Рустам Минниханов: «Исторически Россия является наиболее близкой к исламской цивилизации»

Президент Татарстана призвал исламские страны «гораздо активнее использовать потенциал отношений» с Россией

Присвоить Казани особый статус, провозгласив ее «городом первого печатного Корана в мусульманском мире», а также установить 1803 год памятной датой, когда священная книга была опубликована. С такой инициативой президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на заседании стратегической группы «Россия — исламский мир», которое проходит в Джидде (Саудовская Аравия). Главной темой встречи в этот раз стало укрепление отношений между российским государством и исламскими странами для обеспечения безопасности в мире и сохранения традиционных национальных ценностей. Подробнее — в материале «Реального времени».

От имени президента России

Инициатива провести заседание группы стратегического видения «Россия — исламский мир» президентом Татарстана Рустамом Миннихановым была озвучена еще зимой 2017 года, во время встречи с королем Салманом бин Абдель Азизом Аль-Саудом. Состоявшееся заседание стратегической группы стало первым в новом составе и прошедшем за пределами России.

В прошлый раз участники группы собирались в 2019 году в Башкортостане — тогда было подписано соглашение между Духовным управлением мусульман республики и Всемирной исламской лигой, куда входят 11 различных международных организаций.

В этот раз на заседании обсуждали тему «Россия — исламский мир: диалог и перспективы сотрудничества». В первую очередь — это обсуждение новых возможностей взаимодействия, в том числе торгово-экономического, научно-технического и в гуманитарной сфере.

Перед началом мероприятия Рустам Минниханов и принц Эмир Халед бен Фейсал Аль Сауд посетили выставку «История ислама в России»

Перед началом мероприятия Рустам Минниханов и принц Эмир Халед бен Фейсал Аль Сауд посетили выставку «История ислама в России». Тема выбрана неслучайно, в следующем году в нашей стране отпразднуют 1100 лет со дня принятия ислама государством Волжская Булгария.

Затем в приветственном слове, обращаясь к участникам пленарного заседания, президент Татарстана зачитал обращение президента России к участникам встречи.

— Россия придает большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами — как по двусторонней линии, так и в рамках диалога с Организацией исламского сотрудничества. Важно, что наши позиции по многим актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня весьма близки. Мы вместе выступаем за построение справедливого демократического миропорядка, основывающегося на верховенстве права и мирном сосуществовании государств, свободного от силового диктата и любых форм дискриминации, — цитировал татарстанский лидер Владимира Путина.

О важности стабильных и дружественных отношений между Россией и мусульманскими странами мира говорил в послании в адрес участников группы и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, призвав страны мира проявлять «солидарность в борьбе с терроризмом» и руководствоваться «принципом взаимного сосуществования»:

— Отношения между Россией и Саудовской Аравией развивались, ознаменовались заключением соглашений в различных областях. Мы стремимся способствовать гармонии между представителями различных религий и цивилизаций, укреплять человеческие ценности.

О важности стабильных и дружественных отношений между Россией и мусульманскими странами мира говорил в послании в адрес участников группы и король Саудовской Аравии

Следом взял слово посол по особым поручениям МИД, руководитель постоянного секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров. В своей речи он отметил — Россия рассматривает членов ОИС не только как друзей, но и как надежных экономических партнеров, выстраивающих равноправное и взаимовыгодное сотрудничество.

— Отдельные слова благодарности уважаемому председателю группы Рустаму Минниханову за упоминание личности Карима Хакимова, первого советского посла в Саудовской Аравии. Рустам Нургалиевич приложил большие усилия для появления книги, которая сегодня представлена членам президиума на арабском языке.

Советник хранителя двух святынь, губернатор Мекки эмир Халед Фейсал тоже подчеркнул взаимодействие России и стран исламского мира в деле противостояния вызовам современности:

— Наше королевство играет особую роль в распространении принципов взаимопонимания и сосуществования между представителями различных религий. Мы намерены и дальше прилагать необходимые усилия во имя благородных целей противостояния конфликтам и различиям во имя терпимости и понимания в обществе.

Рустам Минниханов отметил, что во всем мире сегодня насчитывается свыше 1,8 миллиарда мусульман, а геополитическая и геоэкономическая значимость мусульманских государств неуклонно растет

Новый статус для Казани

Далее, в своем выступлении Рустам Минниханов отметил, что во всем мире сегодня насчитывается свыше 1,8 миллиарда мусульман, а геополитическая и геоэкономическая значимость мусульманских государств неуклонно растет. В ходе выступления председатель стратегической группы остановился и на бизнес-отношениях между странами, приведя в пример успешное взаимодействие с Организацией исламского сотрудничества и Исламским банком развития. Точкой активного сотрудничества этих сторон каждый год становится проходящий в Казани Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit».

