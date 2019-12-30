ГК ТАИФ: ключевые события уходящего года

Смена руководства, новые партнеры и соглашения, масштабные проекты и достижения

Фото: Роман Хасаев

Устойчивый рост финансовых и производственных показателей по ключевым направлениям деятельности, высокая эффективность многомиллиардных инвестиций в собственное развитие, в том числе в строительство новых и наращивание действующих мощностей, очередные победы поддерживаемых Группой компаний ТАИФ спортивных команд и реализация важнейших социальных проектов. Минувший, 2019 год для ГК ТАИФ был насыщен яркими событиями. Подробности — в материале «Реального времени».

ТАИФ — как швейцарские часы

«ТАИФ — это хорошо отлаженный, сбалансированный механизм в подготовке и принятии решений. Можно только улучшать уже заложенные основы и правила и смотреть — что можно максимально эффективно, не нарушая баланса, улучшить. Задача в этом: улучшать и улучшать», — подчеркнул сразу после своего избрания на пост генерального директора АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов. Его кандидатуру во время годового общего собрания акционеров АО «ТАИФ», состоявшегося в июне уходящего года, акционеры головной компании Группы ТАИФ поддержали единогласно.

Решение об избрании Руслана Шигабутдинова генеральным директором АО «ТАИФ» было принято единогласно. Фото Романа Хасаева

«Альберт Кашафович стоял у истоков зарождения Группы компаний ТАИФ. Сегодня компания стала крупнейшим российским холдингом. Он человек, который добивался невозможного. Некоторые вещи, о которых он говорил, казались недостижимыми, но ему сопутствовал успех. Новому руководителю желаю быть таким же целеустремленным и добиваться поставленных целей. У Альберта Кашафовича всегда было такое качество: выбирать очень сложные задачи и уметь их реализовать, мобилизуя и финансы, и людей. И сам, конечно, он себя никогда не жалел. Я думаю, что Руслан Альбертович уже прошел хорошую школу. Человек опытный. В добрый путь!» — дал напутствие Руслану Шигабутдинову президент Татарстана Рустам Минниханов.

Альберт Шигабутдинов, руководивший ГК ТАИФ с момента ее основания, принял предложение стать главным советником генерального директора АО «ТАИФ» по развитию и возглавить новую структуру — Управляющую компанию ТАИФ, объединившую в себе инвестиционные активы группы, не связанные с основными производственными компаниями.

Свой метанол

В середине января 2019 года в центральном офисе АО «ТАИФ» между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и датской компанией Haldor Topsoe были подписаны контракты на предоставление лицензии и инжиниринговых услуг на технологию производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в год. Метанол, необходимый для получения формальдегида, используемого в производстве изопрена, сегодня НКНХ закупает. А это и дополнительные затраты на логистику, зависимость от ситуации на рынке метанола и дополнительная нагрузка на экологию. Строительство комплекса позволит решить указанные проблемы.

Между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и датской компанией Haldor Topsoe были подписаны контракты на предоставление лицензии и инжиниринговых услуг на технологию производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в год. Фото Романа Хасаева

«Мы производим около половины изопрена в мире, необходимого для производства синтетического каучука. Нестабильность на мировых рынках оказывает сильное влияние на вопрос обеспечения сырьем, из которого производится синтетический каучук. И одна из базовых задач ближайших лет — добиться оптимизации производственных процессов, технологий и добиться существенного экономического эффекта как по производству каучуков, так и по производству изопрена. Одной из важных составляющих производства как раз является метанол», — подчеркнул присутствовавший на церемонии подписания Альберт Шигабутдинов.

«Для нас это очень важный проект, так как производство метанола добавляет еще один передел. Именно производство метанола, который мы сейчас закупаем у различных компаний, позволит нам быть более конкурентоспособными на рынке. Если сейчас у нас цепочка формальдегид — изобутилен — изопрен — синтетический каучук, то после реализации проекта добавится метанол. Из него мы будем производить формальдегид, закрыв таким образом весь цикл по производству синтетического изопренового каучука», — пояснил сразу после церемонии подписания генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

«Мы убеждены, что проект будет успешным, потому что мы готовы объединить наш обширный опыт, накопленный на рынке катализаторов и технологий производства метанола, с практическим опытом и сильными позициями ТАИФа и «Нижнекамскнефтехима». Я с нетерпением жду момента, когда производство будет введено в эксплуатацию. Мы будем привлекать лучшие технические службы для сопровождения проекта на протяжении всего времени его реализации и дальнейшей эксплуатации», — заявил президент компании Haldor Topsoe Бьярне Стеффен Клаусен.

