Елена Чайковская: «Загитова занимала 25-е место? Это неважно»

Великий тренер о казанской школе фигурного катания, разговоре с Миннихановым и о том, почему молодежь с неохотой идет в тренерскую профессию

Одна из величайших наставниц советского и мирового фигурного катания Елена Чайковская побывала в Казани на четвертом этапе Кубка России. Побеседовала с президентом Татарстана о развитии ее любимого спорта в регионе, понаблюдала за соревнованиями танцоров и рассказала, как готовится к 80-летнему юбилею. Подробности — в эксклюзивном интервью «Реального времени».

«У вас талантливый народ, со своей индивидуальностью»



— Елена Анатольевна, приятно видеть вас в Казани, хотя мне казалось, что вы целиком и полностью заняты подготовкой к юбилею.

— Зря казалось. Юбилей не исключает мой приезд, я все время бываю здесь на этих соревнованиях, поскольку это одни из важнейших соревнований в России. Всего пять этапов [Кубка России] — в Москве, Сочи, Сызрани, Саранске и у вас, в Казани.

Но, помимо этого, у меня сегодня состоялась встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, на которой обсуждался вопрос развития нашего вида спорта. Я и до этого знала, что ваш президент — человек спортивный, тренируется и играет в хоккей, и когда первое лицо региона знает, что нужно развивать спорт, что это необходимая составляющая нашей жизни, то в разговоре с таким человеком чувствуешь себя уверенно. Он сразу обратил внимание на то, что необходимо для развития фигурного катания, которое культивируется на 20 из 45 имеющихся в республике катков. И у нас получился очень предметный разговор, после которого я поняла, что все здесь будет в порядке.

Тем более что у вас очень талантливый народ, со своей индивидуальностью, и хотелось бы, чтобы сборная России пополнялась местными воспитанниками, как та же Евгения Тарасова как часть нашей юниорской сборной. Здесь готовят «материал» — может быть, не совсем правильно так называть, но у нас есть такой термин. И это не только перспективные спортсмены, но еще и хорошие, воспитанные люди.

Кроме того, на будущий год этап Кубка России в Казани (ныне посвященный известному тренеру Геннадию Тарасову, — прим. ред.), ранее носивший название «Идель», отметит свое 50-летие. Когда-то это были даже соревнования с международным статусом.

Фото tatarstan.ru

У нас получился очень предметный разговор, после которого я поняла, что все здесь будет в порядке

— Я хотел бы уточнить, вы обсуждали с президентом проблемы развития фигурного катания в целом или парного в частности? (Дело в том, что в Татарстане озвучивались планы развития конкретно парного катания, которое должна была курировать Нина Мозер, — прим. авт.).

— Нет, мы говорили о развитии нашего вида глобально.

— Мое уточнение связано с тем, что сейчас Татарстан целенаправленно развивает парное катание, в одном только федеральном центре в Перми тренируются три воспитанницы казанской школы и один воспитанник.

— Понимаете, тут дело не в парном катании как таковом. В вашей школе хорошо поставлена основа основ, а именно одиночное катание, которое в дальнейшем формирует общее состояние и парного катания, и танцевальных дуэтов. Отсюда выходят люди, которые умеют кататься. Возможно, им не удалось освоить какие-то сложнейшие элементы, что позволило бы им остаться в одиночке, но базовое катание, скольжение, скорость, скорость поворотности, мобильность на льду — все это закладывается здесь и затем пригождается в парном катании. Поэтому разговор о парном или другом катании не идет, тут тема в фундаментальной науке, если хотите.

«Неважно, какое место занял ребенок, важно его увидеть и развить талант»

— Фундаментальную науку должны продвигать фундаментальные тренеры, и в этом, как мне кажется, у нас проблемы.

— А я считаю, что у вас есть хорошие тренеры. Они появились на новых катках, недалеко от Казани, там я заметила двух хороших мальчиков. Несколько человек поехали в школу Алексея Мишина, на своеобразные курсы повышения мастерства.

Мне кажется, что здесь, возможно, есть необходимость в том, чтобы поставить высококвалифицированного тренера, чтобы наблюдал за общим процессом, но тренеры, которые дают базовые знания, здесь уже есть. Далее встает вопрос в том, чтобы правильно распределить силы, нагрузки, количество льда и т. д. Самое главное, с моей точки зрения, состоит в том, чтобы не потерять ни одного талантливого ребенка. Необходима селекция, чтобы отыскивать эти таланты.

Фото vk.com/eteritutberidze

Я даже не стала бы говорить о достижениях фигуристок, которые сейчас стремятся приравнять к мировым рекордам. У нас их нет, поскольку за судейским столиком сегодня сядете вы, а завтра я, и оценю выступление того же спортсмена на 10 баллов выше. И что?

— Что касается таланта… Недавно все с удивлением воспринимали тот факт, что на Гран-при Франции вчерашняя юниорка Алена Косторная обыграла олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Хотя история выступления Алины показывает, что в России аж 65 фигуристок, которые могли бы сказать, что обыгрывали Загитову.

