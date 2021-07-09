Рустам Минниханов призвал покупать экотовары ради защиты окружающей среды

На нефтяном саммите в Альметьевске президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что готов переплачивать за «экологические» товары, которые произведены с расчетом на последующую утилизацию, чтобы не наносить ущерба окружающей среде.

«Да, я готов чуть побольше заплатить за экологические товары», — сказал он, отвечая на вопрос модератора нефтяного саммита РТ Талии Минуллиной, проводившей интерактивное голосование среди участников пленарного заседания на эту тему. Перед ними был поставлен вопрос — готовы ли Вы приобретать экотовары широкого потребления, которые существенно дороже стандартных товаров. Минниханов однозначно высказался за. «И от вас буду требовать», — шутливо добавил он.

Опрос показал, что 36% не хотят платить больше обычного за экотовары, 11% считают экозначок на товарах маркетинговым шагом производителей. Однако вторая половина участников высказалась за — 25% уже сейчас стараются приобретать такие товары, а 27% собираются покупать в будущем.

Убежденным сторонником экологических товаров является гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов. Он оказался единственным в зале, кто имеет электромобиль. Правда, какой марки — не называлось. Всего в России их используют 8 тысяч автолюбителей. Рустам Минниханов добавил, что раньше и у него был электромобиль, но теперь, видимо, больше нет.

Луиза Игнатьева