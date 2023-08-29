Раис Татарстана вручил орден «Дуслык» Ильшату Аминову

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил председателю Союза журналистов региона и депутату Госсовета республики Ильшату Аминову орден «Дуслык». Торжественная церемония состоялась в Казанском кремле.

Ильшат Аминов награжден орденом «Дуслык» за «значительный вклад в развитие средств массовой информации, многолетнюю плодотворную работу и активную общественную деятельность».

Орден «Дуслык» — это вторая по значимости государственная награда Татарстана. Ее учредили 25 апреля 2015 года. Вышестоящей по отношению к ордену наградой является орден «За заслуги перед Республикой Татарстан», нижестоящей — медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня Рустам Минниханов вручил государственные награды по случаю Дня республики. Ими были удостоены участники спецоперации, деятели науки, образования и спорта, культуры и духовной сферы, медицинские и социальные работники, руководители крупных холдингов и промышленных предприятий, представители судейского сообщества, прокуратуры и органов внутренних дел, успешные управленцы и предприниматели.



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Айрат Назипов