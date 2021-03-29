«В резервации» на дачном участке: как дорога в СНТ «Щербаковка» оказалась вне закона

Старый съезд закрыл «Волго-Вятскуправтодор», а временный зимний вот-вот превратится в болото

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», больше 100 садоводов и жильцов СНТ «Щербаковка» близ Дербышек вот-вот окажутся отрезанными от своего дачного товарищества. Дорогу, которой они пользовались не один десяток лет, еще полгода назад закрыл «Волго-Вятскуправтодор» во время капремонта федеральной трассы М-7 «Волга», признав ее незаконной. А временный зимний путь, который люди сами проложили к своим участкам, грозит в ближайшие дни превратиться в болото. Вода в этих местах стоит до середины-конца июня: это заливные луга, прилегающие к Казанке, которая огибает СНТ с трех сторон. К обитателям товарищества, включая пенсионеров и детей, многие из которых из-за пандемии перебрались сюда на постоянное жительство, уже несколько месяцев не может проехать ни скорая помощь, ни пожарные. Температурящих больных приходится выводить навстречу медикам на трассу М-7. Теперь же они и вовсе окажутся отрезанными от мира. В ответ на жалобы жителям СНТ предложили два варианта решения проблемы. Однако, как выяснилось, они существуют только на карте. Товарищество включили в план помощи садоводам, обещая построить новую дорогу. Но сроки этой стройки не определены.

«Представляете, какие там деньги зарыты?!»

Садовое товарищество «Щербаковка» близ Дербышек с трех сторон огибает река Казанка. Рай да и только. Председатель СНТ Наталья Бемшлаг рассказывает, что изначально оно относилось к заводу КОМЗ: в свое время здесь выделили участки обычным работягам. Сейчас этими землями пользуются в основном их дети и внуки.

«Не скажу, что все-все занимаются садоводством. Строят хорошие дома, как-то окультуривают свои участки и радуются жизни», — говорит она. Известно, что горожане, устав от шумного и пыльного города, стремятся по возможности выбраться за его пределы, где можно дышать полной грудью и в тишине любоваться красотами природы. СНТ «Щербаковка» с его близостью к городу и одновременно уникальным расположением подходило для этого, можно сказать, идеально. Кто-то обосновался здесь на постоянной основе еще лет 15—12 назад. В последние год-два, в том числе из-за пандемии, число членов СНТ только умножилось. Здесь живут и пожилые люди со своими семьями, и молодежь — 25 домов, в каждом по 3-4 человек, не считая летнего наплыва родных. Как минимум человек 100.

Председатель СНТ Наталья Бемшлаг рассказывает, что изначально оно относилось к заводу КОМЗ: в свое время здесь выделили участки обычным работягам

С учетом близости Казанки, вокруг садового товарищества — сплошь заливные луга. По-видимому, по этой причине члены СНТ некогда проложили подъездной путь к своим участкам по самому высокому месту: по дамбе. Все эти годы они ухаживали за дорогой. Общими усилиями обеспечили ей жесткое покрытие из щебня и асфальтной крошки. «Люди вкладывали свои кровные в дорогу в течение 20 лет. Представляете, какие там деньги зарыты?!», — замечает председатель СНТ. Но в один прекрасный момент съезд перекрыли.

Некогда члены СНТ проложили подъездной путь к своим участкам по самому высокому месту: по дамбе

Дорога вот-вот «утонет» в болоте

В прошлом году ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» развернул на трассе М-7, вблизи которой находится СНТ «Щербаковка», ремонтные работы. Садоводы рассказывают, что они длились долго: все лето и осень. В конце концов полгода назад дорожники закрыли съезд к товариществу, установив на обочине отбойники. Так дорога, которой люди пользовались без малого два десятилетия, оказалась под запретом. И его никак не обойдешь. Ограждения установлены на обочине трассы на значительном отрезке: от АЗС до Голубого озера.

«Нам еще повезло, что это случилось накануне зимы, — отмечает председатель СНТ. Обитатели Щербаковки вспоминают, что когда осенью им перекрыли привычный съезд на трассу, они добирались в свой дачный рай по полям: «Машины почти от и до покрывались грязью — натуральное авторалли». Потом, возвращаясь из города, стали оставлять автомобили у АЗС на другой стороне дороги. Когда же собирались обратно в город, доходили до М-7, перелезали отбойники и бегом через дорогу к своим «железным коням». «Это же какой риск! По федеральной автодороге на огромной скорости проносятся КАМАЗы», — с ужасом вспоминают они.