Разработкой всей необходимой документации займется ОАО «НИИК» из Нижнего Новгорода. Фото Романа Хасаева

Разработка проектной и рабочей документации поручена нижегородскому Научно-исследовательскому и проектному институту карбамида и продуктов органического синтеза ОАО «НИИК». Подписание договора состоялось в тот же день.

В октябре 2019 года, во время публичных общественных слушаний по строительству нового завода по производству метанола, участвовавшие в обсуждении жители Нижнекамска поддержали проект. Планируется, что строительство будет завершено в течение ближайших нескольких лет. Предприятие будет возведено на месте трех устаревших установок, что уже значительно снизит нагрузку на экологию.

Каждый год — открытия

«Группа компаний ТАИФ каждый год отмечает открытием новых производств», — как-то отметил президент Татарстана Рустам Минниханов. Не стал исключением и 2019-й: в апреле на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялась церемония официального ввода в эксплуатацию установки экстракции бензола.

Новая установка позволит производить 265 тыс. тонн бензола, что даст возможность полностью отказаться от приобретения бензола на стороне. Фото Романа Хасаева

«Мы с вами запускаем установку, которая позволит улучшить экономику, улучшить производство. Это наглядный яркий пример, как умеет работать «Нижнекамскнефтехим»: слаженно, четко, в сроки», — подчеркнул во время церемонии Руслан Шигабутдинов.

«Данный пуск — это лишь один из этапов, который последовательно реализует Группа компаний ТАИФ в модернизации и строительстве нового производства. Это даст предприятию возможность стать еще более устойчивым экономически, развиваться дальше, меньше зависеть от внешних рынков», — отметил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

Новая установка оптимизирует процесс переработки бензолсодержащей фракции внутри производства и разгрузит существующие энергоемкие узлы. Благодаря новой установке компания будет производить 265 тыс. тонн бензола в год, что позволит полностью отказаться от приобретения бензола на стороне.

ЭП-1200

Проект по строительству этиленового комплекса — ЭП-1200 (соглашение о строительстве было подписано в 2017 году, а в 2018-м — договоренность о получении синдицированного кредита в 807 млн евро на строительство первой очереди — производства ЭП-600) в этом году перешел в активную фазу реализации. С топ-менеджментом германской Группы компаний Linde AG, выступающей лицензиаром и генеральным подрядчиком, в течение года, по ходу реализации проекта, состоялся ряд встреч и переговоров как на татарстанской земле, так и в Германии.

Так, в марте во время посещения центрального офиса АО «ТАИФ» исполнительный вице-президент Linde plc, Dublin and Guildford и генеральный директор Linde Engineering

Кристиан Брух отметил, что оборудование для ЭП-600 уже изготавливается, почти завершена работа над технической документацией и основная работа перемещается на строительную площадку.

Кристан Брух: «Уже размещены заказы на изготовление части технологического оборудования будущего комплекса». Фото Романа Хасаева

Подготовка персонала, которому предстоит работать на новых производствах, уже начата. В январе состоялась первая ступень Олефиновой академии. 90 слушателей — сотрудников ПАО «Нижнекамскнефтехим», лучших студентов Нижнекамского химико-технологического института и Казанского национально-исследовательского технологического университета, прошли специальный, подготовленный германскими специалистами курс лекций о современных трендах производства этилена, особенностях получения и эксплуатации печей пиролиза, что будут установлены на ЭП-600.

Первые 90 слушателей прошли спецкурс Олефиновой академии, разработанный германскими специалистами. Фото пресс-службы ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Следующая ступень Олефиновой академии планируется в будущем году. Пока мы обучили около сотни специалистов, но хотим придать этой программе непрерывный характер, чтобы обучить больше людей, в том числе и в учебных заведениях», — отметил Кристиан Брух во время одного из визитов татарстанской делегации во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым в Германию. Он сообщил о желании Linde Engineering придать проекту большую академичность, чтобы иметь возможность передать знания большему числу татарстанских специалистов.

Энергетическая безопасность

Еще одна немецкая компания — Siemens — также является активным участником реализации проекта ЭП-600.

