Рустам Минниханов прокомментировал решение Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов оценил решение президента России Владимира Путина выдвигаться на выборы в 2024 году. Он заявил, что благодаря главе государства регион стал одним из опорных регионов страны.

— В столь исторический, переломный момент для нашей страны решение Владимира Владимировича Путина в очередной раз подчеркивает, что наивысшей ценностью для Президента является судьба его народа. Он всегда опирается на поддержку людей. И сегодня, когда страна переживает такое давление, именно он является объединяющей силой для всех, — сообщил татарстанский лидер.

Он напомнил, что в регионе по федеральным программам строятся дороги, больницы, школы. Все это делает жизнь жителей республики комфортнее, уверен Минниханов.

Сегодня Владимир Путин сообщил о намерении выдвинуться на новый президентский срок в 2024 году. Свои планы он озвучил герою ДНР Артему Жоге во время церемонии по случаю Дня Героев Отечества.



Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года. Президентом страны он стал в 2000 году. Спустя 8 лет Владимир Путин уступил место Дмитрию Медведеву. Однако уже через четыре года его снова избрали главой государства.

Сегодня Центральная избирательная комиссия России на первом официальном заседании, посвященном старту президентской кампании, утвердила трехдневное голосование на выборах главы государства в 2024 году. Голосование состоится 15, 16 и 17 марта.

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Айрат Назипов