«Надо успеть сказать им спасибо» — как Татарстан готовится чествовать ветеранов в год 75-летия Победы

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание оргкомитета по подготовке к 75-летию Победы

В Казани прошло заседание организационного комитета по подготовке и празднованию в Татарстане 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне под председательством президента республики Рустама Минниханова. Участники встречи рассказали — какие мероприятия запланированы к празднику. Например, в казанском парке Победы установят памятник бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей. Больше подробностей — в материале «Реального времени».

«До Дня Победы осталось 79 дней»

— 2020 год в РФ объявлен Годом памяти и славы. До празднования Дня Победы осталось 79 дней, — напомнил Рустам Минниханов, открывая заседание. — Мероприятия, посвященные великим событиям и героям Великой Отечественной войны, стартовали во всех районах, задействованы министерства, ведомства и организации.

Как добавила вице-премьер республиканского правительства Лейла Фазлеева, сформирован республиканский план Года памяти и славы, однако его временные рамки — условны.

— У подвига наших отцов и дедов, у нашей благодарности за великую победу нет и не может быть срока давности, — подчеркнула Фазлеева. — К сожалению, время неумолимо, и участников тех исторических событий с нами все меньше. Перед нами стоит задача провести все запланированные мероприятия на высочайшем уровне. Пришло наше время сказать спасибо всем тем, кто пережил страшные годы войны, кто не вернулся, кто трудился, кто верил в победу. Нам надо успеть сказать им спасибо.

Лейла Ринатовна также рассказала о мероприятиях, приуроченных к грядущему празднику. Это множество культурных и благотворительных проектов, работа по улучшению условия жизни ветеранов, их медицинского обслуживания.

— У подвига наших отцов и дедов, у нашей благодарности за великую победу нет и не может быть срока давности», — подчеркнула Фазлеева

По словам Фазлеевой, работа по улучшению социально-бытовых, медицинских и жилищных условий жизни ветеранов наиболее качественно ведется в Альметьевском, Арском, Лаишевском, Cабинском районах, а также в Казани и Набережных Челнах, а вот руководству Бавлинского, Муслимовского и Елабужского районов следует быть порасторопнее.

Из 700 тысяч осталось 1195

Как напомнил военный комиссар РТ Сергей Погодин, в годы войны на фронт из Татарстана было призвано 700 тысяч человек.

— День Победы — одно из важнейших событий не только для нашей страны, но и для всех, кому дорога память о поколении героев, спасших мир от фашизма, — заявил генерал. — В годы войны в армию из Татарстана было призвано около 700 тысяч человек, более 350 тысяч не вернулись с фронтов, 185 наших земляков стали Героями Советского Союза, орденами и медалями награждены более 100 тысяч ветеранов.

Сейчас в Татарстане проживает, с учетом тружеников тыла, 33 216 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 1 195 — непосредственные участники войны. К празднику все они получат единовременную выплату из федерального бюджета (75 тысяч рублей для участников войны, 50 тысяч — для тружеников тыла), к которой республиканский бюджет прибавит свою (еще 25 и 5 тысяч рублей соответственно).

До 8 мая ветераны получат также юбилейную медаль, учрежденную федеральным правительством. По поручению Рустама Минниханова, вручение наград должно проводиться в торжественной обстановке.

Как напомнил военный комиссар РТ Сергей Погодин, в годы войны на фронт из Татарстана было призвано 700 тысяч человек

— Главная цель — не ослаблять внимания и делать все, чтобы ветераны чувствовали нашу благодарную заботу. Особенно это касается одиноко проживающих ветеранов, — напомнила Фазлеева.

— Все мероприятия, организуемые для ветеранов, должны иметь адресный характер, проходить при активном участии ветеранских организаций, — добавил Рустам Минниханов.

Наиболее массовыми мероприятиями, приуроченными ко Дню Победы, станут финал республиканского конкурса «Созвездие-Йолдызлык», акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка», исторический диктант, «Студенческая весна стран СНГ».

«Знали, что если перестанут брать кровь, то их ждет газовая камера...»

Немало лишений в годы войны вынесли и дети. Особенно тяжело пришлось малолетним узникам фашистских концлагерей.

