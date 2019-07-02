«Здесь нет общего правила»: как лишние жилые «квадраты» лишают соцподдержки

Детские пособия и право на молочную кухню потеряли мамы с дополнительной жилплощадью в собственности

Фото: Давид Казанский

В Татарстане начали применять на практике новые критерии определения нуждаемости семей. Теперь для получения социальных выплат и льгот недостаточно низких доходов, важен имущественный статус получателя. Соцработники отфильтровывают тех, у кого большая жилплощадь или есть вторая квартира, то есть на каждого члена семьи приходится более 23 кв. м жилья. По этому принципу некоторым матерям-одиночкам начали отказывать в детских пособиях за июнь, праве на молочную кухню и других мерах поддержки. Как объяснили «Реальному времени» в Минтруда Татарстана, вырученные средства распределят между действительно нуждающимися многодетными семьями с пятью и более детьми, живущими на доходы ниже прожиточного минимума.



Кого лишили пособий

Каждые полгода татарстанские семьи с детьми со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума сдают в органы соцзащиты справки о заработке, подтверждая тем самым право на получение пособий. При этом прожиточный минимум ребенка отличается от взрослого несильно — 9 158 рублей против 9 170 (данные за I квартал 2019 г.).

Размер ежемесячных детских пособий в 2019 году:

321 рубль;

849 рублей — на ребенка одинокой матери;

480 рублей — на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно;

480 рублей — на ребенка военнослужащих, проходящих службу по призыву в качестве сержанта, старшины, солдата и матроса, а также в случае нахождения отца ребенка в военном образовательном учреждении профессионального образования до заключения контракта о прохождении военной службы.



Но сейчас справки о доходах недостаточно. Важен имущественный статус получателя. Введение нового критерия соцработники объясняют стремлением усилить адресную поддержку реальных бедных. Поскольку есть семьи, которые лишь по формальным признакам можно отнести к малообеспеченным — они живут на нелегальные доходы, а располагают большими домами, квартирами и дорогими машинами. Таковым решено в выплатах отказать. Казалось бы, справедливо, но от соцподдержки отрезали и тех, кто лишь условно владеет большой недвижимостью:

— В некоторых случаях общая площадь квартиры малоимущей семьи в пересчете на одного члена семьи оказалась больше 40 кв. м, в других — «виноваты» оказались доли в родительских квартирах, которые приравниваются ко «второй» квартире, в третьих — сыграла прописка в частном доме, — рассказали мамы-«отказницы».

Введение нового критерия соцработники объясняют стремлением усилить адресную поддержку реальных бедных. Фото Максима Платонова

Доля в квартире родителей

«Я была в шоке, услышав, что с июня мне прекращают выплату детских пособий на двух малолетних сыновей, — рассказала корреспонденту «Реальному времени» 35-летняя Айгуль, служащая в бюджетной сфере Казани (фамилию просит не указывать, — прим. ред.) . — Как мать-одиночка, я получала 1,5 тысячи рублей. Это не гигантские деньги, но все-таки помогали мне растить детей. По «корешку» зарплатного листа мой чистый доход после выплаты налогов еле-еле дотягивает до 13—14 тысяч рублей. Отсюда нужно вычесть расходы на оплату детского сада младшего (3 300 рублей в месяц, но 1 700 рублей возвращается в виде компенсации), на оплату ЖКХ около 3 тысяч рублей, на поездку в школу (старший 10-летний ребенок оплачивает проезд по общему тарифу). В итоге у меня остается в кошельке около 8 тысяч рублей — это меньше прожиточного минимума ребенка, а у меня их двое», — рассказывает женщина.

Основанием для отказа в пролонгации детских пособий для Айгуль послужил имущественный ценз бедности, введенный на территории республики после принятия изменений в закон «Об адресной социальной поддержке населения в РТ» (№63 ЗРТ).



«Мне объяснили, что я больше не могу претендовать на социальные пособия, дотируемые из бюджета РТ, по причине наличия у меня «второй квартиры», — рассказала Айгуль. — Никогда бы не подумала, что наличие доли в маленькой родительской квартире, где живут мои старики-пенсионеры, можно засчитать как «вторую квартиру». Ведь сдать ее в аренду для получения теневых доходов невозможно — в ней живут мать с отцом. Сама я живу с детьми в однокомнатной квартире общей площадью 70 кв. м, взятой по программе социальной ипотеки. Она не в собственности — осталось доплатить около 80 тысяч рублей, но все равно засчитали как первую квартиру».

