениями и в Конституционный суд Татарстана. Только в минувшем году таких обращений было 35.

Экономический прорыв Татарстана также в основе своей стал возможен благодаря базовым положениям, заложенным в Конституции. Республика сохранила свою нефтяную промышленность, развила нефтехимию, подняла машиностроение и ВПК, аграрный сектор, энергетику и практически с нуля создала нефтеперерабатывющую промышленность.

Противостояние «масочников» и «антимасочников»

На минувшей неделе наши коллеги из программы «7 дней» задались вопросом, кто же такие «ковид-диссиденты», которые отрицают масочный режим? И нарушаются ли при этом их конституционные права?

Кстати, общественный транспорт — это отдельная головная боль. Штрафы за беспечных пассажиров зачастую ложатся на кондуктора. «Антимасочники» уверены, что их хотят подчинить, лишить воли, принудить — в конечном итоге, в принуждении оказываются все окружающие, которые просто никуда не едут, пока один человек приводит «красивые доводы». Впрочем, доводы всегда самые разные: «забыл», «снял на минуту», «маска есть, но в кармане».

«Антимасочники» уверены, что их хотят подчинить, лишить воли, принудить — в конечном итоге, в принуждении оказываются все окружающие, которые просто никуда не едут, пока один человек приводит «красивые доводы». Фото Ильи Репина

По данным Фонда общественного мнения «ковид-диссидентов» по стране всего 12 процентов. Их слышно, просто потому, что они громко кричат, заявляют, демонстрируют: «носи маску или иди в тюрьму». Тюрьмой же пока в глазах «ковид-диссидентов» остается сама маска, кусок ткани, не подозревая, что пребывают в этой тюрьме по собственному желанию — с маской или без.

Подробнее обо всех этих событиях, а также о том, как обстоит проблема с нацкадрами в республике, можно узнать в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 9 ноября, в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

