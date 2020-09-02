История «Нижнекамскнефтехима»: судьбоносные решения, борьба за мировой рынок и укрепление позиций

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Этот год особенный и для республики, отмечающей вековой юбилей со дня образования Татарской АССР, и для Группы ТАИФ, которой исполняется 30 лет. В 1990 году образовано ВТНПО «Казань», с которого и началось становление одной из крупнейших многоотраслевых групп в России. ТАИФ сегодня — успешная Группа компаний, объединяющая нефтегазопереработку — ТАИФ-НК, энергетику — ТГК-16, нефтегазохимию и химию — «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», строительную отрасль и производство строительных материалов, а также информационные, комплексные и прочие услуги. «Реальное время» публикует цикл статей о Группе ТАИФ в истории Татарстана. Этот материал посвящен одному из крупнейших в Европе нефтегазохимических комплексов — «Нижнекамскнефтехиму». Часть вторая.

Период второго расцвета

Для многих предприятий новой России и начало 2000-х оказалось непростым временем. «Нижнекамскнефтехим», мобилизовав все силы и возможности, сосредоточился на развитии комплекса. Граница двух тысячелетий ознаменована вводом в эксплуатацию производства триэтилалюминия и концентрированного дициклопентадиена. На модернизируемом пусковом комплексе «Этилен-450» в 2000 году заменили конвекционную печь, в 2001-м — реконструировали этановые печи, в 2002-м — приняли в эксплуатацию новую печь пиролиза.

Благодаря участию ТАИФа удалось приступить к обновлению и расширению линейки высококачественной продукции и наращиванию мощностей по более глубокой переработке сырья. Полимеры пользовались большим спросом на мировом и российском рынках и стоили гораздо дороже мономеров.

В 2003 году на НКНХ запущено производство полистирола, что стало очередным шагом от мономеров к производству полимеров. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В 2003 году в эксплуатацию введено производство полистирола общего назначения и ударопрочного полистирола общей мощностью 50 тыс. тонн в год (объемы производства сегодня достигают 350 тыс. т/год). Стирол, ранее вырабатывавшийся в качестве готового товарного продукта, теперь сам стал сырьем дальнейшего передела и источником дополнительной прибыли для комплекса. Запуск производства стал очередной знаменательной вехой — началом второго расцвета комплекса и его переходом от производства мономеров к изготовлению полимерной продукции, пластиков, пластмасс.

Высокое качество полистирола позволило «Нижнекамскнефтехиму» выйти на ведущие позиции на российском и мировом рынках и вместе с тем продолжить наращение объемов: в 2005-м была введена в эксплуатацию вторая очередь производства полистирола. В 2008-м получены первые гранулы полистирола общего назначения и на третьей очереди завода. К началу 2011 года объемы производства полистиролов дошли до 184 тыс. т/год. В 2014-м запуск четвертой линии выпуска полистирола по новой технологии позволил увеличить годовой объем производства стирольных пластиков еще на 50 тыс. тонн.



Максимальная загрузка действующих мощностей позволила добиться экономического успеха, а значит, и получить средства на дальнейшее технологическое развитие и строительство новых производств. Взятый Группой ТАИФ курс на глубокую переработку сырья полностью себя оправдал.

В 2005 году Группа ТАИФ, во многом благодаря которой «Нижнекамскнефтехим» не только остался на плаву экономики, но подтверждал статус все более успешного участника мирового рынка, стала главным акционером нефтехимического комплекса, а в 2018 году — смогла аккумулировать пакет более чем в 75% акций. Вхождение НКНХ в Группу компаний позволило усилить внутриреспубликанскую кооперацию, что дало положительный эффект от синергии предприятий Группы ТАИФ.

В 2006 году Альберт Шигабутдинов, тогда генеральный директор АО «ТАИФ», стал председателем совета директоров «Нижнекамскнефтехима». В этом статусе он проработал вплоть до 2013 года, руководя реализацией вопросов стратегического развития комплекса.

В 2006 году Альберт Шигабутдинов возглавил совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото Романа Хасаева

И именно в 2006 году на «Нижнекамскнефтехиме» было запущено производство полипропилена мощностью 180 тыс. тонн в год.