Когда собирались обратно в город, доходили до М-7, перелезали отбойники и бегом через дорогу к своим «железным коням»

Вот и Наталья Громкова, отнюдь не двадцатилетняя девушка, сама мужественно преодолевала ограждения. Более того: они таким макаром и детей друг другу передавали. Одним словом, пережили кошмарные дни, добираясь так утром и вечером на работу-с работы и доставляя детей в детсады и школы и обратно. А потом садоводы чуть левее, с другой стороны от АЗС, проложили дорогу-времянку. Самостоятельно выровняли крутой обрыв с трассы: нужно же как-то добираться до СНТ.

Однако они утверждают, что зимнику осталось срока «максимум неделя». Потом дорога просто перестанет существовать: «утонет» в болоте. Вода в этом месте стоит с начала весны и до середины-конца июня. В зависимости от того, насколько начало лета будет богато на дожди.

Эта дорога скоро просто перестанет существовать: «утонет» в болоте

Незаконны 1,3 тысячи съездов

Справедливости ради отметим: у дорожников были основания для того, чтобы наложить запрет на проторенную дачниками дорогу. Съезд с трассы М-7 к садовому товариществу «Щербаковка», которым все эти годы пользовались его обитатели, по сути, незаконный. История этого вопроса уходит в смутные 90-е годы. Председатель садового товарищества Наталья Бемшлаг рассказывает: было решение исполкома Высокогорского района 1998 года о том, чтобы выделить автоподъезд к СНТ «Щербаковка». Эти обстоятельства подтверждают и в районной прокуратуре. «Выделить-то выделили, но на кадастровый учет эту дорогу никто не поставил. По-видимому, в те времена это было не настолько актуально. Дали земельные участки, люди начали ими пользоваться, и слава богу, — говорит она. — Доподлинно даже неизвестно, где именно дорога предполагалась. Тех, кто занимался этим вопросом, уже нет в живых».

Как рассказывало «Реальное время», в такой же ситуации, что и СНТ «Щербаковка», в сентябре прошлого года оказалось находящееся неподалеку садовое общество «Кактус-4». Тот же капремонт федеральной трассы М-7 «Волга» отсек более 500 его участков от единственного удобного выезда. Построенная самими садоводами и за их собственные средства дорога была объявлена незаконной и перекрыта бетонными блоками.

В результате на территорию товарищества не могли проехать ни грузовые автомобили, ни мусоровозы, ни скорая помощь, ни пожарные. Их заезд также не был официально узаконен, хотя и был обозначен на существующих картах. Главный инженер ФКУ «Волго-Вятскуправавтодор» Валерий Тимашов тогда заявлял, что на федеральной дороге 432 официальных съезда-заезда, тогда как нелигитимных 1,3 тысячи.

Члены СНТ «Кактус-4» тогда направили обращение с просьбой разрешить сложившуюся ситуацию практически во все имеющие к данному вопросу отношение инстанции, а также на имя президента Татарстана Рустама Минниханова. Дачники из товарищества, которое, к слову, было образовано еще в 1979 году (то есть до того, как была построена сама трасса М-7 «Волга») заявляли о том, что готовы бороться за свои права всеми «доступными средствами и способами». Они не исключали даже перекрытия федеральной трассы.

С весенней распутицей этот участок и вовсе превратится в болото, поглотив и грунтовую «времянку» без твердого покрытия

На местности таких дорог не существует

По словам Натальи Бемшлаг, дачники «Кактуса-4» в конце концов получили другую дорогу. Такой же вариант решения проблемы еще в ходе ремонта трассы М-7 был предложен и СНТ «Щербаковка». И все было бы прекрасно, если бы не одно «но». В качестве запасного варианта ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», который при этом руководствовался картой, назвал им путь, который ведет от улицы Меховщиков (809-й километр). «Такая дорога на бумаге действительно обозначена, только непонятно, куда она ведет: то ли в СНТ «Бодрость», что по соседству, то ли к нам», — комментирует председатель садового товарищества.