— Сегодня нам следует гораздо активнее использовать потенциал наших отношений. Нам следует совместно повысить эффективность борьбы с терроризмом и взаимодействие по таким направлениям, как защита традиционных нравственных ценностей; забота о социально незащищенных членах общества и национальных меньшинствах; борьба с природными и техногенными катастрофами; экология, — отметил президент Татарстана.

Особо Рустам Минниханов остановился на опыте построения в Татарстане многонационального и многоконфессионального мира. По его словам, «татарстанская модель гармоничного совместного проживания и взаимодействия народов и религий транслируется сегодня как образец разумного цивилизационного подхода в вопросах национальной безопасности и стратегии дальнейшего развития РФ».

Кроме того, он напомнил, что 2022 год в Татарстане станет годом крупных мероприятий по случаю принятия ислама Волжской Булгарией 1100 лет назад. Это событие стало началом распространения мусульманской религии в Поволжье. Минниханов назвал символичным проведение заседания группы в Саудовской Аравии, которая во всем мире считается колыбелью ислама.

Инициативу участники встречи поддержали

— Здесь истоки нашей религии, место рождения и погребения пророка Мухаммада. Исторически Россия является наиболее близкой к исламской цивилизации страной по многим ценностям. Отношения нашего государства с Ближним Востоком уходят корнями в домонгольскую эпоху.

Отметил он и другой исторический факт: в 1803 году в мусульманской типографии Казани было издано первое массовое издание Корана. В связи с чем он предложил установить этот год как памятную дату издания первого печатного Корана, подготовленного мусульманами, ну а Казани присвоить новый статус, провозгласив ее как «город первого печатного Корана в мусульманском мире». Инициативу участники встречи поддержали.

«Вы образец, как нужно жить»

Программа пребывания президента республики в Саудовской Аравии довольно насыщенная. В Джидду, где проходило заседание стратегической Группы «Россия — Исламский мир», он прибыл накануне. Глава республики встретился с советником Короля, правителем провинции Мекка, Принцем Эмиром Халедом бен Фейсалом Аль Саудом, бизнес-сообществом Королевства, и конечно, с татарской диаспорой.

В ходе общения с аравийским Принцем, глава республики отметил, что «Саудовская Аравия — важный партнер России. У нас развиваются отношения практически по всем направлениям. Лидеры наших стран неоднократно подчеркивали в ходе разговоров обоюдную заинтересованность в наращивании взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах». Также подчеркнул, что в этих важных направлениях движется и Татарстан — республика сегодня заинтересована во взаимодействии в области энергетики и сельского хозяйства. Кроме того, наш регион является пилотным в стране по реализации проектов исламского банкинга, так что готов сотрудничать и в этом направлении.

Глава республики встретился с советником Короля, правителем провинции Мекка, Принцем Эмиром Халедом бен Фейсалом Аль Саудом

Высказал президент в адрес аравийского Королевства и слова благодарности — за внимание к делегациям и паломникам из Татарстана. До пандемии коронавируса Саудовскую Аравию в 2019 году посетили 1 800 жителей республики, а скоро визовое обслуживание паломников и туристов могут упростить. Этому будет способствовать открытие в Казани генконсульства исламского государства.

Президент встретился и с Генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) доктором Наефом Фалахом Аль-Хаджрафом. Речь шла об укреплении торгово-экономических связей республики. Рустам Минниханов пригласил компании стран Персидского залива к участию в инвестиционных проектах Татарстана, подчеркнув, что промышленность республики весьма заинтересована «в поставках в эти государства автомобилей «КАМАЗ», вертолетов, грузопассажирских судов, нефтехимической продукции, нефтегазодобывающего оборудования, холодильной техники, продовольствия, товаров сельского хозяйства, халяль-продукции, а также медицинской и фармацевтической продукции».

Чтобы своими глазами увидеть промышленный и экономический потенциал республики, испытать татарстанское гостеприимство, он пригласил руководство ССАГПЗ в Татарстан. В ответ Генсекретарь поблагодарил Россию за позицию в организации ОПЕК+, и заметил, что возглавляемый им Совет всегда готов к сотрудничеству:

— Мы очень рады видеть, что у вас, несмотря на разнообразие религий, такое мирное сосуществование. Вы образец, как нужно жить.

Ближе к вечеру Рустам Минниханов пообщался за «круглым столом» с представителями деловых кругов Саудовской Аравии в Торгово-промышленной палате Джидды. А после — встретился с татарами, живущими и работающими на Аравийском полуострове.

Ангелина Панченко, фото: president.tatarstan.ru