«И Татарстан, и ТАИФ для нас являются давними партнерами, и мы стараемся развивать эти отношения. Для нас участие в проекте этиленового комплекса так же важно, как и участие в энергетических проектах», — отмечал в феврале уходящего года, во время встречи в Мюнхене, глава департамента «Производство энергии и газ» Siemens AG Вилли Майкснер.

В июне, но на этот раз в Санкт-Петербурге об этом же говорил президент немецкого концерна Джо Кэзер: «Мы очень гордимся нашим надежным партнерством с Татарстаном и с ГК ТАИФ и ведем бизнес на основе взаимного доверия».

Компания строит ПГУ мощностью в 495 МВт для «Нижнекамскнефтехима» и будущего этиленового комплекса (соглашение было подписано в 2017 году), а в октябре текущего года на площадке Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2019» Группа компаний ТАИФ и Siemens в присутствии генерального директора АО «ТАИФ» подписали еще один контракт. Немецкая компания будет строить новую парогазовую установку, но теперь уже мощностью в 250 МВт и для ПАО «Казаньоргсинтез». Также были подписаны контракты на сервисное обслуживание газотурбинных установок.

В октябре ПАО «Казаньоргсинтез» и компания Siemens на площадке форума «Московская энергетическая неделя — 2019» подписали три контракта. Фото Романа Хасаева

«Основная цель строительства энергетических мощностей по ГК ТАИФ — это обеспечение энергетической безопасности предприятий. Компания Siemens предлагает новейшие технологии, что позволит нам использовать газовые сдувки для получения энергии, исключив их сжигание в атмосферу. Мы получим хороший экологический и экономический эффект. Мы серьезно улучшим экологическую обстановку в районе «Казаньоргсинтеза», Казани и в Татарстане», — заявил на пресс-конференции, что состоялась сразу после подписания, Руслан Шигабутдинов.

Встречи и договоренности

В целом 2019 год был насыщен встречами с деловыми партнерами. Так, в феврале в Казани с официальным визитом побывала делегация американской компании General Electric во главе с председателем GE Gas Power Джоном Райсом и главным исполнительным директором GE в России и СНГ Роном Поллеттом.

«Партнерство с ГК ТАИФ и в целом с Татарстаном для нас очень важно. Мы очень высоко ценим ту работу, которую проводит президент Рустам Минниханов для того, чтобы сделать республику привлекательной для бизнеса. Наш успех здесь — прекрасный пример той работы, которая была проделана. И, конечно, наше партнерство с ТАИФ — самый важный аспект этой работы», — поделился тогда в интервью с журналистом «Реального времени» председатель GE Gas Power Джон Райс.

Джон Райс: «Партнерство с ГК ТАИФ и в целом с Татарстаном для нас очень важно». Фото Романа Хасаева

Одна из целей этой поездки — встреча с руководством АО «ТАИФ» и обсуждение перспективных направлений сотрудничества. К слову, GE так же претендовала на контракт по строительству ПГУ для «Казаньоргсинтеза», равно как и итальянская компания Ansaldo Energia, делегация топ-менеджеров которой под руководством генерального директора Джузеппе Дзампини была в главном офисе АО «ТАИФ» в июле 2019 года.

Группа компаний Ansaldo Energia (Италия) — третий участник торгов за право построить ПГУ-250 для ПАО «Казаньоргсинтез». Фото Романа Хасаева

Делегация топ-менеджеров еще одной итальянской группы компаний — Maire Tecnimont Group — побывала в Казани в июне. Джованни Сале — вице-президент по коммерческим вопросам и развитию концерна, заявил об интересе возобновить сотрудничество с татарстанской группой компаний и принять активное участие в реализации планов по развитию ГК ТАИФ. Например, в строительстве второй очереди олефинового комплекса ЭП-1200.

Итальянская группа компания Maire Tecnimont Group намерена возобновить сотрудничество с ГК ТАИФ. Фото Романа Хасаева

В марте с руководством Группы компаний ТАИФ встречался чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет в России Ихаб Ахмед Талаат Наср. Речь шла о перспективах взаимовыгодного сотрудничества. В частности, господин посол отметил, что Египет настроен на создание на своей территории эффективных нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств. Арабская республика заинтересована в использовании на своей территории опыта и возможностей Группы компаний ТАИФ как крупнейшего в России производителя полимеров и каучуков, чье имя хорошо известно во всем мире.