2009 год. «Нижнекамскнефтехим» заявил о себе на рынке полиэтилена, запустив производство мощностью 230 тыс. тонн в год. В 2016-м наладил выпуск сразу двух литьевых марок полиэтилена. Их разработали ученые научно-технологического центра НКНХ совместно с технологами завода пластиков и менеджерами коммерческой службы, продукты составили достойную конкуренцию импортным аналогам. В 2013 году в эксплуатацию введено производство АБС-пластиков мощностью 60 тыс. тонн в год.

Производство синтетических каучуков на НКНХ было налажено еще в 1970 году, но в то время производство было полностью ориентировано на внутренний рынок СССР и не всегда продукция отвечала жестким международным стандартам.

В перестроечное время производство синтетических каучуков пережило серьезный спад. А с начала 2000-х вновь начался подъем. «Нижнекамскнефтехим», осваивая новейшие технологии, инвестируя в модернизацию и расширение производств, сумел добиться мирового признания, по сей день оставаясь крупнейшим в мире поставщиком изопренового каучука для шинной промышленности. В числе крупных потребителей СКИ-3 ведущие мировые производители шин, что само по себе говорит о высочайшем качестве производимых синтетических каучуков. Качество продукции «Нижнекамскнефтехима» высоко оценили мировые гиганты — Pirelli, Michelin, Bridgestone, Continental и Goodyear, с которыми у «Нижнекамскнефтехима» заключены долгосрочные соглашения на поставку продукции. Впрочем, каучуки НКНХ востребованы во всех направлениях шинных производств — от легких велосипедных шин и камер до специальных, предназначенных для авиации и тяжелых грузовиков.

Если до 1999 года линейка продукции каучукового производства НКНХ насчитывала всего два наименования — изопреновый и бутиловый, то на настоящий момент число наименований производимых синтетических каучуков, качество которых подтверждено сертификатами мирового уровня, увеличилось в три раза: СКД-L, СКДН, ГБК — хлор- и бромсодержащие, пищевой бутиловый каучук… Это результат планомерной и вдумчивой работы по изучению потребностей российского и глобального рынка, разработки собственных технологий и приобретение лучших мировых практик в период с 2003 года и по настоящее время. Так, в 2004 году предприятие освоило выпуск галобутилкаучуков и полибутадиенового каучука на неодимовом катализаторе, а к 2007 году — полибутадиенового каучука на литиевом катализаторе.

В 2014 году завод синтетических каучуков начал работу над проектом по производству еще двух видов дивинил-стирольного каучука, предназначенного для шинной индустрии — ДССК-2560Ф и ДССК-2560ФМ. Модификации и функциональность, которые внесли в ДССК ученые НКНХ, делают конечный продукт уникальным, отличным от подобного каучука других нефтехимических предприятий России. Буква «Ф» в названии ДССК означает наличие в его составе функциональных групп. Особые свойства функционализированного эластомера при использовании его в производстве так называемых «зеленых шин» обеспечивают лучшее сцепление с мокрой дорогой и повышают безопасность авто. Шины, изготовленные с применением такого каучука, имеют низкое сопротивление качению, благодаря чему обладают низким уровнем шума при движении, позволяют экономить топливо.

Широкая линейка синтетических каучуков открывает огромные возможности и сферы для их применения: помимо шинной индустрии, каучуки от ПАО «Нижнекамскнефтехим» также служат важными компонентами в пищевой промышленности, незаменимы в изготовлении полистиролов, например, АБС-пластиков, производство которых также налажено НКНХ, активно применяются в производстве медицинского оборудования и техники и сотнях других направлений.

В 2011-м «Нижнекамскнефтехим» принял корпоративную стратегию развития, рассчитанную на период до 2020 года, одной из ключевых целей которой было заявлено укрепление позиций НКНХ как крупного производителя синтетических каучуков на российском и мировом рынках. Поэтапно модернизируя имеющиеся и строя новые производства, предприятие за несколько первых лет своей новейшей истории смогло в разы нарастить объемы выпуска продукции. Так, в 2015-м была торжественно введена в эксплуатацию очередная, уже четвертая линия по выпуску галобутиловых каучуков.

