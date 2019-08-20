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Минниханов торжественно открыл в Казани деревню WorldSkills

15:00, 20.08.2019
Минниханов торжественно открыл в Казани деревню WorldSkills

Сегодня в Казани состоялось торжественное открытие деревни WorldSkills. На церемонии открытия присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов, президент WorldSkills International Саймон Бартли и гендиректор союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов.

Минниханов также выложил в своем Instagram фотографии национальных сьорных, прибывших на чемпионат рабочих профессий в Казани.

Общество Татарстан
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