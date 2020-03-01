Видео недели: двойники Путина, смертельная вечеринка блогеров и мультфильм о президенте и инопланетянах

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Путин о своих двойниках

Агентство ТАСС продолжило публиковать по частям большое интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. В одном из выпусков проекта Андрей Ванденко спросил главу государства о его двойниках. Тот признал, что вопрос о привлечении дублера в свое время действительно поднимался.

«Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», — сказал Путин, добавив, что отказался от этого предложения.

Смерть от сухого льда

В пятницу на праздновании дня рождения блогера Екатерины Диденко произошла трагедия, унесшая жизни троих человек. Собравшиеся в московской бане молодые люди решили охладить бассейн, высыпав в него около 25 кг сухого льда. Из-за резкого выделения углекислого газа три человека задохнулись, еще трое остаются в больнице.

Многие из приглашенных блогеров записывали на мероприятии ролики, фотографировали и вели трансляции. Засняли они и момент высыпания сухого льда в бассейн и ныряния в него гостей.

Минниханов не променял Татарстан на инопланетян

Рустама Минниханова поздравили с днем рождения необычным образом. Накануне в соцсетях появился анимационный ролик, который обыгрывает преданность президента Татарстана своей республике.

По сюжету, инопланетяне из некой Организации объединенных гуманоидных наций выбирают своим новым председателем Минниханова. Потом они телепортируются в кабинет президента РТ, чтобы уговорить его занять новый пост. Но тот отказывается, поскольку «к посевной надо готовиться и 17 проектов реализовывать».

Песни в детсадах

В Набережных Челнах попали на видео воспитанники детского сада, устроившие дискотеку под музыку из свадебного кортежа. Пока машины стояли во дворе, водитель одной из них максимально прибавил громкость магнитолы. На звуки музыки к забору подошли дошколята и стали танцевать.

А вот в Перми получилось чуть хуже. Там во время утренника, приуроченного к Масленице, организаторы включили частушки, среди которых была следующая:

«Маслена Масленица, весело резвилися, / водка, пиво и вино, в общем, отравилися».

В результате заведующая детским садом получила выговор и уволилась.

Беспилотники КАМАЗа

КАМАЗ показал, что может превратить в беспилотник любой грузовик. Инженеры предприятия разработали специальный модуль, устанавливаемый на крышу автомобиля. Он оснащен камерами ближнего и дальнего обзора и лидаром.

Трудовик из Татарстана

Учитель труда из азнакаевской школы «прославился» на всю страну, придя на урок пьяным. Один из учеников заснял момент, когда нетрезвый трудовик скатывается с парты, и выложил запись в соцсети. Учителя уволили. Однако некоторые школьники и их родители поддержали мужчину.

Бритни Спирс напомнила о себе

Американская певица Бритни Спирс сняла видео для своего Instagram, которым напомнила о себе всему миру. Исполнительница повредила ногу на занятии по танцам. Она снимала свою первую за полгода тренировку, во время которой неудачно приземлилась.

«Вы можете услышать, как я ломаю ногу, извините, что так громко», — подписала видео певица.

Интерактивный клип казанца

Казанский музыкант Митя Бурмистров выпустил интерактивный и 360-градусный клип на композицию Island, снятый американским клипмейкером Vinyl Williams.

Смотреть его создатели рекомендуют в очках виртуальной реальности. Хотя передовой формат подходит и для смартфонов, и для ПК.

Деньги Безоса

Блогер TikTok под ником Humphery показал, насколько велико состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, считающегося самым богатым человеком планеты. Он проиллюстрировал это с помощью риса.

Тиктокер решил приравнять одну рисинку к 100 тысячам долларов. Потом он отсчитал 10 тысяч зерен, чтобы достичь 1 млрд долларов. Это количество риса Humphery взвесил и получил 215 граммов. Далее он вычислил вес, эквивалентный 122 млрд долларов, закупил два мешка риса и показал получившуюся кучу подписчикам.

Самбадром

Традиционный карнавал в Бразилии проходил с 21 по 26 февраля. Главные мероприятия принял Рио-де-Жанейро. Среди них, конечно же, были и соревнования танцевальных школ на Самбадроме — 700-метровой улице, по обеим сторонам которой находятся трибуны для зрителей.