В 2015-м году введена в эксплуатацию четвертая линия по выпуску ГБК. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В условиях жесточайшей конкуренции, мировых колебаний цен и санкционного давления остро встает вопрос независимости от поставок сырья извне, в том числе — импортозамещения важных компонентов производства. «Нижнекамскнефтехим» выстраивает плотное взаимодействие с научными центрами республики. Так, совместно с Казанским федеральным университетом НКНХ еще в 2014 году запустил производство катализаторов, продукция которого вместо дорогостоящего импорта теперь активно используется нефтехимиками в производстве синтетических каучуков.

Реализуя стратегию развития и поэтапно модернизируя имеющиеся и строя новые производства, НКНХ смог в несколько раз нарастить объемы выпуска продукции. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Сразу два важных события произошли в 2017 году: в эксплуатацию введена установка по производству формальдегида, позволившая значительно нарастить производство изопренового синтетического каучука, а на заводе бутилкаучуков завершена модернизация, благодаря которой промышленные объемы производства БК выросли до 220 тыс. тонн в год. Годом позже на заводе изопрена-мономера запущено производство изобутилена на 160 тыс. тонн в год.

В 2017 г. введена в эксплуатацию установка по производству формальдегида. Фото Максима Платонова

Одна из сильных сторон «Нижнекамскнефтехима» — наличие собственного производства этилена, пропилена, бутадиена, без которых невозможен выпуск ни полиэтилена, ни полипропилена, ни каучука. На момент ввода в эксплуатацию в 1976 году этиленовое производство ЭП-450 было крупнейшим в стране. К слову, построили его тогда в рекордные сроки. Но для активно развивающегося нефтегазохимического производства в XXI веке этого уже было недостаточно.

К 1992 году, благодаря модернизации мощностей, выпуск этилена на НКНХ увеличен до 485 тыс. тонн, в 2010 году — до 593 тыс. тонн, а в 2011 году пересечена отметка в 600 тыс. тонн этилена в год. В 2018 году на заводе этилена введены в эксплуатацию две новых печи пиролиза типа SRT-VI взамен устаревших типа SRT-II и установлены дополнительные мощности. По итогам 2019 года объем производства этилена достиг уже 618 тыс. т/год, а производство бензола, в 1995 году едва превышавшее 100 тыс. тонн в год, благодаря модернизации оборудования и постоянному совершенствованию технологии, к 2019 году составило почти 275 тыс. тонн.

Новый олефиновый комплекс позволит до 1,8 млн тонн увеличить производство этилена, втрое нарастить производство полимеров и до 1 млн тонн в год увеличить выпуск каучуков. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Принято решение о строительстве еще двух этиленовых комплексов общей мощностью в 1200 тыс. тонн с целым комплексом сопутствующих производств, которые позволят значительно расширить перечень выпускаемой «Нижнекамскнефтехимом» продукции, востребованной российским и мировым рынками. Процесс освоения новых ниш и направлений для НКНХ — процесс постоянный и безостановочный. Для сравнения: в 1995 году НКНХ производил 115 марок и сортов продукции. В 2019-м — уже 331. Из выпускавшихся ранее марок 33 были сняты с производства, у 47 улучшены потребительские характеристики и лишь 35 остались неизменными. За 24 года освоено производство 296 новых марок и сортов продукции, востребованной рынком.

В 2017 году на площадке Петербургского международного экономического форума между Группой ТАИФ и германской компанией «Линде АГ» был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве. В его рамках достигнута договоренность о реализации проекта по строительству этиленового комплекса в четыре этапа. Новый олефиновый комплекс не станет заменой имеющемуся. Он позволит втрое — до 1,8 млн тонн — увеличить производство этилена, в три раза увеличить производство полимеров и до 1 млн тонн нарастить выпуск каучуков — то есть станет ключевой точкой роста ПАО «Нижнекамскнефтехим» в целом.

Проект по строительству этиленового комплекса в 2017 году обсудили президенты России и ФРГ. Фото kremlin.ru

Проект настолько масштабен и значим, что был включен в стратегию развития нефтехимической отрасли России, а нюансы соглашения между Группой ТАИФ и немецкой компанией «Линде АГ» стали темой для обсуждения во время встречи в 2017 году президентов России Владимира Путина и ФРГ Вальтера Штайнмайера.