— Нет-нет-нет. Я бы не стала так говорить. У нас за судейским пультом сидят не автоматы, там люди, со своим субъективным взглядом. Поэтому каждое конкретное соревнование имеет свою конкретную историю. Если бы это была личная встреча, то можно было бы говорить о личной победе, мол, обыграла и т. д. В остальном же подобные сравнения не годятся. Каждое соревнование — это новые несравнимые условия. Я даже не стала бы говорить о достижениях фигуристок, которые сейчас стремятся приравнять к мировым рекордам. У нас их нет, поскольку за судейским столиком сегодня сядете вы, а завтра я, и оценю выступление того же спортсмена на 10 баллов выше. И что?

— … Я хотел затронуть ту тему, что Загитова к своим вершинам поднималась через 25-е место первенства России…

— Ну и что? А мой ученик Александр Горшков (президент федерации фигурного катания России, — прим. ред.) никогда не входил в юниорскую сборную, более того, слышал мнение, что он безуспешно катается. Эти суждения вообще ни о чем не говорят, все зависит от грамотного тренировочного процесса, увлеченности тренерского штаба и спортсмена, совместимости их характеров и совпадения целей. Возвращаясь к Горшкову — он в итоге стал и олимпийским чемпионом, и девятикратным чемпионом мира. Поэтому не надо смотреть, с какого места вы пришли к победе…

— … И я об этом — заканчиваю вашу мысль, что ни один талантливый ребенок не должен пропасть, тем более что есть пример Алины Загитовой.

— Да, неважно, какое место занял ребенок, важно его увидеть, развить талант и вселить в него веру в успех.

Фото kuda-kazan.ru

Сейчас очень много возможностей, связанных с балетом на льду, разнообразными шоу и так далее. Но нам необходимы тренеры с увлеченностью, которые не могли бы существовать вне нашей профессии

«Перед стартами комментарии раздают только идиоты»

— Мы начали разговор о юбилее, тем более таком, тем более в предновогодней суете… (день рождения Чайковская отмечает 30 декабря, — прим. авт.)

— Ни в коем случае. Я в последние годы стараюсь «уплывать» куда-нибудь. Числа 27-го, например, я постараюсь исчезнуть с горизонта, поскольку это очень утомительное мероприятие. Я это почувствовала, когда широко отметила свое 60-летие. После этого решила: больше никогда! (Смеется)

Что касается нынешнего юбилея, то будет огромный фильм, который выйдет на телеэкраны 23 декабря. И пройдет запись у моего любимого Максима Галкина, когда мы соберемся за круглым столом, а саму программу покажут в конце декабря. Так что, пусть и через телеэкраны, мы с вами еще увидимся.

— Кстати, вы со своим юбилеем находитесь ровно посредине между двумя другими великими юбилярами этого года от фигурного катания. Игорь Москвин отметил 90-летие, Ирина Роднина — 70-летие. Вы, среди множества других, создавали величие советского фигурного катания. И сумели сохранить его в нынешние времена. За счет чего это получилось, на ваш взгляд?

— Мы сумели сохранить победные традиции и, самое главное, наши методики подготовки, те, еще советские, наработки, подготовленные несколькими поколениями. В них входили и многие тренеры, и потрясающие научные бригады, которые работали в составе сборной страны, когда специалисты рассчитывали принципы отбора, степень нагрузки. Это была огромная команда, и мы, я считаю, ничего не потеряли.

При этом мы уже в таком возрасте, тут речь и об Алексее Мишине, и о Тамаре Москвиной, которым скоро будет 80, стоим у руля нынешнего фигурного катания. Честно говоря, мы бы и рады были передать бразды молодым, но в целом молодежь плохо идет в тренерскую профессию. Сейчас очень много возможностей, связанных с балетом на льду, разнообразными шоу и так далее. Но нам необходимы тренеры с увлеченностью, которые не могли бы существовать вне нашей профессии. Тогда придет следующее победное поколение, которые мы ждем.

Фото vk.com/eteritutberidze

Не имеет значения. Я вообще считаю, что перед стартами только идиоты могут раздавать комментарии, а я себя к ним не отношу

— Я обратил внимание, что в мировой и российской элите хватает тренеров, которые сами не могли похвастать высокими спортивными результатами: и «американец» Арутюнян, и наши Тутберидзе, Гончаренко, Царева, Чеботарева.

— Ну и что? Наличие собственной большой карьеры не обязательно. Я вспоминаю, как Олег Протопопов пробовал поработать тренером еще у нас в стране, но у него ничего не получилось. А потому не получилось, что он работал так, как тренировался сам, а «материал», я уже говорила это слово, совсем другой. Просто все люди разные.

Вообще, я считаю, что каждое межсезонье тренер должен искать ответ на вопрос: чем я сумею выиграть? Просто кататься как все, ничего не придумывая? Ну хорошо, ты все исполнишь, и что? Это делают все, а вот изюминка сразу позволяет выделиться. Оп, и тебя сразу заметили.

— Уже в эту пятницу стартует этап Гран-при России. Поделитесь вашими впечатлениями о четырех пройденных этапах.

— Нет, пока соревнования еще идут, никакими впечатлениями я не делюсь. Пока идет борьба, отбор не закончен, о чем тут говорить?

— Например, об Анне Щербаковой, которая уже прошла два своих этапа и отобралась в финал досрочно.

— Не имеет значения. Я вообще считаю, что перед стартами только идиоты могут раздавать комментарии, а я себя к ним не отношу. (Смеется)

