Богословы в Болгаре: «Мы не понимаем, когда местечковый суд запрещает какую-либо исламскую книгу»

На базе БИА предложили создать общероссийский экспертный орган, проверяющий религиозную литературу

В Болгарской исламской академии может быть создан совет, в котором исламские богословы и светские эксперты будут проверять мусульманскую литературу на наличие в них экстремистских идей. По мнению автора идеи, ссылающегося на «уфимские тезисы Путина», это обезопасит исламские труды от попадания в «черный список». Такая инициатива, озвученная на открывшемся в Болгаре I международном форуме «Богословское наследие мусульман России», нашла одобрение в муфтиятах. Однако особняком встали москвичи из ДУМ РФ. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Все конференции — в одном форуме

В эти дни в Болгаре (Спасский район Татарстана) проходит I международный форум «Богословское наследие мусульман России». Причем мероприятия начались 13 октября, а завершатся 19-го. Церемония открытия форума состоялась вчера в стенах Болгарской исламской академии (БИА).

Среди целей форума заявлены «консолидация усилий научного и экспертного сообщества, общественных и религиозных деятелей в обсуждении и решении актуальных проблем сохранения, изучения и развития традиционных исламских духовных ценностей мусульманских народов России, вопросов развития отечественного исламского богословия и исламского образования, укрепления культурно-цивилизационного и межрелигиозного диалога в условиях современной России и глобализации в мире».

В рамках форума проходят несколько научно-практических конференций — III Международные болгарские чтения «Традиции и обновленчество в богословском наследии», «Ислам и общество: региональный аспект», III Чтения имени Ш. Марджани «Поиск богословских решений в эпоху глобализации», «Формирование гражданской идентичности мусульманской молодежи в России и за рубежом». Также запланированы круглые столы, заседания по тематическим секциям, лекции и олимпиада по арабскому и русскому языкам. В них принимают участие руководители муфтиятов, преподаватели исламских и светских вузов, зарубежные ученые-богословы, шакирды (студенты и магистранты) религиозных учебных заведений, чиновники и общественные деятели.

Как отметил в беседе с корреспондентом «Реального времени» ректор БИА Данияр Абдрахманов, он желает, чтобы такой насыщенный форум проводился ежегодно.

— Из прошедших мероприятий будут сделаны определенные выводы. Раз в год или раз в два года мы сможем собирать в этих стенах представителей богословского сообщества, исламоведов, крупных общественных деятелей.

Данияр Абдрахманов (на фото — слева) высказал пожелание, чтобы такой насыщенный форум проводился ежегодно

В прошлые два года, с момента открытия академии, в стенах учебного заведения проводились различные конференции, посвященные Шигабутдину Марджани, Ризаэтдину Фахретдинову и др. Теперь же, по словам Абдрахманова, многие из них будут проходить в рамках одного форума. Кроме того, он напомнил, что 5—7 ноября в БИА состоится еще одна научно-практическая конференция, организованная совместно с СПбГУ. А 20—22 ноября исламоведы соберутся здесь под эгидой МГУ.

В преддверии празднования 1100-летия принятия ислама

Во время церемонии открытия звучали приветствия от представителей органов власти, учредителей академии (Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Совет муфтиев России (ДУМ РФ) и Центральное духовное управление мусульман России), муфтиятов кавказских республик, вузов-партнеров (КФУ, МГУ, СПбГУ).

Заместитель премьер-министра Татарстана, председатель национального совета «Милли Шура» Василь Шайхразиев вспомнил, что по инициативе президента РТ Рустама Минниханова и Госсоветника республики, первого президента Минтимера Шаймиева в 2016-м году был заложен первый камень в основание академии, а в 2017 году уже состоялось ее открытие.

Также он сделал анонс: в 2022 году будет отмечаться 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. По распоряжению главы РТ создается оргкомитет по подготовке празднования юбилея.

— Уверен, что духовные управления Татарстана и России примут участие, мы должны достойно провести эти знаменательные мероприятия, — подчеркнул вице-премьер.

Василь Шайхразиев анонсировал создание оргкомитета по подготовке к празднованию в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

В свою очередь, ректор Российского исламского университета ЦДУМ России Артур Сулейманов напомнил, что 30 лет назад, в 1989 году, в России (в Уфе, Казани, Болгаре) уже проводились торжественные мероприятия, посвященные 1100-летию принятия ислама, только по мусульманскому летоисчислению (по хиджре). Тогда в столицу Башкирии приехали мусульманские делегации из 28 государств — немыслимое для Советского Союза и БАССР событие.