С работой комплекса Путин знаком не понаслышке. Он бывал на производствах НКНХ в 2009 году, когда в статусе премьер-министра России проводил в Татарстане федеральное совещание по развитию нефтехимии и газохимии в России.

Владимир Путин хорошо знаком с производствами ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

И новым, и существующим производствам требуется комплексный подход в обеспечении энергоресурсами. Группа компаний ТАИФ провела большую работу по обеспечению надежного энергоснабжения предприятий, которое должно соответствовать современным требованиям промышленной и энергетической безопасности. Такие большие предприятия должны иметь два, а лучше три отдельных, независимых источника энергоснабжения. Аварийные остановки и отключения, происходившие во времена, когда производства полностью зависели от внешних поставок электроэнергии и тепла, ежегодно обходились в миллиарды рублей потерь и недополученной прибыли. Приобретение Группой ТАИФ в 2010 году ТЭЦ (ПТК-1) и ее последующая модернизация позволили не только снизить долю энергозатрат в себестоимости продукции, но и существенно повысили качество электро- и теплоснабжения.

В конце 2014 года по поручению президента Татарстана «Сетевая компания» начала строительство еще одного независимого источника электроэнергии — подстанции «Бегишево». Она введена в эксплуатацию в сентябре 2016 года в дополнение к построенной еще в 70-х годах прошлого века станции «Нижнекамская». Подстанция запитана напрямую по линии 220 кВ от подстанции «Щелоков». С вводом этой подстанции предприятия Нижнекамского промышленного узла получили возможность энергоснабжения от трех независимых источников — ЗРУ-110 кВ Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), подстанции «Нижнекамская» и новой подстанции «Бегишево».

В сентябре 2016 года с участием президента Татарстана и руководства Группы ТАФИ была введена в эксплуатацию подстанция «Бегишево». Фото Руслана Измайлова

На церемонии пуска подстанции генеральный директор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев отметил: «Реализация проекта стала возможной благодаря крупным потребителям — компаниям НКНХ, ТАИФ-НК, «Нижнекамскшина», КАМАЗ, «Казаньоргсинтез», «Татнефть» и их тарифным составляющим». В рамках реализации принятых на себя обязательств по выполнению мероприятий программы повышения надежности Нижнекамского промузла только предприятия группы ТАИФ вложили в реконструкцию и модернизацию систем электроснабжения производств более 4 млрд рублей.

Аналогичный подход был принят к решению вопроса обеспечения газоснабжения предприятий Нижнекамского промышленного узла. Дело в том, что уже при проектировании нового комплекса глубокой переработки тяжелых остатков АО «ТАИФ НК» стало очевидно, что пропускная способность существующей газотранспортной сети в Нижнекамском районе полностью исчерпана. То есть ни один новый проект в Нижнекамском промышленном узле, связанный с увеличением потребления природного газа, не сможет быть реализован без решения этой проблемы.

Второй проблемой являлась сама схема газоснабжения Нижнекамского промышленного узла и города Нижнекамска, газоснабжение которого осуществляется через газопровод-отвод. При любой серьезной аварии на данном газопроводе, который является, по сути, единственным источником газоснабжения, без газа остается весь Нижнекамский промышленный узел. В этой связи Группа ТАИФ при поддержке руководства республики приняла решение о строительстве еще одного газопровода, который соединит газопроводную систему Уренгой — Помары — Ужгород с Нижнекамским промышленным узлом.

Газопровод длиной 30 километров с переходом через реку Каму был построен в рекордные сроки и введен в эксплуатацию. В настоящий момент ПАО «Нижнекамскнефтехим и другие предприятия Группы ТАИФ обеспечены газоснабжением от двух независимых источников. Благодаря реализации проекта исключается сжигание на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) резервного топлива (мазута) в случае ограничений системы газоснабжения. Кроме того, обеспечивается поставка дополнительных объемов (до 4 млрд куб. м) природного газа для реализации новых проектов развития нижнекамской промышленной зоны. В том числе речь идет и о проектах, реализуемых Группой ТАИФ.

