COVID-19 «отъел» 40 миллиардов татарстанской нефтегазохимии

Основными жертвами коронавируса оказались почти все: нефтяники, шинники и нефтехимики. Зато вверх пошли нефтепереработчики и производители моющих средств

Минимальную за последние годы выручку получили предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана по итогам разыгравшейся в первом полугодии пандемии COVID-19 в мире. Налоговые платежи базовых предприятий комплекса в консолидированный бюджет сократились почти в 2 раза — до 39,6 млрд рублей, — обозначил масштабы «сжатия» мировых экспортных рынков гендиректор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин. Впрочем, общая ниспадающая волна обошла стороной нефтепереработчиков и производителей моющих средств, которые вышли в завидный плюс к уровню прошлого года.

Общее снижение производства на 6%

Накануне на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» были подведены итоги работы нефтегазохимического комплекса (НГХК) Татарстана за первое полугодие 2020 года, оказавшего негативное воздействие на экономику предприятий из-за разыгравшейся в мире пандемии COVID-19. Председательствовал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Как сообщил гендиректор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин, базовые предприятия НГХК снизили выпуск продукции в первом полугодии на 6%. «Наиболее ощутимые сокращения пришлись на второй квартал, когда производство снизилось на 14—16%. На отдельных предприятиях падение доходило до 60%», — подчеркнул он неравномерность глубины падения. Среди наиболее пострадавших жертв пандемии мировые экспортеры нефтехимической продукции.

«Под влиянием COVID-19 во втором квартале прекратились авиаперелеты, упал мировой выпуск автомобилей, отмечаются проблемы с трансграничными грузоперевозками. Это привело к снижению экспорта продукции — каучуков, грузовых и легковых шин, техуглерода, карбамида», — пояснил докладчик. По словам Рафината Яруллина, на предприятиях снизилось производство каучуков, лакокрасочных материалов, полимерных труб. Совокупная стоимость товарной продукции сократилась примерно на треть, полагает он.

По словам Рафината Яруллина, на предприятиях снизилось производство каучуков, лакокрасочных материалов, полимерных труб

Более точно трудно оценить прямые финансовые потери комплекса. Как пояснил Рафинат Яруллин, в условиях сокращения спроса качественный анализ сделать невозможно, поскольку многие компании не представляют финансовые результаты холдингу. «Мы опираемся на косвенные признаки», — заметил он. Если говорить опосредованно, то в результате пандемии налоговые платежи в консолидированный бюджет сократились почти в 2 раза. По словам Рафината Яруллина, уплачено 39,6 млрд рублей за полугодие. Иначе говоря, COVID-19 «полакомился» почти на 40 млрд рублей в татарстанском НГХК.

«Татнефть» сократила добычу на 11% по соглашению с ОПЕК+

В первом полугодии ушли в заметный минус нефтедобыча и производство химической продукции. По данным главы «Татнефтехиминвест-холдинга», «Татнефть» снизила добычу сразу примерно на 11% — до 13 млн тонн. Это обусловлено выполнением обязательств РФ по соглашению с ОПЕК +. МНК снизили добычу меньшими темпами. В итоге совокупные темпы добычи снизились в республике на 7,1%, тогда как по стране на 2,9%. Другим источником падения поступлений доходов в бюджет оказалась «химия». Здесь произошло снижение на 7,5%. Мировые цены на каучуки и пластики остаются на низком уровне. «По прогнозу, мировой спрос на натуральный каучук снизится на 6%, на синтетический — на 2—3%, а на минеральные удобрения на 3%», — пояснил Рафинат Яруллин.

Несмотря на сжатие мировых рынков, в мае на площадку строительства этиленового комплекса рядом с территорией у «Нижнекамскнефтехима» поступила первая партия крупногабаритного тяжеловесного оборудования. «Уже смонтирована первая колонна, пора проводить обвязку», — сообщил Рафинат Яруллин. В первом полугодии НКНХ выпустил 262,7 тыс. тонн каучука и 370 тыс. тонн пластика, что на 2,5% больше к уровню первого полугодия 2019 года.