— 11 апреля во всем мире отмечается международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Женщины, дети, старики в годы войны прошли через нечеловеческие испытания, их биографии — настоящие уроки мужества для нынешнего поколения, — уверен Рустам Минниханов.

Как рассказала председатель республиканской общественной организации инвалидов — бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Зайтуна Хусаинова, в ее памяти свежи рассказы матери и старших сестер о том чудовищном времени. До начала войны ее семья проживала в Куйбышевском районе Татарии. Советское правительство в рамках переселенческой политики отправило семью в Карело-Финскую ССР. Вскоре началась война, главу семьи призвали на фронт, откуда он уже не вернулся, а семья, вместе с остальными обитателями хутора, в августе 1941-го оказалась в концлагере в Финляндии, где Зайтуна Бургановна родилась 10 декабря 1941 года и прожила до конца войны.

По словам Зайтуны Хусаиновой, детям в концлагерях пришлось вынести непосильный рабский труд, голод, холод, жуткие условия содержания, побои и издевательства

— В памяти свежи воспоминания матери и старших сестер о тех днях. Обнесенные колючей проволокой бараки, многоярусные нары, земляной пол, железные кушетки… Родителей и старших детей под конвоем водили на лесоповал. Жили очень плохо, но чудом выжили в этих нечеловеческих условиях, — рассказала женщина. — Финская диаспора татар узнала, что в плену в концлагере есть группа узников из Татарии, и под Новый год 1942 года к нам приехали представители диаспоры. Привезли немного еды и кое-какую одежду. Наша семья выжила только благодаря финским татарам.

По словам Зайтуны Хусаиновой, детям в концлагерях пришлось вынести непосильный рабский труд, голод, холод, жуткие условия содержания, побои и издевательства.

— Дети становились донорами, у них брали кровь и делали сыворотку для нужд немецких госпиталей, — продолжает Зайтуна Бургановна. — Иногда дети сами просили: «возьмите у меня кровь», потому что знали, что если перестанут брать кровь, то их ждет газовая камера…

Уже после возвращения на родину их ждали новые испытания: многим пришлось пройти фильтрационные лагеря.

— Сестер не принимали на работу и в вузы, так как на нас висело клеймо предателей. Только спустя годы появилась возможность рассказать о том, что с нами произошло, — рассказывает Зайтуна Хусаинова. — Сейчас в Татарстане проживает 156 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. В преддверии 75-летия Победы мы выступили с инициативой установки в парке Победы памятника этим детям. Надеемся, что вопрос будет решен положительно.

Рустам Минниханов потребовал от подчиненных в кратчайшие сроки проработать вопрос установки памятника.

Президент также подчеркнул, что инициативы общественных организаций, связанные с юбилеем Победы, должны быть поддержаны и находиться на особом контроле

Общественникам — всяческую поддержку

Президент также подчеркнул, что инициативы общественных организаций, связанные с юбилеем Победы, должны быть поддержаны и находиться на особом контроле.

Одна из таких инициатив — всероссийский проект «Связь поколений: история в письмах». Как рассказал координатор проекта Иван Колесников, суть инициативы — в сохранении фронтовых писем — источника информации о войне, который демонстрирует обратную ее сторону.

— Идея проекта родилась, когда мы, работая в архивах, поняли, что письма — настоящий источник исторической памяти живых людей, которые были участниками войны. Мы поняли всю важность сохранения этого источника. Слова, написанные солдатами тогда, — это не просто архивы. Они показывают обратную сторону войны. Каждое слово, каждая строка такого письма вызывает неподдельную эмоцию. Сегодня письмо отправляется в течение секунды, а тогда это была связь, которая объединяла людей через огромные расстояния, это был символ надежды, его ждали каждый день. Кто-то не дождался… — рассказал Иван Колесников. — Мы чувствуем ответственность за сохранение этой памяти. У каждого участника проекта будет возможность не просто загрузить письмо, но и ответить на него, сейчас, из 2020 года, рассказать его автору, что сегодня мы живы, и у нас все хорошо благодаря подвигу, который совершили авторы писем.

По словам Колесникова, особый акцент в ходе реализации проекта будет сделан на детей и молодежь.