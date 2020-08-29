События недели: большое интервью Путина, Минниханов просит поддержки у Москвы, Татарстан готовится к празднику

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На этой неделе президент РФ Владимир Путин дал интервью телеканалу «Россия 24». Глава государства рассказал о ситуации с COVID-19 в стране, поговорил о дочери и пообещал силовую помощь Александру Лукашенко. Вчера Путин встретился онлайн с Миннихановым, поздравил с Днем республики и выразил слова поддержки. Рустам Минниханов призвал Кремль выделить деньги на поддержку республиканской экономики. В РТ поджигают вышки связи. ВС РТ изменил приговор Аитову.

Доклад Минниханова Путину

В пятницу, 28 августа, президент РФ Владимир Путин поговорил о состоянии дел в Татарстане с президентом республики Рустамом Миннихановым.

Руководитель региона доложил, что борьба с распространением коронавируса идет уверенно. Заболеваемость в Татарстане снижается, в Казани открылся второй корпус инфекционной больницы, «ковидные» надбавки врачи получают своевременно.

Минниханов рассказал, что сейчас власти республики сосредоточились на поручении Путина восстановить экономику. Валовой региональный продукт (ВРП) отстает от прошлогоднего показателя всего на 1,5%. Некоторые отрасли промышленности в республике растут: например, пищевая промышленность прибавила 18%.

В то же время глава республики обратил внимание президента страны на резкое сокращение доходов бюджета РТ. На 1 июля отставание от прошлого года уже составило 31,6 млрд рублей. При этом госказна отказалась проводить второй транш, поскольку республика — регион-донор. Но доходы бюджета Татарстана снизились значительно больше, чем в большинстве регионов.

Фото kremlin.ru

«Татарстан не обижен этой поддержкой, мы с вами это хорошо знаем. Если вы считаете, что где-то нужно обратить внимание на какие-то конкретные вопросы, давайте мы с вами потом при встрече это еще пообсуждаем», — ответил Путин.



Путин о дочери и Белоруссии

Сергей Брилев взял 20-минутное интервью у Владимира Путина для телеканала «Россия 24».

Президент рассказал о ситуации с коронавирусом, прокомментировал заявления о поспешной регистрации вакцины от SARS-CoV-2 и поподробнее рассказал об участии своей дочери в тестировании этого препарата.

При этом он довольно обтекаемо ответил на уточняющий вопрос, делала ли прививку та дочь, работа которой связана с биологией и медициной.

Не обошлось без обсуждения мировой экономики: прогнозируют падение, сравнимое с Великой депрессией. По словам Путина, эксперты говорят о падении ВВП России от 8% до 5—6%.

На этот раз высказался глава государства и о протестах в Белоруссии. Он согласился, что такие массовые уличные акции говорят о проблемах в стране. Путин назвал эти проблемы «делом белорусского общества и народа». Но заявил, что в России сформирован резерв силовиков, которые отправятся помогать своим коллегам из соседней республики, если начнутся массовые беспорядки. «Пока экстремистские элементы не будут поджигать машины, грабить банки и так далее».



Аэрогородок в Татарстане — для пилотов или для обеспеченных бизнесменов?

В Рыбно-Слободском районе Татарстана работают над созданием аэрогородка «Масловка».

Идею реализует Федерация любителей авиации Татарстана. Но немалую лепту в ее продвижение внес гендиректор «Казанской ярмарки» Лев Семенов.



Предполагается, что аэрогородок станет местом, где обучающиеся на пилотов дети и взрослые смогут получать летную практику. Но есть и другие планы: сейчас план создания «Масловки» включает рядом с аэродромной зоной коттеджный поселок, яхт-клуб, кемпинг и даже торговый центр.



«Почта России» и e-commerce в Иннополисе

На уходящей неделе Иннополис посетил гендиректор АО «Почта России» Максим Акимов, который вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым встретился с представителями бизнеса, ведущего торговлю в интернете.

