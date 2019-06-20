«Спаситель» банка «Уралсиб» ушел из жизни: кто такой Владимир Коган

Владелец банка из топ-20 по величине активов Владимир Коган скончался в 56 лет

Владимир Коган, владелец банка «Уралсиб», скончался сегодня в возрасте 56 лет. Коган прошел путь от банкира до одного из богатейших чиновников России, а затем снова вернулся в банковское дело — и вернул «Уралсиб», находившийся на грани краха, в топ банковских рейтингов. «Реальное время» подробно рассказывает историю Когана и его банка.

Чиновник и банкир

Как стало известно «Реальному времени», сегодня умер основной акционер банка «Уралсиб», председатель его наблюдательного совета Владимир Коган. Ему было 56 лет.

Ранее СМИ сообщали, что год назад он перенес инсульт и долгое время находился в больнице. Несмотря на ухудшившееся состояние здоровья Когана, в «Уралсибе» не планировали менять состав набсовета и правления и ожидали его возвращения к работе в течение нескольких месяцев.

Владимир Коган родился 27 апреля 1963 года в Ленинграде, окончил местный инженерно-строительный институт по специальности «инженер-автомеханик». В начале 90-х создал несколько торговых предприятий. СМИ писали, что именно в 90-х Коган сблизился с неформальным кружком «ленинградских экономистов», членами которого также были Алексей Кудрин и Анатолий Чубайс.

В 1994 году фирмы Когана стали совладельцами Промышленно-строительного банка, расположенного в Санкт-Петербурге. В том же году был избран заместителем председателя набсовета банка, а в 1996-м возглавил его. Известно также, что Коган был совладельцем ныне крупнейшей российской целлюлозно-бумажной компании «Илим Палп». В октябре 1996 года Коган вошел в совет при правительстве РФ по вопросам банковской деятельности. В 1998 году возглавил ЗАО «Банкирский дом Санкт-Петербург».

Коган был совладельцем ныне крупнейшей российской целлюлозно-бумажной компании «Илим Палп». Фото vedomosti.ru

Из банковского бизнеса Коган вышел в середине нулевых и перешел на госслужбу. По информации СМИ, за свои доли он получил порядка $600 млн. С конца 2005-го Коган возглавил Северо-Западную дирекцию Госстроя, дирекцию комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга, затем был назначен замглавы Госстроя. С 2008-го по 2011-й — руководитель департамента капитальных вложений Минрегионразвития. Коган курировал строительство защитных сооружений в Санкт-Петербурге, в 2011-м дамба была сдана.

Во второй половине 2012 года Коган возглавлял Федеральное агентство по строительству и ЖКХ в статусе замминистра регионального развития, после этого вернулся в бизнес.

Коган пришел в «Уралсиб» осенью 2015-го для санации кредитной организации и получил для этих целей кредит от Центробанка в размере 81 млрд рублей. Коган стал владельцем более 80% акций банка. У Николая Цветкова, предыдущего владельца «Уралсиба», осталась незначительная доля в размере менее 12%.

В мае 2017 года Владимир Коган приезжал в Казань и встречался с президентом республики Рустамом Миннихановым. Стороны подписали тогда соглашение о сотрудничестве. Документ предполагал участие банка «в развитии приоритетных отраслей экономики и социальной сферы Татарстана, финансировании совместных инвестиционных проектов и программ развития предпринимательства, в том числе на основе государственно-частного партнерства», — сообщала тогда пресс-служба Минниханова. Наиболее перспективными направлениями сотрудничества стороны видели «программы для резидентов территории опережающего социально-экономического развития в Республике Татарстан, совместные мероприятия по проектному финансированию в жилищном строительстве и реализацию проектов в рамках поддержки инновационного развития промышленного комплекса, технического перевооружения и модернизации предприятий республики».

В мае 2017 года Владимир Коган приезжал в Казань и встречался с президентом республики Рустамом Миннихановым. Стороны подписали тогда соглашение о сотрудничестве. Фото tatarstan.ru

В прошлом году, после известий о тяжелом состоянии бизнесмена, СМИ писали, что в «Уралсибе» многое держалось лично на Когане. «В первую очередь фамилия — это клиенты», — признавался тогда «Ведомостям» один из банкиров. В пресс-службе кредитной организации пытались сохранять спокойствие и выражали надежду на его возвращение к работе в течение нескольких месяцев.

Коган был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета «за заслуги в области экономики и финансов, многолетнюю добросовестную работу». В 2019 году Коган занял 140-е место в подготовленном российским Forbes рейтинге богатейших бизнесменов России, издание оценивало его состояние в $750 млн. Помимо «Уралсиба», к активам бизнесмена журнал отнес строительную компанию «БФА-девелопмент» (Санкт-Петербург) и Афипский НПЗ (Краснодарский край). Также Forbes указывал на наличие у Когана 4 детей, двое из которых — Евгений и Ефим — работают в «Уралсибе».

Согласно информации банка, Евгений Коган является членом наблюдательного совета и заместителем председателя правления кредитной организации.

Банк с башкирскими корнями

Сейчас штаб-квартира «Уралсиба» расположена в Москве, но сам банк имеет башкирское происхождение. Предпосылки к его появлению появились еще в 1988 году с объединения трех отраслевых банков республики Башкортостан: «Башагробанка», «Башжилсоцбанка» и «Башпромбанка». В 1993 году на базе этого объединения был создан республиканский инвестиционно-кредитный банк «Башкредитбанк», занявший на тот момент доминирующее положение в регионе. В апреле 1998 года банк преобразовали в открытое акционерное общество. Учредителем банка и его единственным владельцем до начала 2000-х годов выступало правительство Башкирии.

С 2002 года банк переименовали в ОАО «Урало-Сибирский Банк» (сокращенно — «Уралсиб»). А в 2004 в банк пришел новый мажоритарный собственник в лице корпорации «НИКойл» миллиардера Николая Цветкова, которая приобрела 72,5% акций «Уралсиба». К этому моменту «НИКойл» уже купила банк «Родина», брокера «Ринако Плюс», «Автобанк» (позднее «Автобанк-НИКойл») и ряд других организаций. На их основе путем слияния появилась финансовая корпорация «Уралсиб» с банком «Уралсиб» в качестве ядра. После слияния ФК «Уралсиб» прямо или косвенно довела свой пакет акций в объединенном банке до почти 90%. Одновременно пакет акций правительства Башкортостана сократился до 8,4%. Тогда же штаб-квартира банка «Уралсиб» переехала в Москву. В 2005 году «Уралсиб» был первым среди частных банков по чистой прибыли с показателем в 11,2 млрд рублей по МСФО.

Сейчас штаб-квартира «Уралсиба» расположена в Москве, но сам банк имеет башкирское происхождение. Фото ki-news.ru

К периоду Николая Цветкова относятся довольно странные сообщения о деятельности банка. По данным «Ведомостей», начиная с 2009 года за счет внутренних средств «Уралсиба», в подразделения компании проводилось усиленное внедрение тренингов личностного роста «и других нетрадиционных семинаров». Сообщалось, что сотрудники должны были посещать такие тренинги в обязательном порядке и сдавать «тесты о Ценности как Источнике Любви». Параллельно с этим банк начал генерировать убытки, а в 2015 году капитал банка приблизился к нижней границе достаточности.

В ноябре 2015 года Владимир Коган заключил соглашение с Николаем Цветковым о приобретении 82% акций «Уралсиба». Тогда же Совет директоров Банка России утвердил План участия Агентства по страхованию вкладов в мероприятиях по финансовому оздоровлению «Уралсиба». Банку предоставили средства в виде займов на сумму 14 млрд рублей сроком на 6 лет и на сумму 67 млрд рублей сроком на 10 лет. По итогам 2018 года чистая прибыль банка «Уралсиб» по МСФО составила 6,1 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом рост составил 45,2%.

Сейчас «Уралсиб» занимает 19 место по размеру активов с показателем в 551,9 млрд рублей и 14 место по чистой прибыли (6,2 млрд рублей). Сейчас банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service, а также «BBB-» от АКРА. Региональная сеть отделений банка представлена в 46 регионах и насчитывает 271 отделение.