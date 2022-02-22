В автограде задумали сервис совместных поездок для казанцев

На заседании Ассоциации содействия цифровому развитию автогигант анонсировал планы по выходу на казанский рынок перевозок

«Сегодня на одной ветке конвейера собирается сразу три модели грузовика с разным набором опций, тогда как в советское время годами штамповали одну «серию», — рассказали о преимуществах цифровизации на челнинском автозаводе. Опытом перевода производств «в цифру» на заседании Совета Ассоциации содействия цифровому развитию накануне поделились КАМАЗ и «Татнефть». Автогигант работает в партнерстве с ГК «Росатом» и потратил свыше 440 млн рублей только на один модуль. А теперь собирается запустить в Казани сервис совместных перевозок такси, но с регулируемыми тарифами.

Цифровизация должна быть в головах

Приоритетной темой заседания Совета Ассоциации содействия цифровому развитию стал переход татарстанских компаний в «цифру». Как отметил председатель совета Рифкат Минниханов, цифровая трансформация становится неотъемлемой частью стратегического развития — шаги в этом направлении предпринимаются на уровне государства и компаниями.

Но цифровизация — не просто сквозная технология. Без подготовленных кадров успеха не добиться, уверен Рифкат Минниханов. По его словам, сегодня разговор надо вести шире, чем просто цифровизация.

— На первый план выходит и научная деятельность вузов, создание передовых инженерных школ, технологическое предпринимательство, создание научных кампусов, — отметил он.

В этой части бизнес может выступить индустриальным партнером. В скором времени планируется открыть инженерные школы в Альметьевске и Набережных Челнах при КФУ.

Без подготовленных кадров успеха не добиться, уверен Рифкат Минниханов

— Если сегодня индустриальные партнеры не пойдут в вузы и не пойдут под опеку наши учреждения, специализированные школы, нам победы не видать. Это станет основным стержнем работы в технологическом развитии, — пояснил Рифкат Минниханов.

Правда, в повестку заседания включили лишь аспект трансформации на производстве, а комплексный подход будет обсуждаться позднее, уточнил он.

Цифровые «двойники» месторождений

Татарстанским нефтяникам цифровизация в первую очередь нужна для повышения эффективности и конкурентоспособности, заметил в своем докладе заместитель гендиректора «Татнефти» по цифровому развитию Виталий Гатауллин.

В активе компании 164 месторождения, более 1 млн единиц оборудования. В группу входит 132 предприятия, 65 тысяч сотрудников. «Все эти объекты генерируют колоссальный объем данных, которые надо собрать и обработать. Это сложная задача, которую не решить без моделирования системы управлениями данными. Поэтому все компании постепенно переходят на цифровые платформы», — сообщил он. Перспективным направлением, по его словам, является автоматическая интерпретация данных о состоянии объектов.

Нефтяникам цифровизация нужна для повышения эффективности и конкурентоспособности, заметил Виталий Гатауллин

Более конкретно о цифровизации нефтедобычи рассказала руководитель Центра моделирования компании Зоя Лощева. По ее словам, сейчас активно внедряются цифровые двойники месторождений и решения, которые учитывают комплексную интеграцию производственных процессов.

— В 2019 году были созданы цифровые двойники в виде гидродинамических моделей для нефтяных активов, которые обеспечивают 80% добычи нефти. К концу года будут готовы интегрированные модели месторождений на Альметьевской, Абрахмановской площадях, а также для Ромашкинского и Новоелховского месторождений. Интегрированная модель содержит гидродинамическую схему и модель поддержания пластового давления со всеми трубопроводами и скважинами. Они помогут выявить «слабые» сети и насосы, — объяснила спикер.