В самом начале 2019 года во время рабочего визита татарстанской делегации во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым в Данию был подписан меморандум о намерениях с компанией «Хальдор Топсое». Это подписание стало первым шагом к заключению контракта на строительство для «Нижнекамскнефтехима» установки производства метанола мощностью в 500 тыс. тонн в год.

По темпам развития и вводу новых производств «Нижнекамскнефтехим» опережает уровень советского периода. За четверть века комплекс ценой неимоверных усилий существенно укрепил свои позиции на отечественном и мировом рынках, в разы нарастив мощности, эффективность и объемы выработки. Так, если в 1995 году НКНХ перерабатывал 1 млн 701 тыс. тонн основного сырья (прямогонный бензин и СУГ), то к концу 2018 года этот показатель составил уже 3 млн 408 тыс. тонн с перспективой роста к 2030 году до уровня в 7 млн 282 тыс. тонн. Общий объем производства продукции с 1 млн 604 тыс. тонн в год в 1995-м к 2018 году увеличился более чем вдвое и достиг 3 млн 242 тыс. тонн. К 2030 году и эта цифра должна вырасти вдвое: в планах Группы ТАИФ масштабные инвестиции в дальнейшее развитие и укрепление ПАО «Нижнекамскнефтехим» с доведением годового объема производства продукции до 6 млн 940 тыс. тонн.

При этом выручка нетто с 203 млрд рублей по итогам 2018 года, к 2030-му должна вырасти до 365 млрд рублей. Для сравнения: выручка комплекса по итогам 1995 года едва дотягивала до 4 млрд рублей. Производство синтетических каучуков выросло со 128 тыс. тонн по итогам 1996 года до 780 тыс. тонн сегодня. А пластиков, производство которых в 1995 году отсутствовало полностью, сегодня производится 730 тыс. тонн в год с перспективой наращивания этого объема к 2030 году до 2 млн 280 тыс. тонн.

С заботой о людях

На заводах и производствах комплекса «Нижнекамскнефтехим» работают представители более чем 300 профессий. И нефтехимический гигант не просто заинтересован, но и активно поддерживает любые начинания, направленные на повышение престижа рабочих специальностей. Выстроены тесные отношения с профильными средними специальными и высшими учебными заведениями. Причем будущие работники комплекса уже с учебной скамьи глубоко вникают в будущую специальность по дуальной системе. Мастера-производственники нередко встают за преподавательскую кафедру, чтобы преподать теорию, а практику студенты и учащиеся проходят как в лабораториях своих учебных учреждений, в оснащении которых «Нижнекамскнефтехим» принимал и продолжает принимать самое активное участие, так и непосредственно на производствах нефтехимического комплекса.

Ежегодно в подразделениях комплекса проходят практику более полутора тысяч студентов. И позже, когда вчерашний выпускник становится работником НКНХ, обучение продолжается: сначала молодого специалиста закрепляют за опытным наставником, помогающим быстрее и качественнее погрузиться в профессию, а спустя время предприятие обеспечивает своим работникам возможность профессионального обучения и повышения квалификации.

Каждый год более полутора тысяч студентов направляются в подразделения НКНХ для освоения и закрепления практических навыков. Фото Артема Рябова

— Многих специалистов мы, можно сказать, выращиваем сами. Например, Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева мы называем цехом №1. Наши специалисты совместно с преподавателями разрабатывают учебные программы, профильные для ПАО «Нижнекамскнефтехим». Поэтому к нам приходят практически готовые специалисты, — объяснил директор учебного центра по подготовке персонала «Нижнекамскнефтехима» Алексей Бочкарев в 2018 году в Казани, выступая на студенческом форуме.

Успешность и качество обучения регулярно проходят испытания конкурсами профессионального мастерства. Ежегодно таких состязаний только на самих предприятиях комплекса проходит по нескольку десятков по разным профессиям. Победители не только получают возможность повысить собственную разрядность, но и шанс стать участниками республиканских, федеральных и международных конкурсов рабочих профессий, таких как WorldSkills.

