Противники стройки птицефермы под Пестрецами хотят судиться с холдингом Ивана Егорова

Местные власти и АБХ успокаивают жителей района обещаниями хорошей экологии и новых рабочих мест

Фото: Максим Платонов

Нашумевшее строительство нового цеха выращивания бройлеров «Ак Барса» в Пестречинском районе Татарстана достигло апогея: власти и застройщик разъясняют плюсы появления нового объекта недовольным гражданам, а те готовят иск к холдингу Ивана Егорова. Между тем, в официальном аккаунте Следкома России пестречинцам сообщили о возбуждении уголовного дела по статье халатность. В причинах «народных волнений» вокруг строительства птицефабрики, которая должна дать жителям района новые рабочие места, перспективах строительства куриного бизнеса без последствий и вреда для экологии района, а также о планах его дальнейшего развития на территории района разбиралось «Реальное время».

Уговоры не помогают

Жители Пестречинского района выступили против строительства цеха выращивания бройлеров холдинга «Ак Барс» вблизи своих домов на участке у реки Меши. На момент сдачи статьи под составленной жителями петицией с требованием остановить стройку стояло уже более 1 250 подписей — вдвое больше, чем накануне.

Жители Пестречинского района выступили против строительства цеха выращивания бройлеров холдинга «Ак Барс» вблизи своих домов. скриншот телеграм-канала Татар Тудей

Перспектива появления еще одной птицефабрики на земельном участке, который, по данным Геоинформационного портала Национальной системы пространственных данных, находится в 1,1 км от деревни Тагашево, в 2 км от поселка Новая Карповка, в 1,4 км от села Арышхазда и в 2,3 км от поселка Ильинский, вызвала жалобы жителей неслучайно. Жалобы на зловоние и навозные лужи на полях, куда свозятся отходы от деятельности птицеводческих комплексов холдинга Ивана Егорова жители Лаишевского и Пестречинского районов пишут во все инстанции уже более 15 лет. К примеру, на портале «Народный контроль РТ» сохранились обращения, датированные 2013 годом. И поскольку изменить ситуацию за все это время не помогли ни проверки надзорных органов, ни штрафы, жители района всеми силами пытаются предотвратить появление в районе еще одного такого комплекса.

Перспектива появления еще одной птицефабрики на земельном участке, который, по данным Геоинформационного портала Национальной системы пространственных данных, находится в 1,1 км от деревни Тагашево и в 1,4 км от села Арышхазда вызвала жалобы жителей. скриншот публичной кадастровой карты

17 ноября на обращения граждан отреагировал раис Татарстана — Рустам Минниханов дал поручение правительству республики провести проверку и предоставить отчет о ситуации вокруг начавшейся вблизи сел Арышхазда и Тагашево стройки, которую по заказу ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» ведет генподрядчик АО «ПО «Камскэнергострой».

18 ноября в Казани прошли сразу три мероприятия, на которых представители застройщика, Пестречинского райисполкома, Роспотребнадзора и Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора постарались убедить журналистов, что строительство птицефабрики на указанном участке не только абсолютно законно и безопасно с экологической точки зрения, но и полезно, и выгодно жителям района.

Пестречинцы объявили сбор денег на адвоката

Еще одну встречу провел в этот день глава Пестречинского района Раис Сулейманов — на ней присутствовали жители Кулаевского сельского поселения и представитель застройщика.

— Глава района и представители застройщика убеждали нас в том, что строительство экологически безопасно и несет только плюсы как для развития района, так и для его жителей, — рассказал «Реальному времени» один из участников встречи, местный активист Денис Русанду. — Это, дескать, новые рабочие места, налоги. Но представитель холдинга «Ак Барс» не ответил на ряд важнейших вопросов, не смог представить нам важные документы, подтверждающие безопасность объекта, например. Оказалось, что они даже не в курсе, что площадка для хранения помета запроектирована на водном объекте — прямо на ручье, впадающем в Мешу! И они нас уверяют, что ручья там нет.

«Представитель холдинга «Ак Барс» не ответил на ряд важнейших вопросов, не смог представить нам важные документы, подтверждающие безопасность объекта». Реальное время / realnoevremya.ru

По словам Русанду, не получили жители и внятного ответа на вопрос о том, как можно будет безопасно разместить 12 тысяч тонн помета с птицефабрики на небольшой бетонной площадке, рассчитанной на слой отходов максимум в 2 метра, и как планируется избежать распространения запаха и утечки отходов при попадании в них осадков — дождя и снега — так как она планируется открытой.

