Минниханов сегодня откроет Татарстанский нефтегазохимический форум и встретится с послом Белоруссии

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня, 2 сентября, посетит ряд мероприятий и проведет несколько встреч.

Так, он откроет Татарстанский нефтегазохимический форум — 2019, посвященный 300-летию горного и промышленного надзора России. Еще Минниханов примет участие в вводе в эксплуатацию объектов образования в рамках национального проекта «Образование». Мероприятие в режиме видеоконференции проведет премьер-министр России Дмитрий Медведев, следует из плана пресс-службы главы РТ.

Также Минниханов поучаствует в торжественном вечере, посвященном 65-летию Приволжского управления Ростехнадзора, и встретится с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко.