К слову, соревноваться работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» и его дочерних компаний могут не только в профмастерстве, но и в различных видах спорта. На всем протяжении своего существования комплекс поддерживал и продолжает поддерживать развитие любительского и профессионального спорта. Практически все спортивные объекты города построены самим НКНХ либо на его средства, либо при непосредственном и активном участии нефтехимиков. Под патронажем «Нижнекамскнефтехима» находятся футбольная и хоккейная команды «Нефтехимик», одноименный спортивный клуб, ДЮСШ, целый ряд секций.

Продолжать традиции градостроительства и благоустройства

До 1994 года химкомбинат выступал единым заказчиком по финансированию проектирования и строительства жилых домов и городской инфраструктуры.

— Большинство социальных объектов в Нижнекамске построены по титулу Нижнекамского комбината. Николай Лемаев с особым вниманием относился к решению вопросов, касающихся развития города, — в ноябре 2019 года на праздновании 90-летия со дня рождения Николая Лемаева отметил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Заложенные еще Табеевым и Лемаевым традиции строительства и благоустройства нефтехимической столицы Татарстана поддерживаются по сей день. Только тогда средства на развитие города выделяло государство, а сегодня миллиарды рублей в будущее города, а значит, и каждого из своих работников, через честно выплачиваемые налоги вкладывает само предприятие.

Комплекс каждый день реальными действиями подтверждает выбранный курс социально-ориентированного бизнеса с одобрения акционеров и руководства Группы ТАИФ, является активным участником многих социальных и республиканских строительных программ, благодаря чему тысячи работников заводов и предприятий НКНХ уже улучшили свои жилищные условия. С 1995 года по настоящее время сумма налоговых отчислений ПАО «Нижнекамскнефтехим» только в нижнекамский муниципальный бюджет превысила 13 млрд рублей. И вдвое большую сумму комплекс направил на реализацию социальных программ и социальные расходы.

Благодаря активному участию ПАО «Нижнекамскнефтехим» в строительных программах тысячи работников комплекса могут улучшить жилищные условия. Фото Ангелины Панченко

В 2001 году именно «Нижнекамскнефтехим», несмотря на сложный для промышленности и экономики страны в целом период, подключился и взял на себя основную тяжесть вопросов по обеспечению Нижнекамска чистой питьевой водой. С момента создания города и вплоть до 2007 года (окончание строительства станции очистки воды) большая часть воды поступала из соседних Набережных Челнов, а часть — замещалась технической гиперхлорированной. О том, насколько важным событием стал ввод в эксплуатацию станции очистки воды в Нижнекамске (АО «СОВ-НКНХ»), может свидетельствовать то, что на церемонию прибыли первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев и на тот момент занимавший пост первого заместителя председателя правительства РФ Сергей Иванов.

«Начиная с сегодняшнего дня все жители Нижнекамска, открывая кран, могут не беспокоиться по поводу того, что из этого крана льется», — отметил в 2007 году на церемонии введения СОВ в эксплуатацию Сергей Иванов. Фото Михаила Козловского

В 2006 году на месте огромного пустыря площадью почти в 10 га, раскинувшегося между проспектом Мира и церковью Воскресения Христова, стараниями работников НКНХ, были начаты работы по благоустройству территории, получившей название «Парк нефтехимиков». Кризис 2008—2009 годов затормозил, но не остановил работу. Высаживались деревья, прокладывались дорожки, обустраивались детские площадки, территория регулярно очищалась от мусора в ходе субботников и «средников». Задолго до официального открытия парк стал излюбленным местом отдыха как самих нижнекамцев, так и гостей города. В 2011 году, юбилейном для Нижнекамска, наконец состоялось торжественное открытие. Прекрасный парк стал подарком нефтехимиков любимому городу.

В 2006 году на месте огромного пустыря между проспектом Мира и церковью Воскресения Христова началась разбивка «Парка нефтехимиков». Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

А к собственному 50-летию в 2017 году «Нижнекамскнефтехим» на реконструкцию и благоустройство площади им. Н.В. Лемаева направил 60 млн рублей. Еще почти 40 млн потребовалось на то, чтобы привести в порядок и оборудовать пешеходные зоны на площадке возле ледового дворца «Нефтехим Арена». Вместе с обустройством сказочно преобразившейся набережной и реконструкцией автомагистралей и внутридворовых дорог ПАО «Нижнекамскнефтехим» с 2014 по 2019 годы инвестировало 525 млн рублей в развитие социальной инфраструктуры Нижнекамска.