«У нас есть выход на рынки тридцати четырех африканских стран, беспрепятственный выход на рынки всех арабских стран и двадцати восьми стран Евросоюза, а это полтора миллиарда человек, и если вы решитесь на стратегический шаг, то, я думаю, ТАИФ здесь ждет прекрасное будущее», — выразил уверенность господин посол.

Чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет в России Ихаб Ахмед Талаат Наср пригласил ТАИФ к сотрудничеству на территории Египта. Фото Романа Хасаева

«Последние 25 лет наша деятельность была посвящена развитию нашей родной земли — Республики Татарстан. Все наши химические и нефтехимические производства, входящие в группу компаний, за последние 20 лет были модернизированы с использованием самых современных технологий. И мы продолжаем совершенствоваться. Сейчас у нас реализуется первый в мире проект по глубокой переработке тяжелых остатков, который позволит получить практически 98 процентов светлых нефтепродуктов. Мы готовы к работе и за пределами Татарстана, России. Ждем от вас предложений», — подтвердил готовность к конструктивному диалогу ведший переговоры Альберт Шигабутдинов.

Также в течение года в главном офисе АО «ТАИФ» состоялся еще целый ряд встреч. Так, в начале апреля прошли переговоры с топ-менеджментом крупнейшей строительной компании Казахстана BI Group, представители которой заявили о готовности быстро и качественно возводить для ТАИФа объекты любой сложности. Группе компаний, ежегодно инвестирующей в собственное развитие по миллиарду долларов, такие партнеры нужны, заверили гостей.

О готовности к еще более тесному сотрудничеству, новым контрактам и большим объемам работы заявил и давний партнер ТАИФа, лидер строительной индустрии Турции — компания Enka Insaat ve Sanayi A.S. (Enka). Делегация турецкой компании под руководством генерального директора и председателя исполнительного комитета Enka Мехмета Тары посетила центральный офис АО «ТАИФ» в апреле.

О готовности к более тесному сотрудничеству и большим объемам работы в апреле заявил давний партнер ТАИФа, лидер строительной индустрии Турции — компания Enka Insaat ve Sanayi A.S. (Enka). Фото Романа Хасаева

«ТАИФ — это очень профессиональная компания. Мы рады с ней работать. Приблизительно 2 года продолжается наше сотрудничество, и мы надеемся, что оно продолжится и в будущем. Мы внимательно отслеживаем все проекты, которые начинает Группа ТАИФ, и планируем участие во всех тендерах, которые будут объявлены», — подчеркнул Мехмет Тара.

С представительной делегацией бизнесменов и чиновников Алтайского края, которая под руководством министра промышленности и энергетики края Александра Климина побывала в Казани тоже в апреле, разговор шел о возможностях привлечения алтайских специалистов для реализации проектов в Татарстане:

«Работа с ТАИФом в ближайшие несколько лет, в том числе по долгосрочным программам, которые холдинг для себя ставит, послужит лакмусовой бумажкой перехода предприятий на другой уровень, позволит уйти от межрегиональной кооперации. Конечно, директора наших предприятий заинтересованы в этом. И мы, представители исполнительной власти Алтайского края, тоже. Будем создавать максимальные условия, чтобы эти планы были реализованы. Это и меры господдержки для наших предприятий, и предложения о создании совместных производств, возможно, на территории Татарстана. Нужно все предметно обсуждать», — отметил во время встречи Александр Климин.

Алтайский край интересен ТАИФу еще и как одно из красивейших мест для оздоровительного отдыха. В заботе о сотрудниках руководство группы компаний попросило предоставить максимум информации об условиях и возможностях организации отдыха для работников компаний группы.

Александр Климин: «Работа с ТАИФом послужит лакмусовой бумажкой перехода наших предприятий на другой уровень». Фото Романа Хасаева

Сожаление о позднем приезде в Татарстан, упущенных возможностях и готовности к совместной работе с ТАИФом высказало и руководство южнокорейской компании SK Engineering & Construction, входящей в состав SK Group — одного из ведущих промышленных холдингов Южной Кореи. Перспективы для этого есть. Руководство Группы компаний ТАИФ уже при первой встрече, состоявшейся в мае, наметило четыре возможных направления сотрудничества: корейская компания может стать для татарстанской группы компаний лицензиаром на приобретение технологии по производству изоцианатов для выпуска полиуретанов. Кроме того, требует развития направление по производству машинных масел. К тому же компания может стать одним из партнеров группы в поставке в Южную Корею татарстанских каучуков и, наконец, принимать инжиниринговое и строительное участие в реализации проектов ГК ТАИФ.