Бемшлаг рассказала, что их СНТ пригласило ответственных лиц из Высокогорского исполкома, Волго-Вятское дорожного управления, представителей прокуратуры и ГИБДД. «Мы вместе проехали по указанному маршруту и упомянутую дорогу не нашли. На местности ее не существует», — констатирует она. Тогда районная прокуратура, а вслед за ней и республиканская, предложили иной маршрут: по их мнению, жители «Щербаковки» могут добираться к своему СНТ через ИЖЛ.

Что такое загадочное ИЖЛ, нам пояснила Наталья Бемшлаг. По ее словам, недалеко от устроенной им дороги-«времянки» предполагается жилой поселок «Дачное», но пока он состоит из единственного дома. На данный момент в заснеженном поле будущую дорогу не угадать. Когда снег растает, ситуация, уверяет женщина, не изменится. «Пишут какой-то бред!», — в сердцах говорит председатель СНТ.

Зиму щербаковцы пережили более-менее, а вот как будут встречать весну, неизвестно. В том месте, где садоводы экстренно соорудили съезд, возможен только зимний тракт (он, кстати, тоже вне закона). С весенней распутицей этот участок и вовсе превратится в болото, поглотив и грунтовую «времянку» без твердого покрытия. Садоводы утверждают, что зимник, который вот-вот растает под весенним ярким солнышком, единственный путь, по которому пока что можно выбраться из СНТ. Дорога жизни: иначе и не скажешь.

В товариществе нам пояснили, что уже готовятся засыпать ямы на временной дороге

«Надо видеть, какая картина открывается на этой местности, когда поднимаются грунтовые воды: возвышается узкая полоска нашей старой дороги, а вокруг сплошная вода. Не проехать даже на автомобиле с высокой посадкой», — говорят жильцы СНТ. Вдоль леса, где проходит зимник, тоже болотистые места. Вдоль этой дороги, кстати, корреспондентам «Реального времени», наведавшимся на днях в СНТ «Щербаковка», то и дело встречались кучи со строительным мусором, по большей части состоящие из битого кирпича. В товариществе нам пояснили, что уже готовятся засыпать ямы на временной дороге.



«Нам предстоит оказаться в резервации»

Как известно, садоводы начинают выезжать на свои участки в апреле: высаживают рассаду в теплицах. Но в этом году дачный сезон для членов этого конкретного СНТ может оказаться основательно подпорчен. Пока по утрам подмораживало, автомобили щербаковцев еще как-то выползали на трассу. Но как только растает снег, в их СНТ будет вообще невозможно попасть. Оставаться в садовом товариществе тоже опасно: придется сидеть взаперти. А как быть с продуктами? Местные жители называют вещи своими именами: «Нам предстоит оказаться в резервации». К тому же не у всех есть квартиры. Кто-то, чтобы вложиться в дачное житье-бытье, продал свою городскую недвижимость. Как минимум четыре семьи с детьми прописаны именно в СНТ.

«Народ нужен тогда, когда требуются его голоса на выборах. А как отголосовались, плевать на нас хотели», — с горечью говорит Азат Гатин

Азат Гатин живет в СНТ «Щербаковка» уже лет 15. Он — один из местных старожилов, некогда даже председательствовал в товариществе. «Народ нужен тогда, когда требуются его голоса на выборах. А как отголосовались, плевать на нас хотели, — с горечью говорит он. — Если бы в нашем садовом товариществе жил кто-то из высоких чиновников, и дорога бы появилась. Но мы же мелочь, кому мы нужны?».

Вот и Александр Григорьевич Давыдов, инвалид второй группы, постоянно обитает тут уже больше 12 лет, с момента выхода на пенсию. Супруга, которой заслуженный отдых был положен чуть позже, какое-то время еще ездила на работу. Дед Саша — уроженец Дербышек. Раньше работал в ГИПО, потом купил тут участок и построил домик. «Вон из трубы идет дымок. Топлю его зимой круглые сутки, — неспешно говорит он. — Летом сижу на речке с удочкой». Судя по его словам, такое житье ему по душе. Точнее, таковым оно было до недавнего времени.