В 2016 году НКНХ приступил к реализации одного из крупнейших и важнейших экологических и социальных проектов за свою историю — реконструкции построенных еще в 1966 году биологических очистных сооружений. Относящиеся к предприятию БОС на самом деле принимают стоки не только с промышленной площадки Нижнекамска, но и со всего города. Работы шли в два этапа. Первый был завершен осенью того же 2016 года. Второй этап реконструкции был завершен летом 2019-го. В торжественной церемонии ввода обновленных БОС в эксплуатацию приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

«Нижнекамск — нефтехимическая столица республики. Сегодня в отрасли используются самые современные технологии, и мы можем с уверенностью сказать, что за счет современных технологий очистки, современных объектов производства мы достигли экологического соответствия международным нормам», — отметил Рустам Минниханов.

Летом 2019 года Группа ТАИФ завершила второй этап реконструкци БОС НКНХ. Фото Романа Хасаева

«В работе компаний Группы ТАИФ и ПАО «НКНХ» вопрос соблюдения экологических требований и нормативов всегда был одним из приоритетных. Не может быть даже сомнений в том, что затраты на экологию необходимы. Это первейшие задачи завода, акционеров — соблюдение всех экологических норм», — подчеркнул Руслан Шигабутдинов во время церемонии.

Завершено строительство нового коллектора водоотведения промливневых стоков. Общая стоимость работ по реконструкции превысила 3 млрд рублей. В результате проведенных работ чистота стоков достигла такого уровня, что вода, вновь попадающая в реку, по всем параметрам чище той, которые предприятия берут из нее для производственных нужд. Очистные сооружения такого уровня и класса, с настолько глубокой очисткой попадающих в них стоков, с эффективной системой улавливания испарений и комплексом других высокотехнологичных составляющих, работающих на единую задачу — обеспечить максимальную чистоту, могут позволить себе очень немногие из крупнейших предприятий России. И уж совсем единицы при этом обеспечивают приемку и очистку стоков близлежащих населенных пунктов и соседних производств.

Активно развивается и поддерживается медицинский блок. В 2019 году значительная сумма была выделена Группой ТАИФ, ПАО «Нижнекамскнефтехим» совместно с ГК «СОГАЗ» на модернизацию и оснащение поликлиники №1, где провели капитальный ремонт и установили современное оборудование.

— Проделанная работа не только позволит увеличить количество пациентов среди наших работников, но и привлечь других жителей города. Так как мы закупили современное оборудование, а врачи прошли обучение, — рассказал в июле 2019 года в интервью «Реальному времени» заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов.

В 2019 году значительная сумма была выделена НКНХ на модернизацию и оснащение поликлиники №1. Фото пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Также «Нижнекамскнефтехим» высказал готовность принять участие в строительстве многопрофильного медицинского центра для всех жителей Нижнекамска.

В 2007 году, когда НКНХ готовился отпраздновать 40-летие со дня образования, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев отметил: «Нижнекамскнефтехим» — это гордость и локомотив не только республиканской экономики, но и Российской Федерации в целом. Вопреки катаклизмам и сложностям прошедших лет, прежде всего переходного периода к рыночной экономике, когда разрушались годами выстраиваемые прямые связи и возник хронический кризис взаимных платежей, удалось не только сохранить, но и приумножить позиции флагмана отечественной нефтехимии, который и сегодня продолжает активно развиваться и вводить современные производства».

Прошло еще 13 лет. Комплекс эффективен и продолжает последовательно реализовывать стратегию развития в составе сильной команды под названием Группа ТАИФ, играя значимую роль в жизни не только в судьбе Нижнекамска, но и Татарстана, России.

