Обещанный новоселам ЖК «МЧС» выезд завалило кирпичами

После сдачи многострадального комплекса долгостроев «ФОНа» инфраструктуры у обманутых дольщиков не прибавилось

Фото: Максим Платонов

Дольщики ЖК «МЧС», оказавшиеся из-за отсутствия дорог, по их выражению, в «западне», бьют тревогу. Строители сдали последний, четвертый, дом в жилом комплексе, а из четырех выездов на все четыре стороны, которые были предусмотрены еще первоначальным проектом планировки территории в декабре 2013 года, имеются лишь полтора: старый — по улице Зур Урам на Губкина и неудобный заезд между домами с второстепенной дороги на проспект Победы. Новоселы и те, кто заселился сюда первыми еще 4 года назад, переживают: население микрорайона увеличивается на глазах, а инфраструктуры не было и не предвидится. О дорожных страданиях обитателей нового ЖК и нереализованных проектах — в материале «Реального времени».

Выезда нет



— Год назад в ЖК «МЧС» сдали последний, четвертый по счету, дом, — рассказала «Реальному времени» активистка Гульнара Закирова. — Еще не все заселились, например, в корпусе, который сдали последним, в считанных квартирах люди постоянно живут. А еще у наших жильцов уже народилось очень много детишек. Только радость от этого очень портит то обстоятельство, что для этих детей ни школ, ни детсадов поблизости нет. Жилкомплекс у нас уютный, такой домашний, в нем хочется жить. Но как жить-то, если ничего нет — ни дорог, ни детских учреждений?

Отец двоих детей Михаил Новиков заселился сюда почти 4 года назад. Первого ребенка возил в детсад в ЖК «XXI век», с рождением второго ребенка бросил это гиблое дело:

— Вроде как недалеко это, но по 40 минут в автомобиле в пробке с утра и вечером — это чересчур и для меня, и для маленького ребенка. А ближе детсадов нет. И мы решили, что пока жена в декрете с младшим, старший дома будет. В итоге почти 2 года он в садик не ходит.

Новиков уверен, что нагрузка на дорогу будет расти по мере заселения новых домов. Фото: Максим Платонов

Новиков рассказал, что выезд по Зур Урам на улицу Губкина сейчас стал чуть свободнее, поскольку стройка завершилась, но он уверен, что это временно — нагрузка на дорогу будет расти по мере заселения новых домов.

— А тот выезд, который нам недавно все-таки сделали на проспект Победы — на вспомогательную дорогу, в часы пик не работает, — констатировал он. — На проспекте возникает пробка, водители ее объезжают как раз по этой дороге. А она заставлена автомобилями жителей ближайших домов, поэтому движение замедляется. И в результате там на то, чтобы проехать несколько десятков метров, тратишь 20—30 минут.

За 8 лет не нашли денег на 4 километра дорог

Еще в первоначальном проекте планировки территории на улице Губкина, утвержденном Казгорисполкомом в декабре 2013 года, было предусмотрено целых одиннадцать выездов из микрорайона: три на улицу Губкина, три — на проспект Победы, три на улицу Аграрную и два — на улицу Космонавтов. В реальности в тех местах, где они предусмотрены — гаражи, СНТ, заборы, шлагбаумы и бездорожье.

В проекте планировки было указано: «предусмотрено формирование улично-дорожной сети: строительство участка улицы районного значения (№1) протяженностью 0,5 км, соединяющей улицы Академика Губкина и Аграрная; строительство улицы местного значения (№2) протяженностью 0,3 км на продолжении улицы Зур Урам; — строительство улицы местного значения (№3) протяженностью 0,56 км вдоль восточной стороны площадки; строительство улицы местного значения (№4) протяженностью 0,75 км, обеспечивающей выход района к пр. Победы; строительство улицы местного значения (№5) протяженностью 1,1 км, связывающей улицу районного значения (№1) с пр. Победы, протяженностью 1,1 км».

То есть для нормальной организации движения необходимо было построить 4,31 км дорог местного значения — и на них в бюджете Казани за восемь с половиной лет лет денег так и не нашлось. А остатки существовавших дорожных покрытий, благодаря стройкам, покрылись непролазными колдобинами.

— У нас был импровизированный съезд к старым гаражам, по которому можно было выехать на проспект Победы у «Мегастроя», говорит Михаил Новиков. — Там бы несколько метров заасфальтировать — и вопрос снят! Но за полтора года этот участок никто не благоустроил. Образовалась яма, один из гаражей рухнул. В итоге это место огородили и выезда не стало.

В итоге это место огородили и выезда не стало. Фото: Максим Платонов

Где школа от президента?

Не решились не только дорожные проблемы.

— Наши дети ходят в гимназию №180, — говорит Гульнара Закирова. — Напрямую — меньше километра, а в реальности получается почти два! Переходить надо не просто дорогу — проспект Победы. И еще идут они по глухой неосвещенной дороге — мимо гаражей и автомастерских за «Мегастроем» Старшеклассники ладно, а как маленьких родителям в школу одних отпускать? Школьный автобус в городе не положен, вот они их и возят сами — по пробкам, делая круг на развязке на Мамадышском тракте.

«Дети ходят в гимназию №180, напрямую — меньше километра, а в реальности — почти 2 км и переходить надо проспект Победы», говорит Гульнара Закирова. Фото: kzn.ru

Прочитав в «Реальном времени» новость о том, что министр внутренних дел Артем Хохорин раскритиковал многопрофильную полилингвальную гимназию №180 за укрывательство негативной информации о несовершеннолетних, Закирова сделала вывод, что одной из причин этого может быть перегруженность учебного заведения:

— Сейчас, по данным официального портала «Электронное образование в РТ», там учатся 1 711 детей, а по проекту должно быть намного меньше. Гимназия и педагогический коллектив просто перегружены! Когда к нам приезжал президент республики на сдачу последнего дома, он пообещал нам школу. Год прошел — об этом никто не вспомнил.

