«Колхоз создали — высылайте колхозников»: как Айрат Хайруллин воскресил «цифру» в повестке Татарстана

Коллегия Минцифры РТ: новый IT-парк, электронные паспорта, автоматическое начисление субсидий и техническое сопровождение школ

«В самом лучшем месте Казани ко Дню республики должен быть запущен IT-парк. Как говорится, колхоз создали — высылайте колхозников, готовьте айтишников», — добродушно шутил Рустам Минниханов на совместном заседании правительства и коллегии Минцифры Татарстана. А если всерьез, то скромное 14-е место Татарстана в рейтинге цифровизации регионов не обрадовало президента республики, который накануне распорядился дополнительно выделить 1,6 млрд рублей на электронные сервисы. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев в свою очередь призвал не только массово оцифровывать госуслуги, но и ускорять время выполнения трансакций. О том, с чем Татарстан входит в цифровую эпоху, в репортаже «Реального времени».

При полном аншлаге

Статус главы Минцифры Татарстана Айрата Хайруллина в республиканском истеблишменте взлетает прямо на глазах. В отличие от всей отчетной кампании государственных учреждений, годовая коллегия Минцифры РТ проходила в особом статусе и при полном аншлаге. Хайруллин подводил итоги не просто с коллегами «по цеху», в узком кругу, как обычно, а перед полным составом Кабмина РТ с приглашением глав почти всех органов власти. Судя по кадрам из зала, куда не пустили журналистов из-за антиковидных ограничений, в нем присутствовали почти все министры, вплоть до руководителя Государственной жилищной инспекции. Пожалуй, впервые с момента начала пандемии самый просторный зал в Доме правительства был полон. Кроме того, в Казань приехали и топ-менеджеры крупных федеральных телеком-компаний.

Открывая заседание, премьер-министр РТ Алексей Песошин сообщил, что президент Рустам Минниханов дополнительно выделил 1,6 миллиарда рублей на комплексное развитие цифровой инфраструктуры. До этого правительство республики утвердило программу «Цифровой Татарстан» с объемом финансирования 12,7 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета планировалось привлечь 1,1 миллиарда рублей.

Алексей Песошин сообщил, что президент Рустам Минниханов дополнительно выделил 1,6 миллиарда рублей на комплексное развитие цифровой инфраструктуры

Электронный паспорт к концу года

По видео-конференц-связи к представительному собранию присоединился и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Как раз он и оценил высокий статус мероприятия и его хозяина, заметив, что неслучайно коллегия проходит одновременно с заседанием Кабмина. Он напомнил, что Татарстан раньше опережал в цифровом развитии остальные регионы — в документообороте, электронных торгах.

— Одно дело быть лидером в моменте, другое — удерживать и не сдавать позиции, — заключил он, признавая, что Татарстан тратит ресурсы, но «результаты такой работы замечают жители».

Особое внимание Шадаев обратил на цифровизацию основных госуслуг (оцифровано 125 из 375, — прим. ред.), заметив, что это не самоцель. По его мнению, придется и дальше перестраивать процесс с тем, чтобы услуги оказывались населению быстрее. Позднее глава Минцифры Айрат Хайруллин ответит, что предполагается ввести три стандарта оказания электронных услуг: «золотой» — за 1 день, «серебряный» — за 3 дня, «бронзовый» — за 10 дней. Правда, называть точные сроки введения регламента он не стал, обойдясь слоганом «Госуслуги Татарстана — это быстро, удобно и надежно».

Затем федеральный министр анонсировал несколько пилотных экспериментов, в которых примет участие Татарстан. Так, в конце года жители республики смогут получать электронные паспорта наряду с Москвой. Вместо привычного бумажного паспорта им будет предложено получить смарт-карту и QR-код.

Другая новация — участие в проекте «социального казначейства», который нацелен на автоматическую выдачу социальных субсидий нуждающимся. Правда, пока большинство людей с недоверием относятся к электронным документам. Максут Шадаев считает, что электронные сервисы станут более популярными, если граждан будут обучать цифровым навыкам, и призвал шире внедрять образовательные программы.

