Руслан Шигабутдинов: «Группа ТАИФ как хорошие швейцарские часы — в настройки механизма лезть не нужно»

В руководстве головной компании одного из ведущих нефтехимических и нефтеперерабатывающих концернов России произошла смена руководства

Фото: Роман Хасаев

Сегодня Группа компаний ТАИФ и ее головная структура — АО «ТАИФ» — подвели итоги работы в минувшем году. Общее собрание акционеров состоялось в главном офисе компании в Казани. И там же официально прозвучало сообщение о смене руководства. Альберт Шигабутдинов, стоявший у истоков создания одной из крупнейших инвестиционных компаний России и бессменный руководитель ее головной компании, принял решение покинуть свой пост. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рустам Минниханов: «Альберт Кашафович, вы рядом и никуда не уходите»

Решение покинуть свой нынешний пост Альберт Шигабутдинов озвучил в недавнем интервью газете «Ведомости». Но в тот момент не все поверили, что человек, руководивший ТАИФом на всем протяжении существования Группы компаний, а это без малого 30 лет, и стоявший за всеми этапами ее роста и развития, сказал это всерьез. Однако на общем собрании акционеров информация подтвердилась. Руководство Группы и власти республики решение генерального директора АО «ТАИФ» поддержали.

«Вопрос — непростой: Альберт Кашафович стоял у истоков компании ТАИФ, сегодня ставшей крупнейшей промышленной группой России. Решение, которое Альберт Кашафович принял, оно для нас было неожиданным… Но понятно, что когда-то это происходит. Должен сказать, что это человек целеустремленный, человек, который добивался невозможного, некоторые вещи, которые нам предлагал, сначала казались абсурдными, но благодаря его усердию, упорству они реализовывались. Большое хозяйство требует серьезной работы. Альберт Кашафович, я должен поблагодарить вас за такую работу и, самое главное, должен отметить, что вы рядом и никуда не уходите и как старший товарищ будете подсказывать, помогать, когда будет надо какие-то решения принимать», — обратился к Альберту Шигабутдинову президент Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Альберт Кашафович, вы рядом и никуда не уходите»

Что означает фраза «вы рядом и никуда не уходите» Альберт Шигабутдинов пояснил сам немного позже, во время общения с журналистами:

«Когда мы молодые — у нас много желания, сил, но не хватает опыта. Мы его заменяем огромной работоспособностью. Потом приходит время, и то, что ты в молодости делал из-за отсутствия опыта целый месяц, ты уже делаешь за неделю или за день. Но приходит, к сожалению, и такое время, когда весь огромный опыт ты не можешь реализовать, потому что работоспособность позволяет уже не все. Значит, это уже время, когда нужно вовремя уйти — не стать тормозом для молодых людей, у которых есть и огромная работоспособность, и личный опыт, и тот опыт, который накоплен. И вот, исходя из этих соображений, мной было принято такое решение. Оно было согласовано и с руководством республики, и с акционерами. Меня все поддержали. Но совсем не отпустили: предложена должность советника генерального директора по развитию и предложено возглавить вновь созданную управляющую компанию ТАИФ, выделенную из состава головной компании. Я с огромным уважением отношусь к той команде, с которой я работаю, и к акционерам, которые меня поддерживали, и я соглашусь».

Правда, пока Альберт Кашафович не определился, когда именно приступит к выполнению новых обязанностей:

«Надо все юридически оформить. Мне принесли расчеты. У меня впереди 300 дней отпуска. Вот думаю — деньгами или временем», — поделился он с журналистами.

Альберт Шигабутдинов: «Мне предложена должность советника генерального директора АО «ТАИФ» по развитию и возглавить вновь созданную управляющую компанию ТАИФ»

Альберт Шигабутдинов: «Сегодня мой последний рабочий день в должности генерального директора АО «ТАИФ»

«Альберт Кашафович, он и технарь, и экономист, и администратор», — дал краткую характеристику генеральному директору АО «ТАИФ» Рустам Минниханов.

