Главное о коронавирусе на 18 июля: недельный запас вакцин в Татарстане, российский резерв, рекорды Токио
Запасов вакцины в Татарстане хватит на неделю
- Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал не допускать перебоев с поставками вакцин от коронавируса. Поручение дано Минздраву республики и руководству оперштаба по профилактике распространения COVID-19.
- В Татарстане запасов вакцины от коронавируса хватит на неделю, заявил Минниханов. Однако за ее объемами в наличии все равно необходимо следить.
- За неделю Управление Роспотребнадзора по Татарстану выявило нарушения «ковидных» требований в 44 из 262 проверенных организаций. Большую их часть зафиксировали на предприятиях сферы торговли и образования, заведениях общепита и на промышленных объектах. По итогам проверки составлено 55 протоколов, деятельность одной организации приостановлена.
- Из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки изменился перечень документов, необходимых для заселения в общежития Казанского федерального университета. Теперь иногородним студентам необходимо предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса, при наличии медицинского отвода во время заселения — отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном COVID-19.
Высокий спрос на вакцины вынудил провести их инвентаризацию
- После задержки поставок вакцин от СOVID-19 в некоторые регионы России на фоне большого числа желающих сделать прививку, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию их объемов. Правительство намерено получить актуальную информацию о наличии вакцин в стране, чтобы прогнозировать потребность в них и сформировать необходимый резерв. Информацию ведомства должны предоставить в Кабмин до 21 июля.
- Помимо этого Мишустин поручил Минтруду и Роспотребнадзору направить работодателям предписания по организации вакцинации от COVID-19 в организованных рабочих коллективах и порядку учета процента вакцинированных. Отчитать о результатах работы перед главой правительстве ведомства должны до 20 июля.
- В Крыму ужесточили «ковидные» ограничения для детских лагерей, где вакцинировано менее 95% персонала. С 1 августа их переведут в закрытый режим работы. В режим полной изоляции переводятся учреждения стационарного соцобслуживания, в которых показатель охвата сотрудников полной вакцинацией от коронавируса не достигает 95%.
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы обладают детальными данными о каждом заразившемся и вакцинированном жителе города. По его словам, в единой базе отражаются данные о том, как протекала болезнь у пациентов. С коронавирусом, в том числе «дельта»-штаммом помогает бороться вакцинация, заключил Собянин.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика справилась с острой фазой пандемии коронавируса. Теперь, по его словам, перед регионом стоит задача по достижению коллективного иммунитета.
- Тем временем губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что его регион достиг пика волны коронавируса, ситуация остается напряженной. Рост числа заболевших по итогам недели составил 8,8% против 32,62% за две предыдущие недели.
- Эксперт Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал, что при появлении агрессивных штаммов коронавируса его другие варианты «распространяются медленнее и сходят со сцены». Более заразные варианты в это время поражают человеческий организм. Однако течение болезни из-за этого тяжелее не становится, заверил специалист.
- В Кузбассе прививку от коронавируса в обязательном порядке теперь должны сделать сотрудники заведений общепита, организаций энергетики и общественного транспорта. До этого правило в регионе распространялось на работников медицинских и образовательных организаций, учреждений социального обслуживания и МФЦ, и госслужащих.
- «Натренировать» популяционный иммунитет против коронавируса без вакцины не получится, заявил инфекционист, вирусолог, директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Однако регулярный контакт с коронавирусом в небольших количествах может положительно отразиться на иммунитете человека.
- Накануне в в Москве простились с актером, музыкантом, основателем и фронтменом группы «Звуки Му» Петром Мамоновым, который умер 15 июля на 71-м году жизни после заражения коронавирусом. Траурная церемония, длившаяся более двух часов, проходила в Донском монастыре. Похоронили Мамонова в подмосковном городе Верее, где он жил на протяжении более 20 лет.
Олимпийский Токио бьет рекорды
В мире коронавирусом нового типа на 10.40 (мск) заразилось 190 001 824 человек, 4 082 392 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (34 069 082). На второй строчке — Индия (31 106 065), на третьей — Бразилия (19 342 448), на четвертой — Франция (5 917 397), на пятой — Россия (5 860 113), данные университета отстают от данных российского оперштаба.
Больше всего смертей зафиксировано в США (608 898). За ними следуют Бразилия (541 246), Индия (413 609), Мексика (236 940) и Перу (195 047).
- Токио, где скоро пройдут Олимпийские Игры, обновил антирекорд по числу новых случаев коронавируса. 17 июля там зарегистрировали 1 410 заболевших за истекшие сутки. Больше 1,4 тыс. случаев COVID-19 за день в городе последний раз выявляли в январе.
- В Олимпийской деревне в Токио, где недавно выявили первый случай коронавируса, инфекцию обнаружили и у спортсменов, приехавших для участия в Олимпиаде. Положительный тест на COVID-19 сдали два человека, их имена не разглашаются. Это первый случай коронавируса среди спортсменов, проживающих в деревне.
- В Великобритании отказались от массовой вакцинации от коронавируса детей и подростков. Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации страны заявил о ее преждевременности. Власти хотят получить больше безопасности о безопасности вакцин и возможных рисках прививки.
- Тем временем коронавирус выявили у министра здравоохранения Великобритании Саджида Джавида, который ранее получил две дозы вакцины от инфекции. По его словам, именно благодаря прививки симптомы заболевания слабые.
- В субботу во Франции 114 тыс. человек вышли на акции протеста против введения обязательных санитарных пропусков для посещения кафе и ресторанов. Участники демонстраций на юге Парижа, скандировали лозунги «Свободу» и «Санитарному пропуску — нет». Протестующие пели «Марсельезу» и призывали власти страны отказаться от планов введения новых «ковидных» ограничений.
- Власти Узбекистана ввели обязательную вакцинацию совершеннолетних работников всех видов сервисных и торговых объектов, сотрудников заведений общепита, работников государственных и частных медицинских и медико-социальных учреждений, сотрудников всех образовательных и культурно-развлекательных организаций, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
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