Готовность к совместной работе высказало и руководство южнокорейской компании SK Engineering & Construction — одного из ведущих промышленных холдингов Южной Кореи. Фото Романа Хасаева

В июне на площадке Петербургского международного экономического форума Группа компаний ТАИФ подписала два соглашения: о стратегическом сотрудничестве с ООО «Иокогава Электрик СНГ» и дополнительное соглашение со Schneider Electric.

На площадке Петербургского международного экономического форума Группа компаний ТАИФ подписала соглашение о сотрудничестве с ООО «Иокогава Электрик СНГ». Фото president.tatar.ru

«У нас долгосрочные отношения с ТАИФом. Мы являемся поставщиком систем автоматизации, но, помимо этого, также выступаем поставщиком решений, направленных на повышение эффективности работы предприятий, в том числе это касается проектов нового строительства установок нефтехимического и нефтеперерабатывающего сектора. Помимо производственной сферы также занимаемся работой в части подготовки кадров и обучения. Это наш вклад в развитие общества», — сообщил председатель совета директоров компании «Иокогава Электрик Корпорейшн» Такаси Нисидзима.

«Татарстан — один из передовых регионов по внедрению инновационных технологий, и для Schneider Electric большая честь работать с одной из ключевых компаний региона — Группой ТАИФ, что позволяет внедрять и разрабатывать решения, которые действительно увеличивают эффективность предприятий», — отметил старший вице-президент, президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе.

«Группа ТАИФ имеет серьезную стратегию инвестиций в новые проекты, где закладываются самые современные технологии. И «Иокогава», и Schneider Electric — мировые лидеры. И то, что эти лидеры выбрали ТАИФ своим стратегическим партнером, говорит, что они приходят к нам надолго. Это позитивно не только для республики, но и в целом для страны», — резюмировал присутствовавший на обоих подписаниях Рустам Минниханов.

Социально ответственный бизнес

Демонстрируя эффективный рост как производственных мощностей, так и финансовых показателей, Группа компаний ТАИФ активно участвует в реализации социально значимых проектов.

Так, в начале февраля 2019 года при участии президента Татарстана Рустама Минниханова и руководства АО «ТАИФ» в центре Казани, возле НКЦ «Казань», состоялось долгожданное открытие самой большой в республике и второй по размерам в России подземной парковки.

В начале февраля при участии президента Татарстана Рустама Минниханова и руководства АО «ТАИФ» в Казани состоялось открытие самой большой подземной парковки в РТ. Фото Романа Хасаева

«В центре Казани проблема с паркингом: некуда поставить машину. Это доставляет огромное неудобство жителям, туристам. Сегодня благодаря ГК ТАИФ появился прекрасный паркинг почти на тысячу машин, современный, удобный и востребованный», — сказал на открытии парковки Рустам Минниханов.

«Поручение построить паркинг, полученное на инвестиционном совете три года назад, сегодня материализовалось. Казань получила серьезный комплекс, который решит много проблем, связанных с автомобильным транспортом, и улучшит экологию», — добавил Руслан Шигабутдинов.

Руслан Шигабутдинов: «Казань получила серьезный комплекс, который решит много проблем, связанных с автомобильным транспортом». Фото Романа Хасаева

В подарок к грядущему 100-летию от Группы компаний ТАИФ республика получила современный четырехуровневый подземный паркинг общей площадью почти 53 тыс. кв. метров, рассчитанный на 895 машин, а также надземную стоянку на 62 машино-места, предназначенную для автомобилей людей с ограниченными возможностями, и парковку на пять туристических автобусов. Подземный паркинг оснащен надежной системой вентиляции, восемью точками зарядки электрокаров и бесконтактной автоматической мойкой.

Заезды на парковку имеются как со стороны ул. Пушкина, так и со стороны Подлужной. Причем вторые совсем не портят вид берегового склона, реновацию которого ГК ТАИФ завершила в минувшем году.

