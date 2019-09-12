Минниханов выложил видео заезда гонщиков Red Bull и «КАМАЗ-мастер» на одной из опаснейших трасс в мире

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Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил новое видео от Red Bull, в котором снялся гоночный КАМАЗ.

На этот раз татарстанский грузовик отправился покорять горный серпантин в северной части Турции. Съемки проходили на дороге Трабзон — Байбурт, которая считается одной из самых опасных в мире.

Ролик представляет заезд в виде компьютерной игры. Сначала дорогу в горах преодолевает экипаж турецких гонщиков на легковом авто. Затем «игрок» меняет машину и по тому же серпантину проезжает один из грузовиков команды «КАМАЗ-мастер».

Напомним, что в июле Red Bull выпустил ролик, в котором КАМАЗ соревновался с Lamborghini Huracan.