Alibaba, Amazon и Ebay для сельского хозяйства: кооператорам простимулируют экспорт с помощью онлайн-площадок

В Казанском кооперативном институте на семинаре-практикуме обсудили, как помочь фермерам выйти на международный уровень

Фото: Казанский кооперативный институт

Основным импортером республиканской сельхозпродукции в 2019 году стала Латвия, а с Ираном научились обходить санкции за счет регистрации компаний партнеров в Татарстане. Вместе с тем общий объем экспорта при амбициозных планах в РТ снизился, помочь нарастить его усиленными темпами призваны новые внедренные стандарты и меры поддержки, которые увеличат присутствие татарстанских товаров на международных онлайн-площадках. Подробнее об этом рассказали на семинаре-практикуме в ККИ, традиционно устраивающем мероприятия, ориентированные на развитие бизнеса фермеров-кооператоров. Подробности в материале «Реального времени».

Ставка на международные онлайн-площадки

Накануне представители республиканских министерств, ведомств и предприниматели подробно разбирали, как помочь малому бизнесу в сфере сельского хозяйства выйти на экспорт. В прошлом году президент Татарстан Рустам Минниханов поставил задачу вывести к 2021 году плановый показатель по экспорту сельхозпродукции на уровень $327,7 млн, а к 2024 году — на $360 млн. Пока же объемы составляют порядка $180 млн. В этой связи в работу активно включен Казанский кооперативный институт, не только курирующий сельскохозяйственные кооперативы, но и обучающий более 2 тысяч студентов таможенному делу, неразрывно связанному с экспортом.

Открывая семинар-практикум, ректор ККИ РУК Алсу Набиева отметила, что в ходе выполнения поставленных задач в республике сталкиваются с множеством сложностей, которые необходимо решать путем диалога всех задействованных структур и формированием общих рекомендаций, направленных в первую очередь на помощь малому бизнесу.

Ректор ККИ РУК Алсу Набиева отметила, что в вопросах экспорта важно ориентироваться на экспертные мнения, опыт и существующую практику

— Конечно, нам очень важны экспертные мнения, опыт и практика, в том числе и мировая, чтобы понять, каким образом решаются вопросы в плане ориентации продуктов на экспорт, — объяснила спикер необходимость подобных мероприятий.

Подробнее о мерах поддержки бизнеса Министерством экономики РТ рассказал начальник отдела развития институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Департамента развития предпринимательства и конкуренции Артур Гайнов. Он начал с не очень позитивных цифр. Так, в прошлом году общий объем экспорта составил $11,4 млрд, тогда как в 2018 году — $14 млрд. Таким образом, показатели снизились на 18%. При этом объем несырьевого экспорта был на уровне 57%, что Гайнов оценивает положительно. В 2018 году в Татарстане зафиксировано 766 представителей малого и среднего бизнеса, ориентированных на экспорт. В прошлом году их количество не изменилось.

— Можно сказать, что данная цифра не увеличивается. В основном работают те МСП, которые ранее вышли на экспорт. Они расширяют географию поставок, в том числе через наш Центр поддержки экспорта, — заметил представитель Департамента развития предпринимательства и конкуренции.

Среди мер поддержки спикер отметил четыре: выставки и ярмарки, создание мультиязычного сайта, своего представительства за границей и размещение товара на маркетплейсах. В последнем случае фермеры и кооператоры, как и другой малый бизнес, могут рассчитывать на полное финансирование затрат на размещение продукта на таких международных площадках, как Alibaba, Amazon, Ebay. В этом году также рассматривали размещение товаров МСП на Ozon и Wildberries, но пока этого не случилось.

Артур Гайнов рассказал, что фермеры и кооператоры могут рассчитывать на финансирование затрат на размещение продукта на Alibaba, Amazon, Ebay

— Очень долго велись переговоры, будут ли эти площадки выходить на международный уровень, мы хотели быть пилотным регионом. К сожалению, на данный момент это не реализовалось, но, думаю, мы с Ozon и Wildberries идем в нужном направлении. Планируем, что в 2020 году они все-таки будут выходить на международный уровень. Попробуем охватить хотя бы отдельные страны, — рассказал Артур Гайнов.

Мостик с Ираном и новые стандарты для экспорта

Дополнила картину по существующей в Татарстане ситуации с экспортом Александра Глушкова, главный государственный таможенный инспектор отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений таможни. По данным Приволжской электронной таможни, в прошлом году татарстанскими экспортерами за границу вывезено 288 млн тонн сельхозпродукции.

Основным импортером стала Латвия, куда отправлялись подсолнечный шрот, рапсовое масло, семена льна. На втором месте оказался Казахстан с импортом растительного масла, кондитерских изделий и домашними видами крупного и мелкого рогатого скота. Азербайджану продавали пшеницу, готовую рыбную, мясную и другую продовольственную продукцию, Вьетнаму — подсолнечное масло и соусы, Ирану —ячмень, чечевицу и нут, Таджикистану — кондитерские изделия, а Туркмении — домашние виды крупного рогатого скота. Поделившись статистикой, Александра Глушкова вкратце объяснила, что требуется сделать фермерам, чтобы без проблем экспортировать свою продукцию, и беседа плавно перетекла в обсуждение вопросов представителей малого бизнеса.

Обращаться за помощью в налаживании экспортного моста также можно в Департамент сотрудничества с внешними рынками Корпорации экспорта Татарстана, отметил ее директор и представитель в Иране Бенджамин Гаффариан. По его словам, им облегчил работу тот факт, что в 2019 году в республике, как и еще в 10 субъектах России, внедрили региональный экспортный стандарт 2.0 — методические указания, которые должны помочь увеличить экспортные обороты. Насколько действенны будут такие методы, учитывая, что пока в экспорте показатели не радуют — покажет время. Но Бенджамин Гаффариан уверяет, что если раньше им приходилось идти по пути проб и ошибок, то сейчас у них появился реальный стандарт для работы.

Среди прочего приглашенных бизнесменов интересовало, как на экспорт в Иран влияют санкции США

Среди прочего приглашенных бизнесменов интересовали совсем не стандарты. Поскольку спикер налаживает работу с иранскими клиентами, у него спросили, как на экономическое сотрудничество Татарстана и Ирана влияют санкции США. Так выяснилось, что препятствия обходят за счет создания иранцами своих компаний в России, которые выкупают продукцию и сами отправляют в республику. Безусловно, это влияет на показатели по экспорту, но и с этим в РТ научились бороться. Бенджамин Гаффариан говорит, что они привлекают иранских партнеров на «прописку» в Татарстан.

После представителей министерств и ведомств о своем опыте работы рассказали уже сами бизнесмены. Если одни также специализируются на оказании услуг предпринимателям и помогают им за процент с продаж выходить на международные рынки, то другие, напротив, ищут механизмы тех самых выходов на зарубежную аудиторию, активно участвуя в семинарах ККИ и делая их действительно практическими. Центр экспортной поддержки сельхозпроизводителей при кафедре таможенного дела ККИ работает на опережение, отслеживая актуальную проблематику.