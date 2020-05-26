Рустам Минниханов — ректору КАИ: «Не нужно ограничиваться авиацией, нужно и спускаться на землю»

Рустам Минниханов отложил принятие решения о формате проведения татарстанского нефтегазохимического форума на июль

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2020, который по времени проведения рискует подпасть под коронавирусные ограничения, пока остается под завесой неопределенности. Президент Татарстана накануне отклонил идею его перевода в онлайн-режим с подключением всех участников по дистанционным каналам связи. «Если людей не можем собрать, это не имеет смысла, важны личные контакты, общение», — заявил Рустам Минниханов на очередном заседании «Татнефтехиминвест-холдинга», предложив еще раз вернуться к этой теме 1 июля. Об этом и о том, как отечественные сверхкритические флюидные технологии могут помочь в укреплении дорожного основания, зачем ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов продвигает идею аэрокосмического центра и как кукморский камень собирается «обложить» казанскую подземку — в материале «Реального времени».

Голос казанских университетов

Очередное заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» вновь проходило в закрытом масочно-перчаточном режиме, введенном с первых дней коронавирусной пандемии в здании правительства. Из-за жестких мер самоизоляции временно перестали приезжать в Казань именитые разработчики ноу-хау российских и зарубежных исследовательских центров, которые регулярно делились в своих выступлениях последними научными успехами и достижениями в высокотехнологичных отраслях экономики.

Впрочем, пустоты инженерной мысли все равно не чувствуется. На поверку оказалось, что казанским университетам есть, что предложить гигантам отечественной индустрии. Вчера им представилась редкая возможность показать себя в полный рост: почти полтора часа представители вузов демонстрировали плоды научных исследований. Так, КНИТУ-КХТИ представил перспективные разработки по созданию «умных» материалов, которые могут применяться для маркировки различных товаров. Его технологический партнер «Инжехим» презентовало сверхкритические флюидные технологии для обработки материалов, а КНИТУ-КАИ продвигает идею внедрения легких композитных материалов в промышленности.

Очередное заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» вновь проходило в закрытом масочно-перчаточном режиме

«Казанская ярмарка» переходит в онлайн

Впрочем, основная интрига вчерашнего заседания совета директоров заключалась абсолютно в другом — состоится ли в сентябре Татарстанский нефтегазохимический форум — 2020, который четверть века собирал «генералов» российской нефтянки в Казани. Отметим, что в этом году форум впервые должен был пройти на новой выставочной площадке «Казань Экспо», съехав с маленькой территории павильонов «Казанской ярмарки». Ожидаемая площадь экспозиции — 10 тысяч кв. м, что превосходит прежние параметры. В прошлом году его посетили представители 180 компаний из 23 стран мира.

До официальной даты открытия остается всего 3 месяца, но из-за коронавирусной пандемии организаторы откладывают подачу точной информации о вероятности его проведения в Казани. Что вполне объяснимо: кто может точно сванговать окончание пандемии?

«Представительство — шире, затраты — ниже»

Тем не менее вчера генеральный директор ОАО «Казанская ярмарка» Лев Семенов предложил совету директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» в качестве одного из вариантов онлайн-режим проведения нефтегазового форума. Он пояснил, что «Казанская ярмарка» возобновляет в июне выставочную работу. Ожидается, что в июне откроются сразу три отмененные весной отраслевые выставки, но в онлайн-формате. Это «Волгастрой-экспо», «Дортрансэкспо» и «Безопасность и связь». Как следовало из его презентации, организация выставки в дистанционном формате позволяет привлечь более широкий круг участников.

«Снижение платежеспособности потенциальных экспонентов из-за вынужденной приостановки производственной деятельности не является препятствием для снижения маркетинговой деятельности, — говорится в облегченной версии его презентации. — Затраты на участие в онлайн выставке не просто в разы, а на порядок ниже участия в офлайн проектах — средства на строительство стенда, транспортные, командировочные представительские расходы не требуются, что колоссально снижает себестоимость проекта и делает его максимально доступным для малого и среднего предпринимательства. В июне казанская ярмарка опробует работу платформы при проведении трех выставок».