В августе после масштабной реконструкции состоялось торжественное открытие биологических очистных сооружений (БОС) ПАО «Нижнекамскнефтехим». Это самый масштабный экологический проект, реализованный Группой компаний ТАИФ. Общий объем инвестиций в создание современного герметичного, отвечающего самым строгим международным требованиям экологической безопасности комплекса превысил 3 млрд рублей. В церемонии запуска объекта, имеющего огромное значение для всего Нижнекамска, приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор АО «ТАИФ», председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и другие официальные лица.

Обновленные БОС НКНХ отвечают самым строгим международным экологическим требованиям. Фото Романа Хасаева

— Не может быть даже сомнений в том, что затраты на экологию необходимы. Это первейшие задачи завода, акционеров — соблюдение всех экологических норм. Сегодня мы завершаем второй этап реконструкции и двигаемся в сторону третьего этапа. Экологических вопросов на любом крупном промышленном предприятии всегда много. Но я уверен, что мы при поддержке республики, президента, при условии нашей с вами активной работы все вопросы решим, и экология в городе и в регионе будет лучше, чем в любой точке планеты. Химия должна быть «зеленой», технологии такие есть, — добавил Руслан Шигабутдинов.

ГК ТАИФ выступила спонсором создания в Нижнекамске современного ожогового центра. Фото пресс-службы ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Минувшим летом Группа компаний ТАИФ совместно с ПАО «Нижнекамскнефтехим» создали современный ожоговый центр на базе ГАУЗ «НЦРМБ». Отделение, рассчитанное на шесть койко-мест (четыре в хирургии и два в реанимации), оборудовано всем необходимым для оказания экстренной помощи людям, пострадавшим от огня. Общая стоимость проекта — более 113 млн рублей. Появление такого центра позволит получить оперативную помощь пациентам даже с обширными ожогами. Раньше их приходилось транспортировать в Казань или Набережные Челны.

Практически ни один республиканский проект по сохранению памятников истории и культуры, а также по поддержке благих начинаний не обходится без активного участия ГК ТАИФ. В этом году, на уже 12-й по счету церемонии награждения победителей республиканского конкурса «Благотворитель года», Руслан Шигабутдинов от имени всей группы компаний получил из рук премьер-министра Татарстана Алексея Песошина заслуженную награду.

Табличка победителя конкурса «Благотворитель года», что была вручена Руслану Шигабутдинову для ГК ТАИФ, далеко не первая по счету и точно не последняя. Фото Романа Хасаева

На протяжении своей истории Группа компаний ТАИФ активно поддерживала и продолжает поддерживать любительский и профессиональный спорт. И чувствуя рядом сильное плечо, команды и спортсмены радуют победами. Так, пилот команды «ТАИФ-Моторспорт» Дмитрий Брагин в сентябре стал четырехкратным победителем российской серии кольцевых гонок в самом престижном классе «Туринг». До Брагина такого результата не смог добиться никто.

Дмитрий Брагин, представляющий команду «ТАИФ-Моторспорт», впервые в истории российской серии кольцевых гонок стал четырехкратным победителем в классе «Туринг». Фото vk.com/rafrcrs

Его коллега по команде Тимур Шигабутдинов в сентябре стал первым на финальном этапе чемпионата Европы по ралли-кроссу в классе Super 1600.

Спустя всего четыре дня с победного заезда Тимур Шигабутдинов — советник генерального директора АО «ТАИФ», заместитель генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» и президент ФК «Нефтехимик», был избран в состав попечительского совета Российского футбольного союза. А 18 декабря в Москве между АО «ТАИФ» и РФС состоялось подписание соглашения о долгосрочном сотрудничестве. «Мы рады заключить партнерское соглашение с АО «ТАИФ», — сказал тогда Александр Дюков, президент РФС. — Эта компания уже много лет успешно занимается развитием спортивных, в том числе футбольных, традиций в Татарстане. Уверен, что наше партнерство будет взаимовыгодным и поможет дальнейшей популяризации футбола и в Татарстане, и в других регионах России».