Например, приезжала глава Wildberries Татьяна Бакальчук.

На этой встрече рассказали, что в Татарстане за время самоизоляции число поставщиков товаров для маркетплейсов из РТ выросло до 2 тысяч. За год российский экспорт по каналам интернет-торговли вырос вдвое.

Глава компании «Алиэкспресс Россия» Дмитрий Сергеев рассказал, что компания совместно с «Почтой России» запускает регулярный грузовой рейс Гуанчжоу — Казань.



Фото Рината Назметдинова

Критика концепции развития берега Волги

Казань до сих пор не получила внятной и проработанной концепции развития берега Волги, считает колумнист «Реального времени» Тахир Давлетшин.

Он раскритиковал последний проект, представленный творческой группой под руководством Татьяны Прокофьевой. Исследователь вспомнил и о других проектах, в которых предлагалось решение проблемы.

«Проект закрывает выход города на Волгу в широком понимании. На мой взгляд, этот проект продвигают девелоперы, заинтересованные в сверхприбылях на строительстве элитного жилья», — написал автор.



В Татарстане поджигают вышки связи

В Казани провели коллегию Минцифры республики.

Фото Максима Платонова

Из отчетов чиновников стало ясно, что стационарных телефонов в республике становится меньше, а вот число мобильных абонентов растет. Мобильный интернет-трафик вырос на 43%.

В министерстве рассказали, что в 2019 году сотовой связи не было в 22 населенных пунктах РТ. Власти республики рассчитывают, что к концу этого года таких муниципалитетов останется восемь.

Вот тут и всплыли интересные подробности: в Татарстане тоже есть противники установки сотовых вышек. Директор Казанского филиала ООО «Т2 Мобайл» Марат Кабанов пожаловался даже на поджоги оборудования. Обсудили и историю, когда протестами местных жителей руководил глава сельского поселения.



Распредцентр «Пятерочки» в Елабуге

В Елабуге запустили оптово-распределительный центр X5 Retail Group. Он будет хранить и развозить товары сети «Пятерочка» не только по Татарстану, но и в соседние регионы.

Фото Рината Назметдинова

Глава района Рустем Нуриев особо отметил создание 250 рабочих мест, которые особо актуальны после сокращений на заводе Ford Sollers.



Чем вредит IT-отрасли господдержка

Гендиректор компании «СерчИнформ» Сергей Ожегов рассказал «Реальному времени», почему государственные меры поддержки IT-отрасли могут ей навредить.

Предприниматель уверен, что решение вернуть НДС лишает смысла снижение налога на прибыль.

«Облагая IT-отрасль налогом на добавленную стоимость, вы облагаете НДС весь оборот IT-компании», — пояснил Ожегов.



Верховный суд РТ изменил приговор Аитову

Срок экс-главы «Свея» Рашида Аитова сократился с 11 лет до 9 лет и 9 месяцев после решения, вынесенного Верховным судом Татарстана.

Пересмотр коснулся десятков эпизодов, по которым был признан виновным строитель. Его также освободили от уплаты штрафов на 88,5 млн рублей.



Программа празднования Дня республики

Несмотря на пандемию коронавируса, Татарстан отпразднует День республики. В этом году праздник объединен и со 100-летием со дня образования ТАССР.

Фото Максима Платонова

«Реальное время» подготовило полный гид, который поможет казанцам сориентироваться во всех мероприятиях этих выходных.



В столице РТ в эти дни откроются многие знаковые объекты — от ДК в Юдино до обновленного НКЦ, в который переехала Нацбиблиотека, и экстрим-парка «Урам» на набережной Казанки. В числе запланированных мероприятий брейк-данс-фестиваль, фольклорные праздники, концерт классической музыки и развлекательная программа в парках и скверах Казани.

В то же время власти не забывают о пандемии. Требования Роспотребнадзора будут соблюдаться. Главное тут — маски и социальная дистанция.