Сам Лев Семенов сообщил «Реальному времени», что сроки переноситься не будут и формат живого общения является наиболее предпочтительным. Фото Максима Платонова

Однако Рустам Минниханов не поддержал это предложение. «Если людей не можем собрать, это не имеет смысла, важны личные контакты, общение, — сказал он. — Если не можем провести нормально, нужно отложить. Июнь покажет», — предложил президент вернуться к этой теме 1 июня. Вероятно, президент намерен убедиться, что онлайн-выставки, который сейчас готовит организатор, пройдут без сбоев. Сам Лев Семенов сообщил «Реальному времени», что сроки переноситься не будут и формат живого общения является наиболее предпочтительным.

Для дорожного строительства и фармацевтики

Оценивая перспективность казанских разработок, президент дал поручение изучить нефтяным, фармацевтическим предприятия республики использование сверхкритических флюидных технологий. С ней выступил гендиректора казанского ООО «Инженерно-внедренческий центр «Инжехим » Мансур Фарахов.

В мире это направление признано перспективным. Например, пропитка карбонатного щебня для дорожного строительства с помощью СКФ-сред позволяет снизить водопотребление, сообщил также докладчик. Рустам Минниханов поручил Минтрансу опробовать технологию на местных дорогах. Кроме того, Фаррахов рассказал о перспективности мирового рынка растительных пропиток и экстрактов. Преимущество технологии непрерывной пульсации от «Инжехима» — неограниченное количество переработки продукции. Директор предложил создать в РТ региональный центр по переработке растительного сырья. Из него можно выпускать новые лекарства для людей и препараты для сельского хозяйства.

Гильмутдинов попросил содействия в создании центра разработки и производства композитных лопастей для вертолетов и ветроэнергетики

Спускайся на землю!

Идею создания в Татарстане аэрокосмического комплекса для испытания изделий из композитов выдвинул ректор Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) Альберт Гильмутдинов, сообщила пресс-служба президента РТ. В авиационном институте действует Распределенный центр композитных технологий «КАИ-Композит», Специализированный центр компетенций, лаборатория 3D-ткачества и подразделение «КАИ-Ресурс».

Гильмутдинов попросил содействия в создании центра разработки и производства композитных лопастей для вертолетов и ветроэнергетики. Его могут создать вместе с Казанским вертолетным заводом (КВЗ).«Мир создает новые материалы, это уже норма жизни. Поэтому не нужно ограничиваться авиацией, нужно и спускаться на землю», — добавил Рустам Минниханов. В качестве успешного примера он назвал эстакады из композитов на ТАНЕКО. По его мнению, следует шире применять композитные материалы при строительстве мостов и объектов ТЭК.



Кукморский камень в отделке казанского метро

Гендиректор кукморской компании «Мастер и камень Индустрия» Ильнар Гилязов представил проекты использования камня в отделке набережной озера Кабан у мечети Марджани в Казани, станций московского метрополитена. Гранитная крошка дешевле бетона на 20% и служит дольше, пояснил спикер. Предприятие в следующем году запускает цех обработки камня. Для повышения качества продукции привлекаются специалисты из Италии и Скандинавии.

«Татарстан занимает лишь 3% потребления натурального камня по всей России, — отметил Гилязов. — Хотелось бы не отставать от Москвы, использовать максимальное количество гранита. Кукморская фабрика — одна из наиболее крупных в Поволжье». «Это современнейший завод с продукцией мирового уровня, — заявил Минниханов. — На стройках республики нужно как можно больше использовать местные материалы».

Ильнар Гилязов представил проекты использования камня в отделке набережной озера Кабан у мечети Марджани в Казани, станций московского метрополитена

Автоматизированную систему мониторинга физической безопасности объектов («Цифровой штаб») представил генеральный директор ООО «ИнноСтейдж ЦР» Айдар Гузаиров. Компания входит в группу InnoSTage и является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» в Татарстане.«Сейчас много угроз и, чтобы противодействовать им, нужно обрабатывать огромное количество данных, — отметил Гузаиров. — Человек не всегда может быстро и адекватно их обрабатывать. Мы создаем единые центы реагирования на уровнях корпораций».