По словам Лощевой, сейчас активно внедряются цифровые двойники месторождений

Такси по регулируемым тарифам от автозавода

Основной темой выступлений топ-менеджемента челнинского автогиганта стало «гибкое производство», когда на производственном конвейере есть возможность для сборки 60 модификаций с 1 500 различными опциями. Уже сейчас на одной ветке собирается 2-3 модели, и рабочие читают задания на планшетах. Это дает возможность оперативно реагировать на изменения при производстве. Директор ООО «Цифровая платформа КАМАЗ» Эльдар Шавалиев рассказал, как благодаря внедрению внедрению цифровых технологий автозавод смог адаптироваться к меняющимся заказам. По его словам, цифровизация проходила в партнерстве с ГК «Росатом», который при поддержке Фонда развития информационных технологий потратил свыше 440 млн рублей только один модуль — дискретное производство.

Шавалиев обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой поддержать пилотный проект по запуску нового сервиса совместных перевозок для казанцев. Первый такой сервис был запущен в Москве осенью прошлого года. Возможный срок открытия в Казани — начало 2023 года.

Главное отличие сервиса от услуг агрегаторов такси в том, что перевозки могли бы выполняться как регулярные, а значит поездки будут осуществляться по регулируемым тарифам, а не коммерческим ценам.

— Представьте, выходите с работы в 22 часа вечера, а рейсового автобуса, скорее всего, больше нет на линии, — рассказал журналистам Эльдар Шавалиев. — Вызываете такси, и скорее всего, поедете задорого. Мы предлагаем другой вариант — автобус, который не будет объезжать «пустующие» остановки, а поедет кратчайшим путем до вашего пункта назначения, и может быть по пути соберет еще нескольких припозднившихся пассажиров. Достаточно в мобильном приложении указать месторасположение, и маршрут движения автобуса будет строиться исходя из этих координат.

Эльдар Шавалиев рассказал, как благодаря внедрению внедрению цифровых технологий автозавод смог адаптироваться к меняющимся заказам

Похожий сервис уже работает в подмосковном Троицке и Подольске. «Цифровая платформа КАМАЗа» намерена выступить в роли интегратора технического решения. «В работе сервиса, если ему найдется применение, будут использованы технологические решения партнеров и собственные разработки» — уточнил спикер.

Запуск такого сервиса планируется обсудить с властями Казани в ближайшее время. Прежде всего, от них ждут предложений по определению зоны использования, автобусного парка и вместимости самого автобуса.

— Каким будет парк — этот вопрос мы хотим обсудить с городом, — рассказал он. Но не только. В отличие от такси, которое можно запустить в любой момент, открытие регулярных рейсов требует тщательной проработки. Например, федеральное законодательство требует определения фиксированного маршрута движения. Поэтому нам нужно понять, на базе какого маршрута мы сможем работать, и как тут соблюсти все требования, — пояснил Шавалиев.

Если говорить не только о ночных перевозках, то другими местами применения могли бы быть удаленные городские направления — среди наиболее вероятных рассматривается возможность охвата сервисом Салмачей, Дербышек, Кадышево. «Но нужно считать экономику, спрос, поток», — утонил он.



Рустам Минниханов напомнил, что 2022-й объявлен Годом цифровизации

Почему в Казани, а не в Челнах

Интересно, что КАМАЗ не рассматривает для запуска пилотного эксперимента Набережные Челны. «В отличие от Казани, Челны по-другому собраны, — отметил Шавалиев, — В городе две основные магистрали движения автотранспорта, которые «закрываются» общественным транспортом. Вообще, в городе два пика движения транспорта, утром, когда жители едут на завод, и вечером, когда возвращаются с работы. А в Казани есть межпиковое время с хорошим спросом на перевозки. К тому же Казань — ночной город».

Правда, президент Татарстана в своем выступлении на заседании воздержался от комментариев по этому проекту. Рустам Минниханов напомнил, что 2022-й объявлен Годом цифровизации. Он будет насыщен рядом событий, в частности, будет проводиться большая работа со школьниками и студентами, организовано обучение населения цифровой грамотности. При этом значительные средства будут направлены на цифровизацию социальной сферы (образование, здравоохранение).



— Отмечу, что определенная работа в данном направлении уже ведется, а существенные резервы цифровизации — в промышленности, — подчеркнул президент республики.