В сегодняшней экономической ситуации лучшее — стабильная работа

Особенный — юбилейный как для Татарстана, так и для Группы ТАИФ — год стал и временем серьезных испытаний для республики, России и для всего мира, для многих отраслей, в том числе — нефтехимической. Новый вирус COVID-19 охватил планету. Впервые он проявился в конце прошлого года в китайской провинции Хубэй, а уже в марте 2020-го ВОЗ объявила пандемию. Число заболевших в мире превысило 24 млн человек, более 800 тыс. погибли. В России эпидемия затронула все регионы. Число инфицированных приближается к отметке в миллион. Были приняты беспрецедентные меры по недопущению распространения эпидемии. При этом еще в самом начале пандемии президент Владимир Путин подчеркнул: усилив меры обеспечения безопасности, не останавливаться предприятиям непрерывного цикла.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Группа ТАИФ в целом продолжают работу в новых условиях. Фото tatarstan.ru

В ПАО «Нижнекамскнефтехим», как и на других предприятиях Группы ТАИФ, принимались и продолжают реализовываться меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Каждый сотрудник комплекса обеспечен антисептиками и средствами индивидуальной защиты — перчатками и масками, в основе нетканого материала для которых используется полипропилен, выпускаемый НКНХ. А производством самого нетканого материала для масок, в которых республика и Россия в целом, особенно в начале пандемии, испытывали серьезный дефицит, занимается дочерняя компания «Нижнекамскнефтехима» АО «Полиматиз».

Предприятий, подобных ему, в России всего несколько, и в период пандемии объемы выпуска материала для медицинских масок, хирургических халатов и защитных костюмов выросли в десятки раз. «Нижнекамскнефтехим» закупил в китайском городе Тяньцзинь автоматизированную линию по выпуску одноразовых медицинских масок. В самые минимальные сроки ее смонтировали и первыми в Республике Татарстан достигли проектной мощности линии. К сегодняшнему дню произведены сотни миллионов масок. Объем инвестиций составил около 9 млн рублей. Производительность линии на максимуме и по сей день. В качестве благотворительной помощи «Нижнекамскнефтехим» раздал сотни тысяч масок медицинским и общественным организациям для борьбы с коронавирусом.

За несколько недель объемы выпуска материалов для медицинских масок, хирургических халатов и защитных костюмов выросли в десятки раз. Фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»

С заводов НКНХ на всем протяжении пандемии отгружались и продолжают отгружаться полимеры, необходимые в производстве специального и медицинского оборудования, техники, транспорта. Предприятием на основании рекомендаций ВОЗ была разработана и лицензирована рецептура дезинфицирующего средства, налажено его производство.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил нефтехимиков за работу в условиях пандемии. Фото tatarstan.ru

«В сегодняшней экономической ситуации лучшее — стабильная работа предприятий», — подчеркнул Рустам Минниханов во время визита на «Нижнекамскнефтехим» в разгар пандемии. Он отметил эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персонала и поблагодарил нефтехимиков за добросовестный труд в условиях эпидемии. И не только их, но и сотрудников СОВ-НКНХ, продолжавшего обеспечивать чистой питьевой водой население и предприятия третьего по размерам города республики, а также работников очистных сооружений «Нижнекамскнефтехима», обслуживающих не только сам комплекс и целый ряд других предприятий, но и весь город.

Мобилизовав все силы и ресурсы, ПАО «Нижнекамскнефтехим» наряду с другими компаниями Группы ТАИФ в ежедневном режиме продолжают решать самые злободневные, актуальные, важнейшие для Татарстана и России в целом вопросы.

На протяжении своей более чем полувековой истории ПАО «Нижнекамскнефтехим» было и остается одним из стержневых производств всего нефтегазохимического комплекса России. Заложенные еще в 1960-х годах, на заре становления комплекса цели и задачи стать надежной опорой государства в вопросах импортозамещения и обеспечения экономической и стратегической безопасности страны «Нижнекамскнефтехим» продолжает решать успешно и эффективно, объединив усилия с другими компаниями Группы ТАИФ, выполняет возложенную на него миссию, развиваясь и совершенствуясь согласно требованиям времени и рынка.

История «Нижнекамскнефтехима»: судьбоносные решения, борьба за мировой рынок и укрепление позиций. Часть 1.

