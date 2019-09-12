Новости общества

12:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов выложил видео заезда гонщиков Red Bull и «КАМАЗ-мастер» на одной из опаснейших трасс в мире

14:08, 12.09.2019
Минниханов выложил видео заезда гонщиков Red Bull и «КАМАЗ-мастер» на одной из опаснейших трасс в мире
Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил новое видео от Red Bull, в котором снялся гоночный КАМАЗ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

????

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov)

На этот раз татарстанский грузовик отправился покорять горный серпантин в северной части Турции. Съемки проходили на дороге Трабзон — Байбурт, которая считается одной из самых опасных в мире.

Ролик представляет заезд в виде компьютерной игры. Сначала дорогу в горах преодолевает экипаж турецких гонщиков на легковом авто. Затем «игрок» меняет машину и по тому же серпантину проезжает один из грузовиков команды «КАМАЗ-мастер».

Напомним, что в июле Red Bull выпустил ролик, в котором КАМАЗ соревновался с Lamborghini Huracan.

ОбществоВласть Татарстан Минниханов Рустам Нургалиевич
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости партнеров