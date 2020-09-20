Башкирская неделя: влиятельные силовики, ковидные районы и фиаско в «зеленом дерби»

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Башкирия продолжает поставлять любопытные новости. На уходящей неделе глава республики Радий Хабиров на фоне слухов о второй волне коронавируса запретил въезд в несколько городов и районов, где отмечен всплеск заболеваемости COVID-19. Отголоски событий на Куштау тоже слышны: запоздалые извинения принес матершинник Азамат Абдрахманов, глава Ишимбайского района, а глава РБ «подставил плечо» БСК. Кроме того, республика наконец получила премьер-министра. «Реальное время» опубликовало два аналитических обзора — топ-100 элит Башкортостана и о благотворительных фондах региона. Тем временем «Салават Юлаев», уверенно шедший к первому в сезоне «зеленому дерби» и сметавший всех на своем пути, эпично проиграл казанскому «Ак Барсу».

Самые влиятельные в Башкирии: силовики укрепились

«Реальное время» с помощью экспертов подготовило очередной рейтинг деловой и административной элиты Башкортостана. Скандал с шиханом Куштау и пандемия коронавируса внесли свои коррективы в политический расклад сил в регионе. Лидером топ-100 ожидаемо стал глава республики Радий Хабиров, несмотря на слухи о его возможной отставке на фоне протестов.

Однако вторым по влиятельности стал Андрей Назаров, который на этой неделе стал премьером (о нем чуть ниже). Он обошел главу администрации главы РБ Александра Сидякина, который спустился на третью строчку «хит-парада».

В десятку людей с сильным влиянием попали и четыре представителя правоохранительных органов — глава УФСБ по РБ Юрий Серышев (4-е место), министр внутренних дел по РБ Роман Деев (7-е место), прокурор Башкортостана Владимир Ведерников (8-е место) и руководитель СУ Следственного комитета по РБ Денис Чернятьев (9-е место). Впервые столько силовиков оказалось в топ-10.

Первый замглавы администрации главы республики Ринат Баширов сохранил за собой 5-ю строчку «чарта». А председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов спустился на две позиции и занял 6-е место.

Замыкает десятку первая леди Башкирии Каринэ Хабирова (Аветисян). Она же оказалась и самой влиятельной женщиной в республике.

Предложенная Радием Хабировым кандидатура была одобрена депутатами Госсобрания-Курултая РБ. Фото pravitelstvorb.ru

Всем премьер

Больше года в Башкирии не было премьер-министра. И на этой неделе состоялось назначение главы правительства республики. Как уже говорилось выше, им стал Андрей Назаров — человек с большими амбициями, лоббистским потенциалом и неоднозначным бэкграундом. Предложенная Радием Хабировым кандидатура была одобрена депутатами Госсобрания-Курултая РБ. К слову, через день премьер-министром в соседнем Татарстане был переназначен Алексей Песошин, предложенный президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Эксперты «Реального времени» встретили назначение Назарова со сдержанным оптимизмом. Не исключено, что в правительстве республики появится больше «назаровских» людей. Кроме того, частенько упоминаются аффилированные с его семьей компании «Гранель» и «Аструм», имеющие солидные активы в республике. Периодически в СМИ всплывают и вовсе компрометирующие факты из его прошлого.

Между тем Назаров вошел в рейтинг Forbes как один из самых богатых чиновников в России. Башкирский премьер занял 14-ю строчку, в общей сложности заработав в прошлом году 899,071 млн рублей.

Фонды республики

Кроме того, аналитическая служба «Реального времени» изучила благотворительные фонды региона, которых насчитывается несколько сотен. Выяснилось, что поступления в некогда могущественный фонд «Урал», возглавляемый первым президентом РБ Муртазой Рахимовым, значительно сократились. Заметно худеет и кубышка фонда «Мархамат», основанного бывшей первой леди Гульшат Хамитовой (супругой Рустэма Хамитова).

Лидером по вливаниям и расходам который год остается Фонд социальных целевых программ Башкортостана, который принадлежит республике. Так, в 2019 году организация получила более 7,5 млрд рублей и потратила 7,16 млрд. С учетом предыдущих поступлений к 2020 году на счетах осталось 1,44 млрд.

Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан занимает вторые строчки по поступлениям и расходам. В прошлом году в него влили почти 6,4 млрд рублей. Потратила организация 5,75 млрд рублей. А вот по остатку средств к концу 2019 года НО ФРЖСС РБ оказалась на первом месте: на ее балансе числилось 8,6 млрд рублей. Учредителем выступает Госкомитет региона по строительству и архитектуре.

Огромные обороты наблюдаются еще у одного околоправительственного фонда — НОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан». За год в организацию поступило 5,46 млрд рублей, потрачено — 5,14 млрд. К 2020 году на балансе оставалось 339 тыс. рублей. В прошлом году «Регоператор» за свою «работу» получал нагоняй от КСП РБ и от Радия Хабирова.

Запасов в подземной части Шахтау хватит на несколько десятков лет, однако альтернативные технологии нужно внедрять сейчас. Фото mkset.ru

Уроки Куштау и новые вызовы

Запасов в подземной части Шахтау хватит на несколько десятков лет, однако альтернативные технологии «Башкирской содовой компании» нужно внедрять сейчас, утверждает политолог и колумнист «Реального времени» Карина Горбачева. Кроме того, граждане до сих пор ждут справедливого наказания тех, кто громил лагерь защитников шиханов в Башкирии.

В новой авторской колонке Горбачева рассматривает вызовы, которые обнаружил кейс Куштау. По мнению эксперта, ситуация вокруг горы — это не только спор за ресурсы или уникальный природный объект, но и борьба за экологичное будущее.

— Не менее важным является необходимость использовать все законные возможности для снятия административной ответственности с тех, кого арестовали за защиту Куштау 15 и 16 августа или кому назначили штраф. Это не вернет им время, проведенное в спецприемниках, но позволит отстоять свои права и доказать те нарушения, которые были допущены в процессе их задержания, — добавляет она.

Ишимбайский глава: извинившийся за мат, но непрощенный?

К слову, глава администрации Ишимбайского района Азамат Абдрахманов, который на Куштау раскидывал палатки защитников горы и выражался матом, извинился за нецензурную брань. Через месяц после тех событий. За другие действия он просить прощения не стал. И сделал это не перед экоактивистами, а на заседании президиума регионального политсовета «Единой России». Более того, в мероприятии он участвовал в режиме онлайн.

Однопартийцы приняли извинения чиновника-матершинника. При этом единороссы потребовали от Абдрахманова «проявлять выдержанность в общении с гражданами». Остается неясным, будет ли госслужащий извиняться перед своими земляками и защитниками Куштау за свои слова и поступки и будет ли прощен.

Напомним, что после событий на Куштау в Ишимбае прошли протестные акции с призывами отставки районной администрации. Радий Хабиров на подобные требования отвечал, что «своих не сдает».

Хабиров ознакомился с экспозицией «Башкирской содовой компании» и пообщался с руководством предприятия. Фото: glavarb.ru

Как Хабиров подставил плечо БСК

На уходящей неделе в Уфе состоялась выставка «Газ. Нефть. Технологии». Хабиров ознакомился с экспозицией «Башкирской содовой компании» и пообщался с руководством предприятия. Некоторые обратили внимание, как власти республики мило, с улыбками на лицах беседуют с топ-менеджментом компании.

Сейчас, по словам генерального директора БСК Эдуарда Давыдова, компания разрабатывает комплекс мер, которые позволят безопасно добывать сырье из котлована горы Шахтау ниже водонесущих уровней.

Хабиров в свою очередь обратил внимание, что компании надо всерьез думать о модернизации, решении экологических вопросов, сохранении рабочих мест.

— Мы готовы во всем подставить вам плечо, давайте дальше двигаться вместе, — обратился «башлык».

Как бывший вице-мэр Уфы и экс-глава Чишмов в парламент попали

На дополнительных выборах депутатов Государственного собрания — Курултая Башкортостана шестого созыва, которые состоялись в Единый день голосования, в региональный парламент прошли Салават Хусаинов и Флюр Уразметов (оба — выдвиженцы «Единой России»).

Салават Хусаинов, который долгие годы работал заместителем мэра Уфы, прошел в Госсобрание от Новиковского избирательного округа №14. Он много лет заведовал жилищно-коммунальным сектором и замещал глав администрации. Экс-глава Чишминского района Флюр Уразметов прошел от Металлургического избирательного округа №35 и теперь представляет интересы Белорецка и Белорецкого района.