Хайруллин подводил итоги не просто с коллегами «по цеху», в узком кругу, как обычно, а перед полным составом Кабмина РТ

Итоги ведомства Айрата Хайруллина

Результаты цифровизации в 2021 году в цифрах таковы:

Валовая выручка отрасли выросла на 18% — до 30 миллиардов рублей.

Среднемесячная зарплата увеличилась на 20% — до 75 136,4 рубля.

В Татарстане сегодня 7,7 млн действующих сим-карт.

Количество смартфонов выросло на 5% — почти до 8 миллионов.

Число абонентов проводного интернета увеличилось на 3,3% — до 1,1 миллиона.

Количество абонентов мобильного интернета выросло на 8% — до 4,5 миллиона.

Запущены две пилотные зоны 5G — в казанском метрополитене и в Иннополисе.

Более 3,5 тысячи социально значимых объектов Татарстана подключены к высокоскоростному интернету.

Число активных пользователей портала госуслуг выросло до 1,6 миллиона.

Сумма платежей через портал госуслуг увеличилась на 15% — до 30 миллиардов рублей.

Общественный порядок в Татарстане контролируют 67 тысяч видеокамер.

В ОЭЗ «Иннополис» пришли 303 новые компании.

Количество резидентов IT-парка выросло почти в два раза — до 336.

В будущем году планируется:

подключить к высокоскоростному интернету 2 тысячи сельских библиотек и домов культуры, 1,5 тысячи детских садов и 200 спортивных школ;

провести 4G в 61 село и деревню с населением до 500 человек, где до сих пор нет качественной связи;

обеспечить покрытие всех федеральных автомобильных дорог связью 4G;

запустить в сервисе «Мои субсидии» 24 услуги Минэкономики;

увеличить количество новых мер поддержки в социальном сервисе «Забота» и сделать их проактивными;

на платформе «Локоло» запустить возможность проведения собраний собственников жилья в онлайн-режиме;

обеспечить всех врачей электронными цифровыми подписями;

оснастить все ФАПы современным компьютерным оборудованием;

создать единую экосистему в сфере строительства;

внедрить единые информационные системы в сферах экологии, транспорта, юстиции;

продолжить цифровизацию здравоохранения, образования, сельского хозяйства;

обучить 200 тысяч работников бюджетной сферы навыкам цифровой трансформации;

запустить цифровые кафедры в пяти вузах Татарстана;

открыть еще 10 филиалов IT-парка в муниципалитетах.

В будущем году все школы будут подключены к Wi-Fi, сообщил Ильсур Хадиуллин

Минниханов: 14-е место — это не наше

Цифровизация системы образования идет семимильными шагами: в будущем году все школы будут подключены к Wi-Fi, сообщил министр образования и науки Ильсур Хадиуллин. Правда, хромает технологическое сопровождение. Он попросил создать при муниципалитетах специальные службы, которые помогали бы обеспечивать бесперебойную работу техники.

Глава ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов поднял проблему развития технологических стартапов. По его словам, 80% выпускников зарубежных вузов хотят открыть собственные проекты, а в России — только 3% хотят заниматься технологическим предпринимательством. Он предложил в вопросе вовлечения молодежи объединить усилия Инвестиционно-венчурного фонда и технопарка «Идея».

Подводя черту, глава республики констатировал, что Татарстан занимает скромное 14-е место в рейтинге цифровизации регионов, и поручил войти в тройку лидеров. Тут на подмогу должен прийти будущий IT-квартал в Казани.

— Глобальный проект, я считаю, очень большие инвестиции, на самом лучшем месте в столице. Мы на этой площадке ко Дню республики должны уже не только построить, но и запустить новый IT-парк, — сказал Минниханов. — Как говорится, колхоз создали — высылайте колхозников, готовьте айтишников, — пошутил Минниханов.