Сам Альберт Шигабутдинов на встрече с журналистами подчеркнул: «Сегодня мой последний рабочий день в должности генерального директора АО «ТАИФ». Но прежде чем передать дела преемнику, он подвел итоги работы Группы компаний ТАИФ и АО «ТАИФ» — отчитался о проделанной работе перед акционерами и советом директоров.

«Отчетный год в очередной раз показал правильность выбранной нами стратегии, направленной на повышение максимальной эффективности действующих производственных мощностей, осуществление инвестиций, завершение инновационных проектов, имеющих огромное значение не только для экономики нашей республики, но и в целом для Российской Федерации», — подчеркнул Альберт Шигабутдинов.

Несмотря на ужесточающиеся антироссийские санкции, компании Группы эффективно реализуют принятые инвестиционные программы. В 2018 году в собственное развитие Группа компаний вложила порядка 60 млрд рублей (за весь период существования ТАИФа эта сумма превысила 734 млрд рублей, или 19,5 млрд долларов США). Основная доля инвестиций сосредоточена в области ключевых направлений деятельности ГК ТАИФ: в нефтепереработке, нефтехимии и энергетике.

Несмотря на ужесточающиеся антироссийские санкции, компании Группы ТАИФ эффективно реализуют принятые инвестиционные программы

Задачи, которые ставит перед собой Группа компаний: довести глубину переработки нефти с производством высококачественных светлых нефтепродуктов до 98,5% от общего объема сырья, повысить эффективность существующих производств, в том числе — изопренового каучука, по которому Группа ТАИФ занимает почти половину мирового рынка, и запустить новые, в числе которых — Комплекс по глубокой переработке тяжелых остатков нефти, первая очередь строящегося комплекса «Этилен-600», комплекс по производству метанола проектной мощностью в 500 тыс. тонн продукции в год, реализация проекта по изготовлению биопластиков, строительство собственных объектов электрогенерации на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «ТАИФ-НК». В период до 2030 года общая сумма инвестиций в развитие существующих и строительство новых производств составит 1,5 трлн рублей.

В минувшем году Группой достигнут рекордный доход от выручки производимой продукции и предоставляемых услуг: около 880 млрд рублей. Налоговые перечисления в бюджеты различных уровней составили почти 62 млрд руб., в том числе около 17,5 млрд — в бюджет Татарстана.

«Высокопрофессиональный труд всех без исключения сотрудников Группы и самоотдача вместе с грамотно выбранной инвестиционной программой позволяют нам успешно конкурировать на российском и международном рынках по выпуску и продаже востребованной в мире продукции нефтепереработки, нефтехимии и услуг», — подчеркнул Альберт Шигабутдинов. А эффективная работа требует достойной оплаты труда. Средняя заработная плата по Группе компаний (а это 43 компании с общей численностью сотрудников более 38 тыс. человек) составила 51,5 тыс. рублей, что гораздо выше среднереспубликанского значения.

Не менее амбициозные планы Группа компаний строит и на 2019 год. Результаты первого полугодия обещают быть не хуже, а, возможно, и лучше итогов 2018 года. Если не вмешаются внешние факторы.

Амбициозные планы Группа компаний ТАИФ строит и на 2019 год

«В настоящее время Министерством финансов России совместно с Министерством энергетики разрабатывается проект федерального закона по введению обратного акциза для мощностей, которые будут модернизированы или введены в эксплуатацию после 1 января 2022 года. В случае принятия закона в предлагаемой министерством редакции, учитывая текущую ситуацию в мире, «Нижнекамскнефтехим» станет на рынке низкоконкурентным. Не исключена и возможность фатального исхода. Оценочная сумма потерь Группы ТАИФ может исчисляться десятками миллиардов рублей. При этом налоговые поступления в бюджет республики будут сокращаться, и в дальнейшем встанет вопрос о судьбе нефтехимической компании в Татарстане. Мы обратились в Министерство финансов и Министерство энергетики РФ с предложением о внесении изменения в законопроект. Но они пока не приняты», — поделился опасениями Альберт Шигабутдинов.

Рустам Минниханов пообещал оказать всевозможное содействие.

