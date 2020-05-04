Сто дней нового главы Минстроя Татарстана: «Он не принимает поспешных решений»

Фариту Ханифову достались крепкое «наследство» и форс-мажор пандемии

Сто дней назад, 25 января 2020 года, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении Фарита Ханифова министром строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. О том, с чем ему пришлось столкнуться за этот срок, и как он с этим, по мнению экспертов, справляется, — в материале «Реального времени».

Пост сдал — пост принял!



25 января, в день назначения Фарита Ханифова на новую должность, его предшественник Ирек Файзуллин сдал Рустаму Минниханову последний отчет о проделанной работе. На республиканском совещании в кабмине он сообщил, что с начала 2020 года в Татарстане введено в эксплуатацию 149,2 тыс. кв. м жилья (5% от годового плана), и обозначил задачи, которые предстоит решать его преемнику.

В частности, с учетом переходящих с 2019 года объектов в текущем году предполагается сдать 273,6 тыс. кв. м или 132 домов на 4,97 тыс. квартир по программе соципотеки, 177 многоквартирных домов жилой площадью 1,32 млн кв. м по программе многоквартирного инвестиционного жилья, и 10,68 тыс. индивидуальных жилых домов площадью 1,39 млн кв. м. Также на 2020 год запланирован капитальный ремонт 788 многоквартирных домов общей площадью 4,5 млн кв. м в 40 муниципальных районах республики, а всего вместе с объектами крупных городов планируется отремонтировать 1 098 домов за 6,26 млрд рублей.

В текущем году предполагается сдать 273,6 тыс. кв. м или 132 домов на 4,97 тыс. квартир по программе соципотеки, 177 многоквартирных домов жилой площадью 1,32 млн кв. м по программе многоквартирного инвестиционного жилья. Фото Ильи Репина

Вопросы без ответов

31 января на итоговой коллегии Минстроя президент Татарстана обозначил перед Фаритом Ханифовым новую задачу на 2020 год — реализацию проекта «Наш двор», в рамках которого за 3 года запланирован ремонт почти 7 тысяч дворовых территорий. И заодно указал на основную трудность в ее реализации: «Необходимо выстроить диалог с жителями домов. Нужно понимать, что программа «Наш двор» призвана изменить качество жизни наших граждан».

Затем, на совещании в Кабмине РТ 3 февраля Рустам Минниханов говорил о необходимости развития комплексной застройки, которая должна решать все вопросы, связанные с дорожным строительством и обеспечением жилья инфраструктурными объектами социальной сферы, а также о необходимости упрощения регистрации индивидуальных жилых домов, на что Ханифов сообщил о создании в ближайшее время для этих целей межведомственной рабочей группы.

Создана ли она и если создана, то как продвигается работа над поставленной президентом задачей, осталось для «Реального времени» загадкой: в новостях на сайте министерства информации о ее работе не оказалось, а ответить на вопросы нашего издания в пресс-службе ведомства отказались до проведения пресс-конференции министра, назначенной предварительно на 6 мая. По этой же причине не удалось получить информацию по актуальному для жителей многоквартирных домов республики вопросу — как в условиях пандемии COVID-19 решаются вопросы подготовки капитального ремонта.

Рустам Минниханов говорил о необходимости развития комплексной застройки, которая должна решать все вопросы, связанные с дорожным строительством и обеспечением жилья инфраструктурными объектами социальной сферы. Фото tatarstan.ru

До и после пандемии

11 февраля стало известно, что Комитет Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию рекомендовал Минстрою и Минпромторгу тиражировать по республике опыт цифровизации городского хозяйства по проекту «Умный город», направленному на внедрение комплексных энергоэффективных технологий. Пока в нем участвуют Иннополис, Елабуга и Альметьевск.

А 17 февраля на совещании в Кабмине РТ состоялся первый отчет Фарита Ханифова по вводу жилья. На тот момент по соципотеке, инвестиционному многоквартирному и малоэтажному строительству, включая ИЖС, сдали 387,2 тыс. кв. м. — за три недели работы нового министра результаты, если вести отсчет с начала года, увеличились в 2,5 раза.

Из запланированных в 2020-м к вводу по инвестпрограмме ГЖФ РТ 132 домов на 14 февраля было сдано 10, из оставшихся объектов 26 были в высокой степени готовности, а 42 — в низкой. Из 177 домов, строящихся по программе многоквартирного инвестиционного жилья было введено в эксплуатацию 30, а по линии индивидуального жилищного строительства из запланированных 10 680 домов — 1 267.