Он также подчеркнул, что при проведении слушаний странным образом получилось, что участников на них пришло мало, а возражений у них строительство птицефабрики и вовсе не вызвало, хотя сейчас против строительства в районе собрано уже 2 тысячи подписей:

— Если бы слушания проводились открыто, с хорошим информированием населения, претензий к генплану Кулаевского сельского поселения было бы на них высказано много.

Денис Русанду сообщил, что сейчас жители Пестречинского района собирают средства, ведут переговоры с юристом и планируют в ближайшее время подать иск к застройщику птицефабрики в связи с нарушениями в документации на строительство бройлерного цеха — они надеются через суд добиться признания стройки незаконным.

Слушания были — жителей не было

Замруководителя Пестречинского исполкома Рамиль Шайхутдинов рассказал журналистам, что генплан Кулаевского сельского поселения, в соответствии с которым сейчас ведется строительство цеха выращивания бройлеров ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», был утвержден еще в 2021 году. Отвечая на вопрос «Реального времени», он заверил, что слушания по генплану проводились во всех населенных пунктах поселения и эта процедура была проведена с соблюдением всех регламентов и требований законодательства. Но на вопрос, сколько жителей поселения участвовало в слушаниях ответил, что не более 15 человек в каждом населенном пункте.

Рамиль Шайхутдинов заверил, что слушания по генплану проводились во всех населенных пунктах поселения, и эта процедура была проведена с соблюдением всех регламентов и требований законодательства. Инна Серова / realnoevremya.ru

— А в какое время проводились слушания? — поинтересовалось издание.

— В рабочие дни, в рабочее время, — сообщил представитель исполкома.

Предположение «Реального времени» о том, что причиной столь низкой активности населения стало именно это обстоятельство, замглавы исполкома не поддержал, но и не опроверг.

Издание также уточнило, продолжают ли в исполком поступать жалобы от жителей района на зловоние и загрязнение окружающей среды другими действующими птицефабриками, были ли по этим жалобам проверки, какие нарушения были выявлены и какие меры приняты, чтобы эти нарушения устранить. Шайхутдинов ответил:

— Жалобы я знаю, что есть, но есть руководитель этого предприятия, который ответит на этот вопрос обстоятельно. Я занимаюсь другим направлением — строительством, а экологией в исполкоме занимается другой человек.

Еще один пикантный момент выяснился при сверке принятого по итогам слушаний генплана Кулаевского сельского поселения с официальной информацией Министерства экологии и природных ресурсов РТ, по данным которого строительство цеха выращивания бройлеров запланировано на участке площадью 37,08 га, что соответствует данным публичной кадастровой карты. А вот в генплане в пункте «Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса заложено «новое строительство птицефермы от 100 тыс. кур-несушек севернее с. Тагашево на земельном участке с кадастровым номером 16:33:050922:19 площадью 17,15 га». То есть масштабы строительства, предусмотренные генпланом, превышены в два раза.

«На текущий момент жалоб нет»

Генеральный директор ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» Сергей Андреев сообщил журналистам, что строящаяся в Кулаевском поселении птицефабрика должна дать району от 50 до 60 новых рабочих мест, и привел другие доводы в пользу проекта: рост объема производства в районе увеличится — ежегодно добавится 10 тысяч тонн мяса птицы, и ожидается, что ежегодные налоговые поступления от нового предприятия составят около 50 млн рублей в год.

Сергей Андреев подтвердил, что в итоге компостированный помет от новой птицефабрики планируется вывозить на поля в качестве удобрения без дальнейшей переработки. Инна Серова / realnoevremya.ru

Он подчеркнул, что проект нового бройлерного цеха предполагает напольное содержание птицы, при котором их размещают на подстилке из опилок или соломы:

— Это уже изначально предполагает меньшее количество запаха как непосредственно в самом корпусе, так и на площадке для компостирования помета. Помет выходит [из цеха] уже сухой, влажность у него очень низкая. Мы его транспортируем на площадку для компостирования. Она с высокими бортами и сделана таким образом, что отходы не попадают на грунт. Там помет ферментируется и хранится от трех до четырех месяцев, и после он используется как органическое удобрение. Мы не видим никаких угроз для экологической обстановки!