Среди жертв коронавируса — шинники. Предприятиям шинного комплекса «Татнефти» не удается восстановить объемы выпуска после прошлогоднего падения. Индекс производства составил 82%, выпущено 5,287 млн штук шин. По сравнению с прошлым годом минимального значения достигли поставки легковых шин. Их поставщик, производитель техуглерода, сохранил объемы производства на уровне 2019 года, но на 16% ниже уровня 2018 года.

Нефтяные котировки начали расти накануне вступления соглашения ОПЕК+, сообщил Рафинат Яруллин

Зато производитель удобрений ОАО «Аммоний» «не провалился» на мировых рынках, но испытал заметное торможение. По словам Рафината Яруллина, прирост производства замедлился с 6% в первом квартале до 2% в первом полугодии. Стоимость карбамида приблизилась к 200 долларам за тонну. «Выпуск всех видов продукции, за исключением метанола, оказался выше прошлогоднего уровня, — констатировал докладчик. — А снижение загрузки мощностей по метанолу связано с падением спроса в мире. Европейские цены в мае достигли 11-летнего минимума».

Цены на бензин достигли пика

Мировые цены на нефть и нефтепродукты начали восстанавливаться со второго квартала. Нефтяные котировки начали расти накануне вступления соглашения ОПЕК+, сообщил Рафинат Яруллин. В мире увеличиваются цены на моторные топлива, но дальнейший рост сдерживается накопленными запасами в терминах и танкерах. Зато российские оптовые цены на бензин в июне выросли до рекордного значения.

«Возник дефицит, вызванный досрочными профилактическими ремонтами на НПЗ и временным запретом на импорт нефтепродуктов. Розничные цены держались в первом полугодии выше значений 2019 года на 70—90 копеек», — отметил глава ТНХИ-Х. За это время ТАНЕКО нарастило переработку сырья на 30%. Снизился выпуск автомобильного топлива в пользу автобензинов.

В июне начала восстанавливаться деловая активность. Эксперты ожидают, что в третьем квартале экономика вырастет по сравнению со вторым кварталом. При этом усилилась негативная оценка влияния коронавируса в 2020 году. Сокращение инвестиций может быть хуже, чем кризис 2008—2009 годов. В лидерах падения энергетика, потребительские товары и недвижимость.

Президент Татарстана, отметив большой потенциал вуза, высказался за его вовлечение в отраслевые программы и проекты предприятий и за кооперацию с КФУ

Европа защитится углеродным налогом

«В Европе обсуждается введение углеродного налога на импортируемые товары, — предупредил о новых угрозах на экспорта Рафинат Яруллин. — В худшем случае это может случится в 2022 году и ограничить доступ российской продукции на крупнейшие рынки сбыта.

«В Татарстане проекты по снижению углеродного следа прорабатывает «Татнефть». Необходимо вовлечение других компаний в цепочку низкоуглеродных поставок».

Кроме того, на заседании была заслушана информация о том, как в Институте нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН готовятся создать пилотную установку окислительной десульфуризации (удаление серы) для снижения класса сернистости нефти и ультратонкой сероочистки нефтепродуктов, передало ИА «Девон». Рустам Минниханов предложил подробнее обсудить этот проект применительно к Татарстану и рекомендовал изучить «Татнефти», которая уже тесно сотрудничает с ИНХС.



Врио ректора КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков доложил о том, какие нефтегазохимические и композитные проекты находятся в работе вуза. Он сообщил, как вуз намерен развивать государственно-индустриальное партнерство через участие в научно-образовательном центре «Добыча и глубокая переработка углеводородов».

Президент Татарстана, отметив большой потенциал вуза, высказался за его вовлечение в отраслевые программы и проекты предприятий и за кооперацию с КФУ.



Под конец заседания стало известно, что татарстанский нефтегазохимический форум пройдет «вживую» 2—4 сентября и будет посвящен 100-летию образования Татарской АССР. Он впервые пройдет на «Казань Экспо». Рустам Минниханов назвал форум главным для республики и поручил принять необходимые меры антикоронавирусной безопасности.