19 февраля Татарстан первым из российских регионов подписал с Фондом содействия реформированию ЖКХ соглашение о реализации программы переселения граждан из аварийного жилья на 2020—2021 гг. и получил авансовый платеж на переселение 271 человека из 94 жилых помещений.

Стройки возобновились через неделю — с соблюдением мер, предусмотренных в условиях особого санитарно-эпидемиологического режима. Фото Ильи Репина

2 марта прозвучал «тревожный «звонок» для министра, который является выходцем из Елабужского района: Елабужская зональная жилищная инспекция отчиталась о работе в 2020 году и сообщила, что количество обращений, касающихся вопросов содержания и ремонта жилищного фонда по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось сразу на 10%. В тот же день были озвучены приятные новости: на конец февраля в Татарстане было введено ведено в эксплуатацию 568,1 тыс. кв. м жилья, что составляет 19% от годового плана. А вскоре стало известно, что по расчетам российского Минстроя индекс цифровизации городского хозяйства («IQ») Казани составил 52,58 против 81,19 у Москвы (столица Татарстана в этот раз оказалась в первой тройке).

Реализация планов строительства шла в республике ударными темпами, пока не внесла свои коррективы пандемия коронавируса: с объявлением режима самоизоляции работа строительной отрасли по всей России была приостановлена. Стройки возобновились через неделю — с соблюдением мер, предусмотренных в условиях особого санитарно-эпидемиологического режима. Татарстанский Минстрой обеспечил дистанционное консультирование граждан и организаций по горячим линиям министерства, ГИСУ РТ и Фонда газификации РТ.

А 7 апреля Ханифов объявил, что, несмотря на пандемию, Татарстан запланировал в 1,5 раза увеличить объемы ввода индивидуального жилья в этом году.

«Рецептов нет, но министр справится»

— Строительный комплекс республики достался Фариту Мударисовичу в превосходном состоянии, — заявил «Реальному времени» председатель Комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин. — А это как раз для нового министра всегда является вызовом. С провала начинать легче, в таком случае любое действие — уже успех, а когда наоборот, нужно достигать новых высот. Поэтому перед министром стоят однозначно новые задачи.

По мнению Тыгина, сегодня тактику и стратегию татарстанского Минстроя определяет в первую очередь эпидемическая ситуация, в условиях которой придется на ходу корректировать работу строек, поставщиков и ресурсоснабжающих организаций:

— До сих пор ни перед кем таких задач не стояло, никаких рецептов на этот случай нет. Но я уверен, что министр справится, потому что имеет колоссальный опыт работы, начиная с территорий, тем более что он всегда достигал успеха. Я в нем уверен на сто процентов.

Собеседник «Реального времени» также отметил, что ему очень нравятся результаты совместной с Ханифовым работы в области законотворческой деятельности: «Он относится к этому очень вдумчиво, ответственно, не принимает поспешных решений». И выдал оптимистический прогноз хода капремонта в 2020 году:

— Я уверен, что когда сезон начнется, все будет к этому готово. В условиях самоизоляции как вообще на дом зайдешь?

«Создать условия, комфортные для бизнеса и полезные для дела»

— Новый министр — человек опытный, он работал в исполнительной власти и знает потребности и возможности муниципалов, вырабатывал определенные механизмы, которые создавали успех отрасли, — сказал «Реальному времени» замгендиректора по вопросам строительного сектора АО «Связьинвестнефтехим», экс-глава Госжилфонда при президенте РТ Талгат Абдуллин. — Главная сложность, которую ему предстоит преодолевать, — это создать систему комплексного обеспечения территорий и механизм взаимодействия всех участников инвестиционных процессов, включая заказчиков, коммунальщиков… Словом, создать условия, которые были бы комфортны для бизнеса и полезны для дела.

Это, считает Абдуллин, непростая, но вполне посильная задача для Ханифова:

— Хотя Татарстан и является одним из продвинутых в плане строительства регионов, сейчас надо переходить на другой уровень, решать вопросы обеспечения ресурсами, оптимального размещения строительных компаний на территории республики. Это вроде бы не уровень Минстроя, но успех Минстроя зависит от этого. И это потребует перестройки аппарата, учета текущих проблем строителей и больших усилий. Мне нравится, что он без страха, решительно взялся за это дело.