Минниханов сегодня откроет Татарстанский нефтегазохимический форум и встретится с послом Белоруссии
Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня, 2 сентября, посетит ряд мероприятий и проведет несколько встреч.
Так, он откроет Татарстанский нефтегазохимический форум — 2019, посвященный 300-летию горного и промышленного надзора России. Еще Минниханов примет участие в вводе в эксплуатацию объектов образования в рамках национального проекта «Образование». Мероприятие в режиме видеоконференции проведет премьер-министр России Дмитрий Медведев, следует из плана пресс-службы главы РТ.
Также Минниханов поучаствует в торжественном вечере, посвященном 65-летию Приволжского управления Ростехнадзора, и встретится с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко.
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