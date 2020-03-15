Видео недели: Путин согласился с «поправкой Терешковой», особый режим в Татарстане и пустынный Ухань

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Путин о «поправке Терешковой»

Президент РФ Владимир Путин во вторник выступил в Госдуме. Перед этим на заседании нижней палаты российского парламента прозвучало предложение депутата Валентины Терешковой о внесении в Конституцию РФ поправки, позволяющей ему продлить свои полномочия как действующему главе государства или обнулить предыдущие сроки и вновь пойти на выборы.

Второй вариант российского лидера вполне устроил. По его словам, теперь «поправка Терешковой» должна устроить (или нет) Конституционный суд РФ.

Шаймиев выступил за сохранение родных языков

В четверг на заседании Госсовета Татарстана, где обсуждались поправки в Конституцию РФ, выступил Госсоветник РТ, первый президент республики Минтимер Шаймиев. Он поддержал идею депутатов татарстанского парламента обратиться к президенту РФ с просьбой гарантировать право на обучение на родных языках.

— Нас немало, и мы за единство, за то, чтобы всем жилось хорошо. Мы на самом высоком уровне готовы рассматривать все накопившиеся проблемы в национальных республиках по сохранению родных языков, как и то, что не доделывается. У нас есть материал, доказательная база, а также [понимание того], что нужно делать во благо успешного развития нашей страны, — заявил Шаймиев. — Также есть предложение: создать постоянно действующую комиссию из авторитетных людей в ее составе — по проблемам образования, сохранения и изучения родного языка.

Минниханов ввел особый режим в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от правительства республики жестко соблюдать введенные меры особого санитарно-эпидемиологического режима, введенного в республике. Он подчеркнул, что все ограничения направлены на сохранение здоровья граждан.

Отдельно Минниханов подчеркнул необходимость ограничить выезд за границу детей во время школьных каникул.

Пустые улицы Уханя

Парой к этому видео может послужить ситуация в Ухане, снятая беспилотником. Последний пролетает над пустынными улицами города, и зрителю открываются виды из фильма-катастрофы. Китайские власти сообщают о постепенном сокращении эпидемии коронавируса, но люди по-прежнему остаются на карантине.

Что Little Big везет на Евровидение

Российская группа Little Big представила клип на песню, с которой будет участвовать в Евровидении. Команда Ильича (Ильи Прусикина) везет композицию Uno с незамысловатым английско-итальянским текстом и прилипчивой мелодией. Группа вновь поставила простой и узнаваемый танец, чтобы запустить флешмоб.

Опубликованный ролик за сутки набрал более 14 млн просмотров.

Вернувшийся Slim Shady

После внушительного перерыва Эминем выпустил клип из разряда тех, благодаря которым он и стал знаменит — сатирический мэш-ап от лица его альтер-эго Slim Shady. Видео на композицию Godzilla появилось на канале Lyrical Lemonade и за четыре дня набрало почти 45 млн просмотров.

Пятичасовой «Эрмитаж»

Apple и петербургский Эрмитаж договорились о совместном рекламном проекте. Для демонстрации возможностей iPhone 11 Pro был снят документальный фильм о главном музее России. Основная фишка тут в съемках на одной зарядке аккумулятора и одним дублем. Получилось пять часов непрерывной красоты. То, что должно было стать демонстрацией возможностей телефона, переросло в демонстрацию искусства.

Галкин в Казани

Демонстрацией искусства занимался и Максим Галкин, посетивший на неделе Казань. Артист показал в своем Instagram предоставленный ему номер. Убранство интерьера могло бы соперничать с Эрмитажем.

Олимпийский огонь без зрителей

В Греции в храме богини Геры был зажжен олимпийский огонь. Для этого ритуала использовалось параболическое зеркало, от которого вспыхнул фитиль факела. Из-за коронавируса на церемонию были допущены лишь журналисты и ряд функционеров. Эстафета же олимпийского огня была отменена.

При этом оргкомитет Олимпиады-2020, которая должна пройти в Токио, пока не намерен отменять соревнования. Возможно, они будут проходить без зрителей, как и церемония зажжения огня.

Утонувший трактор

В Татарстане произошла нелепая трагедия, в которой погиб человек. В Буинском районе при попытке переехать затопленный мост на тракторе троих местных жителей вместе с техникой смыло в реку. Двое спаслись, тело третьего пока не найдено.