Минниханов рекомендовал промышленности «не замыкаться в периметре, а быть трансконтинентальной»

Президент Татарстана остался доволен восстановлением нефтехимии и готовит проект по реанимации «Аммония-2» со структурами Романа Троценко

На фоне общемирового роста экспортных цен татарстанский нефтегазохимический комплекс начал медленно восстанавливаться после обвала глобального рынка во время коронавирусной пандемии. Гендиректор совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин на сегодняшнем заседании совета директоров сообщил, что крупные игроки отыграли в третьем квартале потери, но все-таки не смогли вернуться к уровню прошлого года. Итоговая выручка отрасли оказалась ниже на 17% обычного, или 879 млрд рублей. О том, как президент договаривается со структурами «Роснефти» по реанимации проекта «Аммоний-2», почему готовятся к битве за каучуки на предстоящем совещании в Тобольске и получат ли местные переработчики преференции в поставках углеводородного сырья, — в репортаже «Реального времени».

Наказ президента — не болеть!

Очередное заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» президент Татарстана Рустам Минниханов впервые открыл настойчивой просьбой к главам крупных компаний — не болеть и оставаться у руля! Причем пожелание прозвучало не в приказном тоне, а в легкой, доброжелательной манере, но, понятно, что отказов не предполагается.

«Рад приветствовать вас, кто сегодня в добром здравии, — обрадованно произнес Минниханов. — К сожалению, не все у нас на боевом посту, — оглядел он большой зал заседаний в Доме правительства. — Очень много наших коллег в той или иной степени находятся под воздействием коронавируса», — посетовал Рустам Нургалиевич и призвал беречь свое здоровье. «Талия, это прежде всего тебя касается», — перевел он разговор в шутливую плоскость. Хотя, наверно, и ей дал сигнал быть осторожной при проведении встреч с зарубежными гостями. «Ты наше достояние. Как у России — «Газпром», а у нас — Талия», — продолжал подшучивать президент.

На самом деле, на заседание не смогли приехать сразу два ключевых министра из экономического блока и некоторые «генералы» бизнеса. «К сожалению, Альберт [Каримов, министр промышленности и торговли РТ] и Мидхат [Шагиахметов, министр экономики РТ] у нас не на ходу», — высказал сожаление в середине заседания Рустам Минниханов. Как минимум в случае с Каримовым речь точно идет не о коронавирусе — об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга Татарстана.



На заседание не смогли приехать сразу два ключевых министра из экономического блока и некоторые «генералы» бизнеса

Приболевшего Мидхата Шагиахметова заменял его заместитель Рустем Сибгатуллин. По видеотрансляции в заседании совета директоров принимали участие руководители и советник группы компаний «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и гендиректор «Сетевой компании» Ильшат Фардиев из собственных рабочих кабинетов. Непосредственно в Дом правительства приехали председатель совета директоров «Ак Барс Банка» и глава СИНХ Валерий Сорокин, президент Ассоциации промпредприятий Александр Лаврентьев. Отметим, что в здании действуют повышенные меры безопасности — на каждом этаже работают несколько рециркуляторов воздуха.

Отыграли провал второго квартала на 83%

По традиции октябрьское заседание совета директоров было посвящено подведению итогов деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса РТ за 9 месяцев 2020 года. С отчетным докладом выступил гендиректор Рафинат Яруллин. Он констатировал, что нефтяная и нефтехимическая отрасль начала медленно восстанавливаться, отыграв в третьем квартале потери обвала на глобальных рынках во втором квартале.

По словам Яруллина, объем производства скорректировался и снизился в итоге на 6%. Заметное сокращение остается в нефтедобыче, в производстве каучуков и полиэтилена. Основное сокращение в сфере нефтедобычи пришлось, разумеется, на «Татнефть». Ею добыто свыше 19 млн тонн, что на 13% ниже уровня 2019 года. Нефтяные компании сократили расходы в геологоразведку, «Татнефть» на 14% снизила бурение новых скважин, с июня ведется бурение только в действующем фонде. «В условиях низких цен на полимеры ряд мировых компаний снизили рентабельность или получили убыток», — сообщил Яруллин.

По словам Яруллина, объем производства скорректировался и снизился в итоге на 6%

Лидеры и аутсайдеры

На подъеме оказались нефтепереработка, производство минеральных удобрений, моющих средств и пластмассовых изделий. Объемы производства нефтепродуктов выросли на 9,7% — до 14,7 млн тонн. «На ТАНЕКО выросли на 17%. Правда, из-за капремонта установки гидрокрекинга сократилось производство дизельного топлива. Комплекс ТАИФ-НК работает в режиме пусконаладки», — уточнил Рафинат Яруллин. «Нэфис» увеличил производство на 7%, НКНХ сократил темпы падения производства, восстановился до прежнего уровня выпуск каучуков. На новом пиролизном комплексе завершен монтаж крупнотоннажных установок, идет обвязка оборудования. На КОС темпы выпуска замедлились в связи с более ранними сроками проведения капитального ремонта и проблемами с пуском печей пиролиза.

Больше всех пострадал менделеевский химзавод им. Карпова. Если в среднем выручка в отрасли сократилась на 17%, то у химзавода — на 19%, сообщил Яруллин. Руководство холдинга считает, что предприятие нуждается в модернизации и обновлении ассортимента.

Зато в выигрыше оказались на Нижнекамском заводе техуглерода, который в прошлом году остался без сырья. Предприятие сумело компенсировать провал 2019 года. Шинники в условиях спада автомобильной отрасли пересмотрели стратегию и оптимизируют издержки. По словам Рафината Яруллина, «Татнефть» планирует создавать новые крупные производства в странах СНГ.