У Алеси Акбаевой (на фото) с мужем двое детей. Как добираться на работу, в садик и школу? Пока это самая больная для них проблема

Семья Табардановых тоже из числа щербаковских садоводов первой волны. Родители Елены получили здесь участок, как только образовалось товарищество. Потом заядлыми дачниками стали их дети. «И вот столкнулись с такой ужасной ситуацией», — сетует она. «Сытый голодного не разумеет», — вторит ей молодая мама Алеся Акбаева. У них с мужем двое детей. Как добираться на работу, в садик и школу? Пока это самая больная для них проблема. Женщина утром пешком выходит на трассу, чтобы сесть на проезжающий автобус маршрута №40. «Умоляем водителя остановиться. Делают это далеко не все. Разве что притормаживают возле заправки, видя детей», — рассказывает о ежедневных злоключениях Алеся. По возвращении из города с трассы снова домой на своих двоих.

Второй год в СНТ «Щербаковка» живет и другая молодая семья с двумя детьми: старшей девочке пять лет, младшей три. Их мама Гульнара Ситдикова тоже очень беспокоится о том, как будет возить малышек в сад: «Проехать невозможно!». У соседей вообще грудничок трех месяцев от роду, которого каждый месяц необходимо возить на обследование. «Не знаем что делать! Пребываем в шоке», — признается бабушка младенца. Наталья Громкова в СНТ «Щербаковка» второй год, а ее муж, инвалид второй группы и ветеран военных действий, прожил там 5 лет. Возможно, здравствовал бы до сих пор, но когда с ним случилась беда, медики приехали поздно: его не удалось спасти. Как скорой добраться до садового товарищества, к которому нет дороги?

«А если в СНТ, не дай бог, случится пожар? Половина жилищ здесь деревянные. «Боюсь: дом пока не застрахован», — признается молодая мама Алеся Акбаева

Супруга Александра Григорьевича рассказывает, что у него не так давно случился инсульт. Но медики даже не хотели ехать в СНТ: пришлось уговаривать. Женщина ходила встречать машину скорой помощи на трассу М-7. И это далеко не единственный случай, когда карета скорой помощи не рискнула сунуться на «партизанскую тропу». Как-то больного с температурой 38 вели к трассе М-7, перелезали с ним через отбойники. Прошлой осенью прописанный здесь мужчина заболел коронавирусом, так скорая подбирала его на трассе. «Полное бездействие. Нам никто не может или не хочет помочь», — констатируют местные жители. «А если в СНТ не дай бог случится пожар? Половина жилищ здесь деревянные. «Боюсь: дом пока не застрахован», — признается молодая мама Алеся Акбаева.



Дачники и жители СНТ утверждают, что у них нет ни выбора, ни выхода. «Если бы была хоть какая-то другая дорога, мы бы не поднимали сыр-бор, в течение следующих 20 лет точно также молча сами строили и эту дорогу», — говорит Наталья Бемшлаг. «Был бы иной вариант, мы бы потерпели и неудобства, и дополнительные затраты. Но альтернативы нет и никто не хочет этого понимать», — говорит и Елена Табарданова.

«Если бы была хоть какая-то альтернативная дорога, мы бы не поднимали сыр-бор, в течение следующих 20 лет точно также молча сами строили и эту дорогу», — говорит Наталья Бемшлаг

Выгодно ли экономически вкладываться в болото?

По словам председателя СНТ, в местном исполкоме заверяют, что внесли «Щербаковку» в план помощи садоводам. Обещают обустроить для товарищества новую дорогу и покрыть ее щебенкой. «Как это будет выглядеть, ответить не могу, так как не видела ни проекта, ни сметы», — признается Наталья. К тому же зачастую на практике, когда дело доходит до воплощения проекта, советуют набраться терпения: то финансирование еще не открыли, то еще что, а жить нужно уже сейчас.

Впрочем, садоводы и так недоумевают: в месте предполагаемой дороги точно также всегда стоит вода. По этой причине они сомневаются в целесообразности этого проекта. К примеру, Наталья Громкова убеждена, что «чисто экономически» было выгоднее расширить и привести к норме съезд на старом месте, чем строить новую дорогу и укреплять ее. Говоря прямо, «вкладываться в болото». По крайней мере, полагает она, это вышло бы гораздо дешевле для государства. Строить новую все-равно что выбросить деньги на ветер: дорога на болоте будет неизбежно проседать.