В поволжских регионах с интересом наблюдают за экспериментом по борьбе с бедностью в Татарстане. Фото Олега Тихонова

«Вторая квартира» как причина отказа



Отказ в предоставлении детских пособий в этом случае обоснован, — пояснили специалисты в Минтрудсоцзащиты РТ, добавив, что в этом случае нужно опираться на пункт «б» обновленного закона «Об адресной социальной поддержке населения в РТ» (№ 63 ЗРТ):

«Уровень имущественной обеспеченности семьи (гражданина)

Под уровнем имущественной обеспеченности семьи (гражданина) понимается наличие в собственности членов семьи (гражданина) имущества, указанного в одном или нескольких из следующих пунктов:

а) жилого помещения (части жилого помещения), подлежащего государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, площадь которого в расчете на каждого члена семьи превышает 40 квадратных метров. В расчете площади жилого помещения не учитывается площадь жилого помещения (в том числе площадь отдельного изолированного жилого помещения в квартире), занимаемая членом семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, указанного в перечне, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, при котором совместное проживание с ним в соответствии с законодательством невозможно, а также жилое помещение, признанное в установленном порядке непригодным для проживания;

б) двух и более жилых помещений (частей жилых помещений), подлежащих государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, суммарная площадь которых в расчете на одиноко проживающего гражданина превышает 40 квадратных метров, а на семью, состоящую из двух и более человек, превышает 23 квадратных метра на каждого члена семьи. В расчете площади жилых помещений не учитывается площадь жилого помещения (в том числе площадь отдельного изолированного жилого помещения в квартире), занимаемая членом семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, указанного в перечне, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, при котором совместное проживание с ним в соответствии с законодательством невозможно, а также жилые помещения, признанные в установленном порядке непригодными для проживания».



Стандартный общепринятый норматив имущественной бедности в 40 кв. м на человека имеет силу, когда семья владеет единственным жильем. По тому же принципу — не более 23 «квадратов» на члена семьи (если жилье не единственное) — определяют теперь и право на молочную кухню. Точное количество малоимущих родителей, потерявших право на детские пособия, в Минтрудсоцзащите РТ не назвали. Как только придет ответ министерства на запрос «Реального времени», он будет опубликован.

Точное количество малоимущих родителей, потерявших право на детские пособия, в Минтрудсоцзащите РТ не назвали. Фото rksvazi.ru

«Действительно, с апреля этого года произошли изменения в правилах начисления единовременной выплаты, при оформления пособия несовершеннолетним детям. Здесь нет общего правила. Нужно знать, с кем проживает человек и какая площадь квартиры», — подтвердили по «горячей линии» Минтруда РТ.

С введением имущественного ценза право на социальные льготы утратили и владельцы больших земельных участков — более 20 соток на члена семьи. Пенсионеры с «большой» жилплощадью лишились компенсаций на проездной билет. Исключение сделали для одиноких пенсионеров, живущих в квартире не более 80 кв. метров.

Имущественный критерий — идея Москвы



В поволжских регионах с интересом наблюдают за экспериментом по борьбе с бедностью в Татарстане. Так, в Министерстве социальной защиты Мордовии «Реальному времени» рассказали, что распоряжение о введении имущественного критерия для оценки бедности поступало в регионы от Минтруда России, но они пока не торопятся его применять, поскольку социальные выплаты не так велики.

— У нас бюджет напряженный, детское пособие малообеспеченным в нашей республике составляет 240 рублей на одного ребенка, а для матерей-одиночек — 480 рублей, — рассказали в ведомстве. — В нашей республике, как и в остальных регионах, малоимущим возмещается 50% расходов по оплате детского сада и 50% услуг ЖКХ.

Соцработники утверждают, что самые большие в стране детские пособия по бедности платит Москва и Московская область — до 10 тысяч рублей на ребенка.

Соцработники утверждают, что самые большие в стране детские пособия по бедности платит Москва и Московская область. Фото Олега Тихонова

Кому достанутся выплаты

Сэкономленные на детских пособиях и пенсионных проездных деньги направят на усиление материальной поддержки многодетных семей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, сообщили в Минтруде РТ. По словам специалистов, законопроекты на введение этих мер подготовлены и проходят согласования в профильных ведомствах. Напомним, что в июне этого года президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что семьи, воспитывающие трех и более детей и имеющие доход ниже прожиточного минимума, будут освобождены от платы за детсад с 2020 года. Таким образом, 7 202 ребенка в республике будут посещать детские сады бесплатно.



Кроме того, с 1 января 2020 года семьям, воспитывающим пятерых и более детей, имеющим подушевой доход ниже прожиточного минимума, будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере разницы между среднедушевым доходом и прожиточным минимумом. Средний размер пособия составит 4 668 рублей в месяц (в настоящее время таких семей 627, членами их являются 4 537 человек). На эти цели из бюджета республики будет дополнительно выделяться 236,1 млн рублей в год.

Также с будущего года будет введен электронный сертификат на 10 тыс. рублей в год на лекарства для детей до трех лет, которые воспитываются в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Ожидается, что эта мера поддержки охватит более 17,6 тыс. детей в республике.



Эксперты считают, что сэкономленные средства надо направлять не только на многодетных.

«Я считаю, что нужно поддерживать все малообеспеченные семьи с детьми, — говорит директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. — Прожиточный минимум изобретается не ради того, чтобы Министерству финансов было чем заняться — человек не можешь нормально существовать без определенного уровня питания. Малообеспеченные семьи не могут нормально существовать не потому, что родители не работают, а потому что им платят низкую зарплату. Соблюдение уровня жизни выше прожиточного уровня — это обязанность общества, но при условии, что люди сами к этому стремятся, а не просто живут иждивенцами. Не поддерживая бедных, мы бьем по собственному производителю. Ведь местные товары покупают только бедные — богатые потребляют импорт».