Пандемия сильно ударила по переработчикам пластика. «За последние три года страна недосчиталась более 4 тысяч предприятий по выпуску пластика и резиновых изделий. В то же время в Татарстане закрылось более 100 предприятий. Растут лишь производители продуктов питания и лекарств», — рассказал спикер.

«В третьем квартале экспортеры получили выигрыш в результате ослабления рубля. Это позволило предприятиям нефтехимической отрасли отыграть потери после падения во втором квартале, но вернуться к уровню прошлого года не получилось. Сказалось снижение деловой и потребительской активности», — резюмировал Рафинат Яруллин.

Рустам Минниханов считает, что прежде всего надо «внимательно посмотреть, где мы упали, какие наши рынки и как в них «зацепиться»

Сырье — своим

В конце доклада Рафинат Яруллин призвал крупные предприятия сохранять кооперационные связи и в первую очередь поддерживать республиканских потребителей. «При выборе поставок прошу в первую очередь обеспечивать нужды татарстанских компаний. Их недогруженные мощности приведут к снижению регионального дохода в этом году, что в следующем обернется потерей рабочих мест и сокращением рынка сбыта для самих же крупных производителей», — предупредил он.

С ним согласился президент Татарстана, который, впрочем, увидел проблему восстановления отрасли глубже, чем просто загрузить под 100%. Рустам Минниханов считает, что прежде всего надо «внимательно посмотреть, где мы упали, какие наши рынки и как в них «зацепиться», надо выбрать правильный путь для экспансии. «Компания не должна замыкаться в своем периметре, а быть трансконтинентальной», — напутствовал он глав предприятий смотреть шире.

В качестве примера он привел Казахстан, где были презентованы проекты по сборке грузовиков КАМАЗ и татарстанских шин. «Очень хорошие условия казахи дают», — говорил президент. «Никто нас не ждет. Работать надо! Если не получится, значит, другой проект надо поднимать», — вдохновлял президент на подвиги.

«Аммоний» увеличил выпуск продукции на 6%. Фото Максима Платонова

«Аммоний-2»: может понадобиться еще 1 млрд кубов газа

Будучи в приподнятом настроении, президент приоткрыл завесу тайны над новым перспективным проектом, который имеет шанс быть реализованным. Речь идет о реанимации «Аммония-2».

«Вчера я разговаривал с владельцами «Аммония», — заинтриговал присутствующих «генералов» бизнеса Рустам Минниханов. — Помните, предварительно у нас второй этап «Аммония» был. Так вот, если будет ресурс, то попробуем, — вдохновлялся он. — Я думаю, что для «Газпрома» тоже важно внутри страны организовать газохимию». Правда, для этого потребуется подача дополнительного объема природного газа в 1 млрд кубов, пояснил Минниханов. И пообещал, что обязательно обратится за получением к главе «Газпром трансгаз Казань», если окончательно договорятся.

Кстати, «Аммоний» увеличил выпуск продукции на 6%. «Спрос на метанол растет со стороны как химической промышленности, так и транспортной отрасли. В судоходстве ряд международных компаний уже используют его как альтернативу мазуту», — объяснял Рафинат Яруллин.

С другой стороны, нефтехимический рынок более сложный, чем остальные. «Нефтянку я знаю, а вот нефтехимию...» — покачал головой Минниханов и попросил «генералов» нефтехимии быть чуткими к изменениям. «Большая тема — каучуки. Первый заход пока не успешный. В Тобольске будет совещание. Альберт Кашафович, нам надо эту тему обязательно пробить. К сожалению, Альберт и Мидхат пока не на ходу. Если мы защищать не будем наши предприятия, они никому не нужны. Сейчас надо по каждому проводить анализ. Нефтегазохимическая отрасль — важная, по нефтянке я в теме, потому что совет директоров провожу», — рассуждал президент.

По словам Минниханова, на рынке сегодня сырья много, если не будем его перерабатывать, будет сложно. «Главное — максимально загрузить существующие мощности, которые есть», — заключил он.

Вслед за этим на заседании была представлена технология получения композитных и углеродных конструкционных материалов из нефтяных пеков и коксов

Нефтяники и нефтехимики загрузили КФУ

Вслед за этим на заседании была представлена технология получения композитных и углеродных конструкционных материалов из нефтяных пеков и коксов — прекурсоров, которая разработана Башкирским государственным университетом. БашГУ предложил создать малотоннажное импортозамещающее производство мощностью в 4 тысячи тонн по коксу и 3 тысячи тонн по пекам.

На юго-востоке разрабатываются планы по созданию нефтемашиностроительного кластера. Об этой инициативе рассказал директор ООО «НПФ «Модуль» (Лениногорск) Игорь Малыхин.

Казанский государственный энергетический университет вынес на обсуждение идею создания ситуационного центра по развитию теплоснабжения Казани. В него могут войти представители власти и теплоснабжающих компаний — «Татэнерго», «Казэнерго», ТГК-16.

В заключение ректор КФУ Ильшат Гафуров поблагодарил крупные компании, среди которых ГК «ТАИФ», за поддержку. По его словам, благодаря их заказам университет выполнил хозяйственные договоры на 600 млн из общего объема в 1,2 млрд рублей, что позволило университету быть в мировых рейтингах и выиграть право на создание центра компетенций мирового уровня. Соответствующее постановление правительства РФ было подписано 24 октября.