Любопытно, что в Госсобрании заочно прошло голосование за увеличение числа депутатов, которые будут работать за зарплату и на постоянной основе. Число «депутатов на зарплате» увеличилось с 23 до 24. Предположительно, именно двое новых народных избранников получат оплачиваемые мандаты.

До последнего дня Тимергалиева посвящала себя творчеству. Фото yaom.ru

Прощай, Хамдуна-апа

Печальное известие пришло для любителей татарской музыки. Народная артистка Башкортостана и Татарстана Хамдуна Тимергалиева скончалась на 72-м году жизни. Ее обнаружил без признаков жизни на даче музыкант из коллектива Тимергалиевой, ее племянник Ильхам Шариф.

Причиной смерти Ильхам Шариф назвал проблемы с сердцем. Тимергалиевой был установлен кардиостимулятор, кроме того, по информации «Реального времени», в 2018 году артистке делали шунтирование сердца в казанском МКДЦ.

Однако до последнего дня Тимергалиева посвящала себя творчеству — даже в то утро Ильхам Шариф приехал за ней именно для того, чтобы отвезти артистку на репетицию. А совсем недавно, на Дне республики, Тимергалиева выступала у стен Камаловского театра в Казани. Кроме того, 11 сентября она участвовала в церемонии открытия памятника своему почившему коллеге — певцу Ильгаму Шакирову.

Слова соболезнования выразили главы обеих республик — Рустам Минниханов и Радий Хабиров. Звезды татарской и башкирской эстрады считали ее своим учителем и не скрывали слез. Так, комментариями, полными грусти, отметились Ришат Тухватуллин, Элвин Грей (Радик Юльякшин), Айдар Галимов и другие.

Хамдуна Тимергалиева родилась в 1949 году в селе Кутлиярово Бураевского района БАССР. Она окончила Башкирское культурно-просветительное училище по специальности «Дирижер хора».

В 1976—1987 годах она работала в Татарской государственной филармонии им. Тукая в качестве певицы, затем сотрудничала с песенной студией «Салават», с 2015 года — солистка-вокалистка студии клуба ветеранов сцены «Илхамият» при филармонии, а также солистка-вокалистка продюсерского центра «Барс-Медиа».

В репертуаре Хамдуны Тимергалиевой было более тысячи песен, более двухсот из них — татарские народные. Именно исполнение народных песен в неповторимой манере и принесло ей наибольшую известность.

Глава республики пообещал остановить строительство. Фото: glavarb.ru

Злополучная стройка остановлена

Радий Хабиров посетил место строительства 34-этажки и пообщался с жителями дома по улице Ш. Руставели, 5, которые уже несколько месяцев добиваются остановки стройки. Глава республики пообещал остановить строительство. Местные жители несколько месяцев пытались довести до властей, что объект нарушает санитарные нормы застройки и опасен для других зданий, в том числе для расположенного рядом детского сада №15.

— Я вам со всей ответственностью заявляю — строить здесь не будут. Останавливайте все работы сегодня, я вечером проконтролирую. В течение одного-двух дней начинайте демонтировать стройплощадку, — сказал Радий Хабиров.

Обсуждать детали он не стал, порекомендовав обратиться к мэру Ульфату Мустафину. Возможно, в будущем здесь построят детский сад или детскую площадку.

По словам заместителя руководителя администрации главы Башкортостана Рината Баширова, проверка показала, что при строительстве допущен «ряд существенных нарушений градостроительного и земельного законодательства, что говорит о неправомерных действиях проектировщика и застройщика». Чиновник сообщил и о несправедливом расселении аварийных и ветхих домов, которые прилегают к остановленной стройке.

Любопытна была реакция уфимского градоначальника: «Мы признательны главе республики за решительные действия. Ответственно заявляю, что его решения город выполнит. Республике нужно навести порядок в точечной застройке». Позже над его словами иронизировали в соцсетях и telegram-каналах.

Отметим, что строительство вела компания ПСК-6 Андрея Носкова, который является депутатом Горсовета Уфы. В июне Носков попал в поле зрения федеральных блогеров после его ссоры с местным штабом Навального из-за ролика, в котором его назвали единороссом.

Ранее уфимцы по поводу стройки записывали несколько видеообращений, составляли жалобы в разные ведомства, вставали на колени перед мэрией, устраивали крестный ход и даже дежурили перед Белым домом в Уфе, чтобы обратить внимание властей на строящийся объект. Теперь, видимо, еще один очаг напряженности в республике потушен.

Теперь находящиеся в социальных учреждениях остаются в самоизоляции до 15 октября. Фото mos.ru

Ковидные районы: проезжайте мимо

Коронавирус никуда не уходил. На этой неделе Хабиров внес изменения в режим повышенной готовности. Теперь находящиеся в социальных учреждениях остаются в самоизоляции до 15 октября. Руководителям госорганов он разрешил командировки в неблагополучные по COVID-19 регионы и страны только в исключительных случаях.

Затем глава Башкирии подписал указ, по которому в Кумертау и Салават, Илишевский, Ишимбайский, Куюргазинский, Мелеузовский и Туймазинский районы запрещен въезд для не проживающих там людей. Эти муниципалитеты можно проезжать только транзитом, без остановок, за исключением экстренных случаев.

Как пояснила пресс-секретарь главы РБ Диана Ихсанова, принятые меры касаются в первую очередь иностранцев. По ее словам, эти изменения нужны для того, чтобы упорядочить их пребывание на границе с территориями, где отмечен всплеск заболеваемости COVID-19. И в первую очередь это касается граждан Киргизии.

Эльбрус покорен

Уфимец Рустем Набиев добрался до вершины Эльбруса, используя только руки. Блогер, потерявший ноги после обрушения казармы в воинской части, прошел на руках 13 км, чтобы покорить вершину.

«Все начиналось спокойно, и первые 2 часа я не чувствовал ни тяжести, ни трудностей», — написал покоритель Эльбруса.

Это событие отметили и казанские СМИ, обратив внимание на татарское происхождение инвалида.

Уфимец Рустем Набиев служил в ВДВ под Омском. В июле 2015 года в Светлом обрушилась казарма. Там находился и Набиев. В результате он лишился ног. Однако постепенно стал видным активистом в столице Башкирии. Заметно набрал обороты его инстаграм-аккаунт. В прошлом году блогер получил премию «Я/Мы Медиа», в 2017 его страницу отметили как «самый жизнеутверждающий блог» на NeForum.

В мае Верховный суд РБ удовлетворил административный иск прокуратуры, признав БОО «Башкорт» экстремистской с запретом ее деятельности. Фото Максима Платонова

И все-таки запрещенная организация

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде подтвердил законность требований прокуратуры Башкирии о признании общественной организации «Башкорт» экстремистской и запрете ее деятельности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана, сотрудники ведомства установили, что организации объявляли предостережения о недопустимости нарушения законодательства, но члены «Башкорт» (запрещенная в России организация) не прекратили противоправную деятельность. При их активном участии в Башкирии систематически проводились не согласованные с властями массовые публичные мероприятия с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности.

В мае Верховный суд РБ удовлетворил административный иск прокуратуры, признав БОО «Башкорт» экстремистской с запретом ее деятельности. Однако часть экспертов считают, что такое решение вызвано политическими мотивами. Ответчики обжаловали данное решение в вышестоящем суде.

Позорный разгром на «зеленом дерби»

Уфимский ХК «Салават Юлаев» впервые в этом сезоне КХЛ встретился с принципиальным соперником — казанским «Ак Барсом». «Зеленое дерби» сезона обещало упорную борьбу — Уфа, как и Казань, на ходу, обе команды проиграли до решающего дня лишь по разу.

На деле же матч в столице Татарстана лишь оголил проблемы подопечных Томи Ламсы и продемонстрировал превосходство «Ак Барса» над «Салаватом». Несмотря на то, что первую шайбу забросили уфимцы, итоговый счет на табло оказался победным для «барсов» — 4:1.

Частично перед своими болельщиками СЮ смог реабилитироваться накануне, обыграв по буллитам пекинский «Куньлунь Ред Стар» (3:2 б).

Что касается другого популярного вида спорта — футбола, то ФК «Уфа» с минимальным счетом (1:0) обыграл команду ПФЛ «Ленинградец» (1:0) в матче элитного раунда Кубка России. Единственный мяч в игре забил Ловро Бизяк.