На вопрос «Реального времени» о жалобах населения на действующие производства компании Андреев сообщил:

— На текущий момент по действующей птицефабрике жалоб от населения нет!

В разговоре с «Реальным временем» после выступления перед журналистами Сергей Андреев подтвердил, что в итоге компостированный помет от новой птицефабрики планируется вывозить на поля в качестве удобрения. Никакой дальнейшей его переработки не планируется, поскольку строительство перерабатывающего предприятия, например, по производству гранулированного удобрения «слишком дорого».

«Все законно», но уголовное дело возбудили

С заверениями в законности и безопасности строящейся птицефабрики перед журналистами также выступили замруководителя республиканского Управления Роспотребнадзора Марина Прокофьева и замначальника отдела государственного надзора Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Айсылу Сагитова.

— Управлением выдано санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам проектируемого цеха по выращиванию цыплят-бройлеров птицефабрики «Ак Барс — Пестрецы», — сообщила Прокофьева. — Проектом предусмотрено, что санитарно-защитная зона будет на расстоянии 500 метров от границ участка, и это полностью соответствует санитарным требованиям <…> Проект полностью соответствует санитарным правилам.

Айсылу Сагитова в свою очередь сообщила, что цех по производству бройлеров не относится к категории предприятий чрезвычайно высокого или высокого риска и добавила:

— Данный объект будет находиться на контроле управления, и в случае поступления сведений о нарушениях — будут приняты меры реагирования.

По ее словам, противники строительства цеха не обращались по этому поводу в Росприроднадзор.

В то самое время, когда представители муниципальных властей, застройщика и контролирующих органов уверяли журналистов в законности и безопасности затеваемой вблизи от населенных пунктов Кулаевского сельского поселения стройки, в соцсети на официальной странице Информационного центра Следственного комитета России появилось сообщение о том, что Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, возбужденной по обращениям жителей Пестречинского района о несогласии со строительством птицефабрики. А вскоре в комментариях под ним жители района получили еще ответ, который ставит под сомнение все официальные заверения:

— С Вами на связи инспектор (по взаимодействию с общественностью по электронным каналам связи) следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан Муллакаев Тимур Радикович. Сообщаю, что 18.11.2025 в следственном управлении по указанному сообщению возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Ход и результаты расследования находятся на контроле у руководства следственного управления.

В чем заключалась халатность, которая привела к возбуждению уголовного дела, не сообщается.

Тем временем в генплане Кулаевского сельского поселения обнаружилась еще одна «бомба» для населения — неподалеку от села Арышхазда планируется построить еще одну птицеферму на 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн бройлеров. Правда, на вопрос «Реального времени» о том, будет ли воплощать этот план холдинг «Ак Барс», Сергей Андреев ответил, что в настоящее время и в ближайшие 10 лет ничего такого не планируется.

«Рекомендация — использовать современные способы утилизации отходов»

— Существуют современные технологии переработки отходов птицефабрик, и они уже нередко применяются на территории Российской Федерации, — говорит эксперт ВНИИМП им. В.М. Горбатова Дмитрий Гордеев. — Больше того, на одном из предприятий Сибирского округа, понимая все экологические риски подобного рода, реализовали проект биогазовой установки, которая перерабатывает все отходы от производства скота. Таким образом компания, во-первых, сокращала все экологические риски для природы и одновременно — сокращала свои издержки в связи со штрафами, а также получала продукт, который потом реализовывался на рынке. В том числе — и удобрения в жидком и гранулированном виде.

Он отметил, что надо понимать: «Если контролирующие органы серьезно возьмутся за это предприятие, то оно быстрее закроется от экологических трат, чем от затрат на строительство той же биогазовой установки. Поэтому моя рекомендация — использовать современные способы утилизации отходов таких предприятий».

По словам Гордеева, сегодня существуют установки, которые производят из навоза и помета биогаз, который можно использовать в народном хозяйстве. А современное строительство птицеводческих и животноводческих комплексов, подчеркнул он, предполагает закрытый цикл и безопасность для окружающей среды при соблюдении всех норм, правил и законов.

— За соблюдением этих законов должны следить местные власти, а не местные жители, — говорит Гордеев. — В том числе прокуратура и другие надзорные органы. Только при выполнении всех этих требований предприятие будет безопасным, а жители получат рабочие места, дешевую продукцию и хорошую экологию.