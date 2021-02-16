Инста-Татарстан: прогулки с Шаляпиным, мамины блины и путешествие с Фридой Кало

Обзор Инстаграм-аккаунтов известных татарстанцев и россиян

На какое любимое блюдо спешит домой президент Татарстана Рустам Минниханов, с кем предлагает прогуляться по центру Казани замруководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин, и какую знаменательную дату отпраздновал на прошедшей неделе глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов. Об этом и других событиях — в обзоре Инстаграм-аккаунтов политиков, бизнесменов и артистов, по версии «Реального времени».

По шаляпинским местам

Заместитель руководителя Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин поделился свежим выпуском Новой Тартарии, посвященной шаляпинским местам в Казани. Видео повествует о заветных местах нашего города, в которых жил Федор Шаляпин. Великий певец сфотографировал родные сердцу дома и улочки и разместил снимки в автобиографии «Страницы из моей жизни».

Также в инстаграме Хайруллина сообщается, что 12 февраля в НКЦ состоялась лекция «Шаляпин в Казани. Последняя фотосессия», приуроченная к 148-му дню рождения великого баса.

Новая книга Гузель Яхиной

Писательница родом из Татарстана Гузель Яхина сообщила о скором выходе новой книги «Эшелон на Самарканд». Издание появится на прилавках магазинов уже в начале марта.

«Это художественно осмысленная картина голода в Поволжье. Роман‑путешествие, который строится на преодолении и вере в человека, сплетении культур, народов и судеб», — рассказала Яхина о своем детище.

Символ Мексики

Известный татарстанский бизнесмен Сергей Акульчев, судя по его постам в Инстаграм, сейчас путешествует. На сей раз предприниматель посетил Мексику и устроил викторину для своих подписчиков, выкладывая посты с вопросами:

«Кто это такая? Мексика прям влюблена в нее», — интересуется Акульчев, выложив на своей странице граффити, изображающее темноглазую красавицу.

«Художница Фрида Кало», — отвечают подписчики.

«Там Фрида на каждом шагу. В граффити, в сувенирке, на одежде и на аксессуарах».

Мамины блины

Президент Татарстана Рустам Минниханов признался в любви к маминым блинам и стихам великих татарских поэтов.

«Кто что любит поесть? — спросил президент у своих подписчиков. — Домашнюю еду предпочитаете или как?»

А затем на татарском языке сообщил, что очень любит блины, испеченные матерью. К посту была приложена фотография настоящей деревенской печи с жаровней.

В день рождения Мусы Джалиля президент призвал не забывать подвига героя. «Поэт жив пока помнят и читают его стихи!» — напомнил Минниханов.

Гордость за сына



Заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов похвастался успехами сына.

«Поучаствовали с другом в научной выставке на английском. Получили 1 место совместно с одноклассницей. Гордость», — сообщил Юсупов на своей странице.

На вопрос одного из фолловеров о том, занимается ли Юсупов со своим ребенком репетиторством по иностранному языку, предприниматель ответил: «Больше школа. Я иногда, факультативно».

«Дайте нам любви»



Эта неделя прошла под знаком Праздника всех влюбленных. Оперная дива Анна Нетребко поздравила подписчиков с Днем Святого Валентина и разместила на своей странице снимок, где она стоит под ручку со своим супругом Юсифом Эйвазовым. Оба заливаются счастливым смехом.

«С Днём Святого Валентина! Дайте нам Любви!!!» — гласит подпись.

Праздник семьи Фаттаховых

Еще одной историей любви смогли полюбоваться пользователи Инстаграма. Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов и его жена Анастасия отметили 17-ю годовщину свадьбы.



Под трогательным фото, на котором Дамир Ильдусович изображен в обнимку с супругой, сделана запись: «Без лишних слов... Благодарю тебя, Моя @anastasia_fattakhova за Наши 17 лет».

День рождения внука

Российская киноактриса Сати Спивакова отпраздновала трехлетие своего внука.

«В день всех влюбленных, 3 года назад, на свет появился мой первый и ( пока) единственный внук. И имя у него — Дар Божий! Теодор. Будь счастлив, родной мой человек», -написала актриса.

Фолловеры Сати присоединились к поздравлениям и засыпали маленького мальчика искренними пожеланиями добра и удачи.