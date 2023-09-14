Рустам Минниханов поручил подготовить предложения по решению проблемы нехватки медицинских кадров

Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции

Минздраву Татарстана и главам Зеленодольского, Нижнекамского и Бугульминского района необходимо подготовить предложения по решению проблемы с нехваткой кадров в первичном звене здравоохранения. Поручение дал раис республики Рустам Минниханов, оглашая ежегодное послание Государственному совету РТ о внутреннем и внешнем положении региона.



Он обратил внимание, что проблема нехватки медиков в Татарстане, особенно в первичном звене, стоит остро. Это ведет к перегрузке сотрудников, что, как следствие, негативно отражается на сфере здравоохранения, заявил Рустам Минниханов.



Смотрите рестрим прямой трансляции послания на телеканале ТНВ в аккаунтах «Реального времени» в RUTUBE, «ВКонтакте» и YouTube. Главные тезисы, озвученные раисом Татарстана, — в ленте новостей интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина