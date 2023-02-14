При раисе Татарстана создан координационный совет по взаимодействию с «Движением первых»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане создан республиканский координационный совет по взаимодействию с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых». Он будет работать при раисе республики.

Председателем координационного совета назначен раис Татарстана Рустам Минниханов, его заместителем — вице-премьер республики Лейла Фазлеева. Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков определен секретарем.

В состав координационного совета также вошли министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин, главы других республиканских ведомств, а также председатель совета регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов. В общей сложности в его состав вошли 15 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Координационный совет будет собираться в очной или заочной форме по мере необходимости, но не реже двух раз в год. В его задачи входит взаимодействие с «Движением первых», его региональным, местным и первичным отделениями, а также содействие осуществлению профессиональной ориентации детей и молодежи.

Напомним, первое заседание регионального совета «Движения первых» прошло в Казани 27 января. На нем министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин обратил внимание, что движение должно быть массовым.



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Татьяна Демина