Парковку чинили — двор «разбомбили»

А еще жители ЖК «МЧС» рассказали о том, как благоустроенный и уютный двор в корпусе №3 в апреле 2022 года приобрел вид «как после бомбежки» вследствие то ли проектных, то ли строительных ошибок, которые застройщик никак не может исправить.

Фото: предоставлено жителями ЖК «МЧС»

Оказывается, подземная парковка в этом доме так и не заработала, потому что там текут потолки. Течь эту строители пытаются устранить, но у них ничего не получается.

1 / 14 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

— Ладно бы только парковка текла, а нам ведь и двор изуродовали. — рассказала изданию Кристина С., недавно ставшая мамой. — Теперь идешь и смотришь, как бы ноги не переломать, а уж с коляской вообще не проехать. И конца-края работам не видно. То в одном месте яму выкопают, то в другом.



1 / 10 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

«Больше двух дорог не обещали»

По словам Новикова, о дополнительных выездах на улицу Губкина можно будет говорить только после сдачи других строящихся поблизости от ЖК «МЧС» домов.

— Насколько мне известно, там должно было быть построено две дороги, — ответил на вопрос о выездах из ЖК «МЧС» директор Фонда Республики Татарстан по защите прав граждан — участников долевого строительства Иван Новиков. — Дороги, предусмотренные проектом планировки территории — это вопрос не сегодняшнего дня. Они будут строиться по мере того, как будут развиваться территории. А мы пока говорим только о двух выездах, которые были уже согласованы — на проспект Победы. По ним проблема решена.

— А сейчас работает один из двух выездов на проспект Победы, а на второй, рядом с «Мегастроем», деньги выделены, но пока идет судебный спор с одним собственником гаража — из-за него невозможно пока проложить дорогу. Но этой дорогой можно пользоваться и сейчас — на нее есть заезд с другой стороны.

В мае 2021 года Исполком Казани принял постановление об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества в связи со строительством внутриквартального проезда от ЖК «МЧС» на проспект Победы. Согласно этому документу, исполком должен изъять путем выкупа 10 участков под гаражами ГСК «Маяк» — всего 285,5 кв. м земли. Срок действия постановления — 3 года, за это время Администрация Советского района должна заключить соглашения и завершить все расчеты с собственниками гаражей.

— Но жители говорят, что съехать на дорогу в этом месте нереально из-за ям.

— Ну это уже в компетенции управляющей компании.

На вопрос о школах и детсадах, адресованный директору Фонда РТ по защите прав граждан — участников долевого строительства — собственника части квартир в ЖК «МЧС» Иван Новиков ответил, что этим вопросом Фонд не занимается.

А что касается раскопанного в поисках причины течи на подземной парковке двора корпуса №3 то, по его словам, буквально на днях все работы строители там закончили.

1 / 10 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

«Реальное время» обратилось за комментарием по поводу нерешенных проблем ЖК «МЧС» в Казгорисполком. В частности, мы поинтересовались, что конкретно мешает построить дополнительные выезды из комплекса — отсутствие выделенной земли, финансирование или что-то еще — и когда ориентировочно проблема будет решена. Также мы задали вопрос о степени загруженности детских учреждений, которые посещают дети жильцов комплекса, и сроках строительства детсада и школы для них в шаговой доступности. В исполкоме сообщили следующее:

«В прошлом году был организован второй выезд с улицы Зур Урам, с поворотом на ул. 2-я Азинская и дальнейшим выездом на проспект Победы. Планируется обустроить третий выезд, который пройдет вдоль магазина «Мегастрой». Сейчас ведется работа по выкупу земельных участков и объектов на них. Некоторые собственники, не согласившиеся с условиями выкупа, обратились в суд, идет судебное разбирательство.



Таким образом стихийный выезд, о котором вы говорите, таковым не является. Это коридор для организации перспективного проезда на проспект Победы. Сейчас он не обустроен и не является безопасным, поэтому приняты меры по ограничению движения по грунтовой поверхности во избежание повреждений автотранспорта и нарушения правил благоустройства.



Дом введен в эксплуатацию и находится в управлении ООО «УК Город» с 01.08.2021. По информации ООО «УК Город», на придомовой территории, в рамках гарантийных обязательств застройщика (ООО СМК «Ак Таш»), выполняются работы по гидроизоляции парковки и устраняются замечания по асфальтобетонному покрытию.



Дома ЖК «МЧС» закреплены за гимназией №180 (проектная мощность 1224 детей, обучается — 1711). Что касается детских садов, то жители Казани вправе выбрать для своего ребенка любой детский сад в городе.



Проектом планировки территории, утвержденным Кабинетом Министров Республики Татарстан, предусмотрено размещение школы на 1500 мест и детского сада на 340 мест на первом этапе реализации, на втором этапе предусмотрено размещение еще одного детского сада на 340 мест.



Однако на сегодня не решен вопрос передачи части земельного участка с кадастровым номером 16:50:000000:13300 в собственность Республики Татарстан, на котором в настоящее время расположены складские помещения и здание филиала Федерального ГКУ «Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России (кинологической службы).



Размещение социальных объектов будет возможно только после передачи части участка в состав имущества республики. Сроки освоения проектом планировки территории не устанавливаются, они формируются после определения заказчика, исполнителя и источника финансирования работ, а также после разработки и утверждения проектно-сметной документации».