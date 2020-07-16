«Мы должны брать отметку — лучшие»: Татарстан готовит план захвата цифрового лидерства в России

Правительству республики поручено за 2 недели составить полную «картинку» реального проникновения цифровых технологий в регионе

Как стало известно «Реальному времени», сегодня в ходе закрытого для прессы совещания с правительством президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать комплексный план развития цифровизации государственного и корпоративного секторов. Задача — за 3 года занять первое в России место по развитию цифровых технологий. «Если мы лучшие по стране, тогда надо смотреть лучших в мире — стремиться к ним. Пока же надо стать лучшими хотя бы по нашей стране. В течение года мы не сможем, но в течение трех лет — такую задачу мы должны поставить», — подчеркнул Минниханов.

«Надо понять, где мы на уровне России, где на уровне передовых стран»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики в течение двух недель подготовить сводный отчет об уровне цифровизации в регионе. Оценить уровень проникновения «цифры» необходимо не только в министерствах и ведомствах, но и в корпоративном секторе. На основе этого документа правительство должно подготовить план действий по развитию цифровизации в частном и государственном секторах Татарстана на 3 года. Главная цель — выход республики на лидирующие позиции в России в течение трех лет.

Такое поручение Минниханов дал сегодня в ходе закрытого для прессы совещания в кабмине. По его словам, необходимо посмотреть, на каких позициях регион находится внутри страны, а потом и в сравнении с другими странами. «Мы должны выбрать самые передовые практики и стремиться к ним. Нужно определить четкий план работы и добиваться необходимых результатов», — цитирует президента его пресс-служба.

— Сначала давайте сделаем картинку — где какие государственные органы у нас находятся (по уровню цифровизации, — прим. ред.). Потом посмотрим мировые практики. Надо понять, где мы на уровне России, где на уровне передовых стран, которые активно продвигают цифровизацию. После этого надо четко расписать, что нам надо сделать в ближайшие 3 года — по здравоохранению, по культуре, по системе образования. Когда вся эта картинка у нас будет, это будет некий план работы. Прежде чем делать, мы сами увидим, где находимся, — отметил президент республики.

«Мы должны брать отметку — лучшие»

Минцифре, в частности, и правительству республики в целом поручено проработать этот вопрос не только с каждым министерством и ведомством, но также с корпоративным сектором, включая предприятия агропромышленного и строительного комплексов.

В итоговый документ должны быть включены выкладки по каждой отрасли и ее участникам. Соответствующее поручение генералам нефтехимии может быть дано уже на ближайшем заседании совета директоров «Татнефтехиминвест холдинга», которые пока тоже проходят в закрытом для прессы режиме.

— Давайте, в течение двух недель подготовьте некую картину, куда мы и как будем двигаться. Это будет полезная работа. Мы должны брать отметку — лучшие. Если мы лучшие по стране, тогда надо смотреть лучших в мире — стремиться к ним. Пока же надо хотя бы лучшими стать по нашей стране. В течение года мы не сможем, но в течение трех лет — такую задачу мы должны поставить, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Равняться на мировых лидеров, уступая Москве

Тем временем, по версии инновационного центра «Сколково», Татарстан занимает сегодня второе место по цифровизации регионов, уступив первое место Москве. Впрочем, «пропускать вперед» наших «старших товарищей» из столицы, видимо, становится традицией. Аналогичная ситуация второй год складывается и по рейтингу делового климата, который составляет Агентство стратегических инициатив.

Согласно докладу главы Минцифры Татарстана Айрата Хайруллина, в Татарстане вклад IT-отрасли в ВРП — 2,4%, тогда как в целом по России это составляет не более 1%. «Но нам есть куда стремиться. В развитых странах доля IT-отрасли в ВРП достигает 10—12%», — считает министр, давая понять, что на мировых лидеров в digital-сфере республика ориентируется уже сегодня.

Сейчас в Татарстане в электронном виде можно получить 361 государственную и муниципальную услугу. К 2022 году поставлена задача вывести в цифровой вид 70% услуг. Чтобы приблизить достижение цели, Хайруллин предложил ввести для чиновников курс по цифровой трансформации, а также разработать индекс «цифровой зрелости» для оценки деятельности органов исполнительной власти и их специалистов.