Руслан Шигабутдинов: «Революционных решений пока не предполагается»

«Я уверен, что это достойный кандидат, и я обращаюсь к совету директоров — выбрать генеральным директором АО «ТАИФ» Шигабутдинова Руслана Альбертовича», — с такими словами Рустам Минниханов обратился к совету директоров, когда встал вопрос о том, кому передаст бразды правления Альберт Шигабутдинов. Голосование и подсчет не заняли много времени — решение было принято единогласно.

Решение об избрании Руслана Шигабутдинова генеральным директором АО «ТАИФ» было принято единогласно

Как подчеркнул президент Татарстана, опыт у нового генерального директора АО «ТАИФ» — богатый: он уже прошел хорошую школу, возглавляя советы директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим», будучи заместителем генерального директора АО «ТАИФ» по корпоративному управлению собственностью и инвестициям, в курсе всех реализуемых Группой компаний программ — как производственных, так и социальных.

«Быть таким же амбициозным, принципиальным. И добиваться поставленных целей. У Альберта Кашафовича всегда было такое качество: выбирать очень сложные задачи и уметь их реализовать, мобилизуя и финансы, и людей, и сам, конечно, он себя никогда не жалел. Я думаю, что Руслан Альбертович уже прошел хороший путь. Человек опытный. В добрый путь!» — дал напутствие президент Руслану Шигабутдинову.

Сам избранный генеральный директор, отвечая на вопрос журналистов, подчеркнул:

«Если сравнивать ТАИФ с хорошими швейцарскими часами, то их можно только протирать, полировать и не лезть в механизм. Если сравнивать с хорошим универсальным швейцарским ножом — некоторые лезвия требуют подточки, слегка почистить и дальше с этим механизмом работать. Революционных вещей пока не предполагается, потому что это очень хорошо отлаженный, сбалансированный механизм в подготовке решений, в принятии решений. Можно только улучшать уже заложенные основы и правила и смотреть — что можно максимально эффективно, не нарушая баланса, улучшить. Задача в этом: улучшать и улучшать».

Руслан Шигабутдинов: «Революционных вещей не предполагается, потому что ТАИФ — это очень хорошо отлаженный, сбалансированный механизм в подготовке и принятии решений»

Не предполагается масштабных изменений и в части автозаправочного сектора. По словам Рустема Сультеева — председателя совета директоров, заместителя генерального директора по производственно-коммерческой деятельности — первого заместителя генерального директора АО «ТАИФ», расширять сеть, сегодня насчитывающую 220 автозаправочных станций, не планируется. А вот объем реализации в 2019 году планируется повысить до 450 тыс. тонн (против 380 тыс. тонн в 2018 году).

Рустам Минниханов выразил надежду, что ТАИФ останется социально ориентированной компанией. Сегодня Группа компаний активно участвует в различных программах. В минувшем году компании Группы завершили участие в программе обеспечения жильем своих сотрудников. За пять лет более пяти тысяч работников ТАИФа отпраздновали новоселье. Много внимания уделяется поддержке спорта и здорового образа жизни.

Один из девизов ТАИФа: «Не прекращать движение!»

«Ваше участие в жизни города, республики, в наших программах, в том, чем сегодня мы гордимся: объектами ЮНЕСКО — и Свияжском, и Болгаром, и собором, и другие социальные проекты — здесь, конечно, вклад Группы компаний ТАИФ огромен. Мы это признаем и понимаем, что есть определенные временные сложности по финансированию больших проектов. Ну и, конечно же, футбол, который мы любим, хоккей… без этого мы не можем. Конечно, есть вопросы. Но мы уверены, что успехи в футболе и хоккее у нас должны быть. Поэтому правительству республики здесь нужна ваша поддержка. Хотел бы поблагодарить и совет директоров, и акционеров, исполнительную дирекцию, прежде всего команду Группы ТАИФ, которая сегодня работает в очень сложных условиях. И мы должны консолидировать все усилия, чтобы успех по всем нашим проектам был обеспечен. Руслан Альбертович, успехов вам, в добрый путь, чтобы все, что задумали, не только сохранить, чтобы все получалось усилить и приумножить. Сохранить — значит стоять на месте», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Такого Группа компаний ТАИФ себе не позволяла на всем протяжении своей работы. Недаром один из девизов ТАИФа: «Не прекращать движение!».