«На протяжении всей своей многолетней истории ТАИФ принимает активнейшее участие в развитии различных видов спорта, в том числе футбола, оказывает спонсорскую поддержку ведущим спортивным клубам Республики Татарстан. Сегодня мы объединяем свои усилия для взаимовыгодного партнерства. Соглашение о сотрудничестве между АО «ТАИФ» и РФС предусматривает совместную деятельность по развитию и популяризации российского футбола, в том числе и на территории Республики Татарстан. Одной из главных задач, которую мы совместно с РФС перед собой ставим, станет развитие детско-юношеского футбола», — сообщил во время пресс-подхода Тимур Шигабутдинов.

Свои подписи под документом поставили: от имени РФС — председатель союза Александр Дюков, от имени АО «ТАИФ» — советник генерального директора Тимур Шигабутдинов. Фото Романа Хасаева.

Достойные результаты демонстрируют и воспитанники клуба водных видов спорта «Синтез». В конце августа в казанском Кремле президент Татарстана Рустам Минниханов вручил заслуженные награды: медаль «За доблестный труд» — Александру Красных, взявшему серебро на чемпионате мира по плаванию, и благодарность президента РТ — чемпиону Универсиады в Неаполе Егору Куимову и обладательнице бронзовой медали, завоеванной ею в прыжках с трехметрового трамплина на Универсиаде в Неаполе, Карине Шкляр.

В казанском Кремле состоялось чествование спортсменов клуба «Синтез». Фото president.tatar.ru

В этом же году еще два татарстанских спортсмена, члены клуба водных видов спорта «Синтез» Александр Белевцев и Никита Шлейхер стали чемпионами Европы по прыжкам в воду.

Череда юбилеев

В будущем году группа компаний готовится отпраздновать собственное 30-летие. Но юбилеев было много и в этом году. Так, одна из ведущих ватерпольных команд России — «Синтез», вошедшая в прошлом году в одноименный клуб водных видов спорта, в 2019-м отметила 45 лет с момента основания.

Ватерпольный клуб «Синтез» в 2019 году отметил свое 45-летие. Фото Романа Хасаева

«Если бы на протяжении всех этих 45 лет не было той поддержки, которую предприятие (ПАО «Казаньоргсинтез», входящее в ГК ТАИФ, — прим. ред.) оказывает водному поло, не было бы ничего — огромное им за это спасибо, в России и так осталось совсем немного таких топовых ватерпольных клубов», — подчеркнул в юбилейный день известный спортсмен, депутат Госдумы РФ от РТ, президент клуба Ирек Зиннуров.

3 марта исполнилось ровно 20 лет с момента первого в Татарстане (и одного из первых в России) звонка в сети GSM. Приход стандарта в республику — заслуга Группы компаний ТАИФ, создавшей в 90-х годах оператора сотовой связи «Сантел». А первым, кто сказал «алло» с использованием беспроводной сети, был первый президент, ныне Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

В 1999 году в Татарстане был сделан первый звонок в сети GSM. Фото пресс-центра АО «ТАИФ»

В октябре с 20-летием компании поздравляли коллектив ТАИФ-СТ.

«Компания прошла серьезный путь развития, отмеченный насыщенной, кропотливой работой. Сегодня ТАИФ-СТ по праву занимает лидирующие позиции на строительном рынке Татарстана. Благодаря накопленному опыту, высокому профессионализму, сплоченности коллектива ТАИФ-СТ завоевал репутацию надежного поставщика услуг, которому доверяют и с которым стремятся сотрудничать государственные организации и крупные заказчики. Жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, спортивно-культурные и развлекательные сооружения, административные здания, построенные за эти годы вашей компанией, стали неотъемлемым вкладом в облик нашей столицы. Неоценим вклад ТАИФ-СТ в культурно-историческое наследие города», — обращаясь к коллегам со сцены, отметил заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по строительству и капитальному ремонту Ильгиз Латыпов.

Ильгиз Латыпов: «Многочисленные объекты, построенные за эти годы ТАИФ-СТ, стали неотъемлемым вкладом в облик нашей столицы». Фото Рината Назметдинова

А самым важным и масштабным из череды юбилеев стало празднование 90-летия со дня рождения основателя «Нижнекамскнефтехима» и одного из создателей города Нижнекамска, легенды отечественной нефтехимии — Николая Лемаева.

Самым важным в череде юбилеев 2019 года стало празднование 90-летия Николая Лемаева. Фото Альберта Муклакова

Видя, какими темпами развивается и сама ГК ТАИФ, и республика в целом, можно смело утверждать, что впереди еще больше ярких и сложных, но крайне необходимых Татарстану проектов.