«Дорога-то уже есть. Надо только документально оформить этот съезд-выезд и полосу чуть-чуть расширить», — напоминает Громкова. Тем более что, как говорят дачники, их дорога была почти что в нормальном состоянии: «ровненькая, без ям».

Наталья Громкова убеждена, что «чисто экономически» было выгоднее расширить и привести к норме съезд на старом месте, чем строить новую дорогу и укреплять ее

В «Волго-Вятскуправтодоре» упирают на то, что съезд к СНТ «Щербаковка» с трассы М-7 расположен слишком близко к аналогичному, ведущему в Кульсеитово (по правилам между между заездами и выездами на федеральную трассу расстояние должно быть не менее чем 5 км. В исключительных случаях — 3 км). «Выходит, если населенные пункты будут через километр друг от друга, людям что вообще нельзя будет из них выезжать?», — вопрошают жители.

Председатель товарищества признает, что они уже почти что смирились с потерей своей дороги, в которую вкладывались все эти годы. «Пусть у нас будет законная, отвечающая всем ГОСТам и СНИПам. Но должны же предусмотреть какой-то временный вариант?, — задается резонным вопросом она. — Почему не хотят пойти нам навстречу и хотя бы временно, до строительства основной дороги, которой озаботился исполком, не открыть нам старый съезд?».

К тому же сроки этой стройки не оговорены. Написали, что дорога будет строиться в 2021 году. Но, как правило, бюджетные средства выделяются только в конце года, рассуждают садоводы. В декабре дорогу строить никто не будет, в январе — марте — тоже. «Мы и вторую весну будем встречать непонятно как?», — опасаются они.

«Выходит, если населенные пункты будут через километр друг от друга, людям что вообще нельзя будет из них выезжать?», — вопрошают жильцы

Приходят одни отписки

Куда только за это время не обращались члены СНТ «Щербаковка». Даже в антимонопольную службу: там сообщили, что этот вопрос вне ее компетенции. В курсе сложившейся ситуации и «Росавтодор», и два республиканских министерства (транспорта и сельского хозяйства), прокуратура республики и Высокогорского района и, конечно же, местный исполком. Нельзя сказать, чтобы на эти обращения не было ни ответа, ни привета. Как раз ответы приходят исправно.

В частности, прокуратура Татарстана 22 декабря прошлого года направила обращение председателя СНТ «Щербаковка» «в соответствии с инструкцией» прокурору Высокогорского района, предписав организовать проверку. В том числе при необходимости для соблюдения безопасности дорожного движения привлечь сотрудников ГИБДД и «установить доступность иных подъездных путей на территорию садового товарищества». Однако в СНТ утверждают, что эти ЦУ начальника отдела №5 управления по надзору за исполнением федерального законодательства Владимира Циома были исполнены сугубо формально.

С прошлого октября по сегодняшней день СНТ ведет переписку с различными организациями

Писали они и начальнику ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдару Мингазову: пока никакой реакции. Самым эффективным на этом фоне выглядит Минсельхозпрод РТ. В ответ на обращение жителей СНТ «Щербаковка» ведомство сообщило, что на основании заявок органов местного самоуправления подготовило и направило в подведомственный республиканскому Минтрансу ГКУ «Главтатдортранс» перечень СНТ для проведения ремонта подъездных дорог в 2021 году. Товарищество «Щербаковка» — в их числе. Для последнего предусматривается повести другую дорогу. Однако окончательное решение по этом вопросу неизвестно, как и предполагаемые сроки. В Министерстве сельского хозяйства указывают, что главным распорядителем средств на ремонт подъездных дорог до границ садоводческих и огороднических товариществ определен именно Минтранс.

С прошлого октября по сегодняшней день СНТ ведет переписку с различными организациями. «Мы пишем, нам приходят отписки. Выходит, учитывают свои ГОСТы и СНИПы, наши же права не учитывает никто», — сетует Наталья Бемшлаг.

«Реальное время» также направило официальные запросы в ФКУ «Волго-Вятскуправавтодор», Министерство транспорта РТ, ГКУ «Главтатдортранс» и исполком Высокогорского района с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы в редакцию пока не поступили. Наталья рассказывает, что подписана на аккаунт президента Минниханова в «Инстаграм»: «Мы дважды отправляли ему письма. Пока Рустам Нургалиевич не ответил».

1 / 50 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов