Минниханов: «Зампрокурора здесь? Надо привести в чувство людей, которые не понимают всю значимость!»

На коллегии татарстанских архивариусов президент раскритиковал предприятия и ведомства за несоблюдение закона о ведении архива

«Это не прихоть, а обязанность. Есть закон, и его все должны выполнять!» — президент Татарстана сегодня напомнил министерствам и предприятиям республики о необходимости вести архив. Рустам Минниханов пригрозил «внимательно следить» за тем, как идет эта работа, и призвал прокуроров присоединиться. Речь о несоблюдении требований закона зашла на коллегии Госкомитета РТ по архивному делу, где сегодня подвели итоги работы за 2019-й. По словам президента, «год был завершен неплохо», однако ведомство продолжает сталкиваться с рядом проблем, зачастую от него не зависящих. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наше место в ПФО

Согласно статистике, озвученной сегодня председателем Госкомитета РТ по архивному делу Гульнарой Габдрахмановой, в данный момент в архивах республики хранятся более 7,8 млн дел и ежегодно поступают 129 тысяч единиц хранения.

В масштабах Приволжского федерального округа Татарстан занимает второе место (после Нижнего Новгорода) по объему хранящихся дел. По количественным показателям хранящихся документов республика занимает третье место, по количеству документов личного происхождения мы на шестом месте, а по числу научно-технической документации — на восьмой позиции.

На что пошли выделенные миллионы

С 2016 года в рамках реализации госпрограммы развития архивного дела в Татарстане на обновление материально-технической базы и цифровизацию процессов было направлено 870 млн рублей. Как сообщила Гульнара Габдрахманова, за это время был проведен капремонт зданий госкомитета и всех муниципальных архивов, помимо этого, было построено новое хранилище на 1 134 «квадратов». В то же время объем поступивших средств от платных услуг госкомитета в 2019 году составил 36,6 млн рублей.

Претензии к муниципалитетам

На сегодняшний день в муниципальных архивах республики хранятся 1,8 млн дел. В целом, по словам председателя госкомитета, плановые показатели за 2019-й были выполнены, однако к некоторым районам Татарстана есть ряд претензий.

— Есть шесть районов, которые не выполнили план по приему управленческой документации. По упорядочиванию документации — девять архивов. По проверке наличия документов — четыре. По приему аудиовизуальных документов — девять. По проведению выставок — семь, — заявила Гульнара Габдрахманова.

Активизироваться рекомендовали Альметьевскому, Верхнеуслонскому, Елабужскому, Зеленодольскому, Камско-Устьинскому, Нурлатскому, Пестречинскому и Новошешминскому районам.

«Жадные» предприятия

Серьезные претензии у руководства госкомитета есть к татарстанским предприятиям — они не очень активно делятся информацией.

— Сегодня архивы республики комплектуются документами 2 558 организаций–источников. Общее количество зарегистрированных в республике юридических лиц — 105 427 организаций и предприятий (всего лишь 2,4%). Мы считаем этот показатель очень низким. Если сегодня мы не сохраним свидетельства о жизнедеятельности республики, будущие поколения не будут знать, как мы достойно жили и трудились, — высказалась глава Госкомитета по архивному делу.

Медики не спешат делиться достижениями

Больше всего потенциальных источников информации для архива находятся в сфере строительства, промышленности, образования, здравоохранения, сельского хозяйства и культуры.

— Из 1958 организаций сельскохозяйственной отрасли в источниках только 61 организация. В области здравоохранения и социальных услуг из 414 организаций — 341 не является нашим источником. В области образования из 3886 — более 3786 (всего 2,3%). Это все те организации, которые проводят уникальные операции, интересные школьные уроки, разрабатывают новые передовые методики, принимают активное участие в создании имиджа республики, — посетовала Гульнара Габдрахманова.

В прошлом году госкомитет попытался увеличить количество источников, что привело к положительному результату, однако 11 республиканских организаций ответили отказом на предложение ведомства о сотрудничестве.

— Основные аргументы: в процессе их деятельности якобы не формируются ценные документы, документы необходимы для оперативного пользования или же являются конфиденциальными. Но определять ценность должны не они, а эксперты. Уважаемые руководители, думаю, стоит напомнить, что включение вашей организации в число источников позволит бесплатно хранить документы в архивах республики, а также получать методическую помощь от специалистов в архивном деле по организации делопроизводства, — обратилась к присутствующим председатель комитета.

Министерские архивы

В 2019 году ведомство проанализировало условия хранения архивных документов в органах исполнительной власти РТ. Особенно были отмечены Минфин, Минтруд, Минземимущества и Минлесхоз. В остальных министерствах и ведомствах были выявлены проблемы: неприспособленные архивные помещения или же их полное отсутствие, проблемы с пожарной сигнализацией и нехватка профильных специалистов.

Проблемы ликвидированных организаций

Как заметила в рамках сегодняшней итоговой коллегии Гульнара Габдрахманова, архив не только формирует важное историческое наследие, но и обеспечивает социальные права граждан.

— К примеру, архивные справки о трудовом стаже или заработной плате из ликвидированных организаций являются основанием для назначения гражданам пенсии. Ежегодно в архивы республики поступают до 97 тыс. запросов социально-правового характера. Но мы, опять же, недополучаем архивные документы от ликвидированных организаций, — сообщила председатель Госкомитета по архивному делу.

Вопрос ответственности

Жирную черту под докладом Гульнары Габдрахмановой подвел президент Татарстана Рустам Минниханов, пригрозивший нерадивым предприятиям и ведомствам ответственностью за невыполнение обязательств.

— Сегодня сюда приглашены в том числе хозяйствующие субъекты. Шаг за шагом мы решаем вопросы республиканского, муниципального уровня, большие планы в части федеральных архивных материалов. Но мы имеем большие проблемы в хозяйствующих субъектах — каждый из них должен иметь свой архив. Мы будем очень внимательно следить за этой работой. Это не прихоть, а обязанность. Есть закон, и его все должны выполнять. А те, кто не выполняет… Зампрокурора здесь? Надо привести в чувство тех людей, которые не понимают всю значимость, — резюмировал президент.