Также он добавил, что именно председатель ЦДУМ России, верховный муфтий Талгат Таджуддин добился создания на территории России первого исламского учебного заведения после революции. Открытое в Уфе 30 лет назад медресе им. Ризаэтдина Фахретдина стало основой для будущего РИУ и «первой ласточкой в деле возрождения духовного образования».

— Спустя 30 лет в России количество медресе исчисляется десятками, а высшие исламские учебные заведения располагаются во многих городах нашей страны. И венцом их является Болгарская исламская академия, — сказал Артур хазрат.

При этом он вновь припомнил заслуги Таджуддина. Верховный муфтий, по словам делегата из Уфы, много лет выступал с идеей возрождения исламского образования в стране, заново открыл соотечественникам и зарубежным гостям Болгар и выступил с инициативой создания исламской академии в Болгаре.

Как сообщало «Реальное время», идею Исламской академии Талгат Таджуддин вынашивал достаточно давно. И изначально шейх-уль-ислам отнюдь не в Болгаре хотел построить комплекс. Храм-вуз планировалось расположить в Уфе в районе парка им. Калинина, затем — около Каменной переправы на берегу Уфимки. Более того, в 2011 году председатель ЦДУМ России в своей резиденции в Уфе сконструировал метровый макет храма-академии.

По проекту Талгата Таджуддина, в Болгаре должно было стоять семь зданий: в центре — основное в форме большого ханского шатра, а вокруг него, как лепестки ромашки, — вспомогательные поменьше. Фото Тимура Рахматуллина

В качестве строительного материала для модели была выбрана разноцветная посуда: хрустальные вазы для цветов, яркие салатницы, конфетницы, фруктовые тарелки, пивные бокалы и винные фужеры. Тогда его проект в СМИ назвали «хрустальной мечтой Таджуддина». И уже позже, получив поддержку татарстанского руководства, исламскую академию решили строить в Болгаре. Тогда мусульманский лидер представил новый эскиз и показал его Шаймиеву. По его проекту, в Болгаре должно было стоять семь зданий: в центре — основное в форме большого ханского шатра, а вокруг него, как лепестки ромашки, — вспомогательные поменьше. Однако результат заметно отличается от задумок главы ЦДУМ.

Идея Полосина: экспертный орган в БИА

Вместе с тем заместитель директора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Али Вячеслав Полосин в своей речи сделал акцент на другой теме — запретах (причем нередко необоснованных) различными судами мусульманских книг.

— Шесть лет назад, в 2013 году, в Уфе Владимир Путин выступил перед муфтиями с программной речью. Тезис о создании отечественной богословской школы уже реализовывается с созданием Болгарской исламской академии. Но по другим пунктам подвижек не много. Президент говорил, что у нас есть много судебных решений о запрете исламской литературы. И среди этих запретов есть откровенно ошибочные. И он призвал мусульман, богословов, муфтиев создать экспертный орган, который бы оценивал литературу с позиции традиционного ислама — они лучше знают, какие книги полезны, а какие вредны для молодежи, — рассказал спикер.

По мнению Полосина, наиболее подходящим местом для работы такого органа была бы Болгарская исламская академия. Позже, в беседе с корреспондентом «Реального времени» он отметил, что такой центр был бы наиболее авторитетным как для мусульманского сообщества, так и для судей. В экспертном совете должны состоять богословы, которые бы давали оценку книгам. В этот орган он советует включить и светских специалистов.

Стоит отметить, что ежегодно «черный список» Минюста после соответствующих судебных решений пополняется десятками религиозных книг, что, в свою очередь, вызывает недоумение у верующих и правозащитников. Зачастую судьи выносят решения, основываясь на «психолого-лингвистической экспертизе». Так в свое время суды рассматривали сочинения, написанные главой СМР Равилем Гайнутдином, московским имамом Шамилем Аляутдиновым, Эльмиром Кулиевым и другими известными мусульманскими деятелями России.

— Светскому человеку, который с исламом не знаком, вообще сложно оценить такой труд, — комментирует московский исламовед. — Приглашают в лучшем случае лингвиста, а порой непонятных этнографов, картографов. Те находят какие-нибудь «призывы», которых может и не быть. И вот эти провинциальные суды на основе их заключений принимают решения. И книжка считается экстремистской. Но это должен решить эксперт, который разбирается в Коране, обрядах. А порой бывает еще и пристрастность, когда в качестве эксперта приглашается представитель другой конфессии. Существует также конкуренция даже внутри религии — между богословскими школами, течениями, организациями. Поэтому нужен объективный орган.

Вячеслав Полосин призвал мусульман, богословов, муфтиев создать экспертный орган, который бы оценивал литературу с позиции традиционного ислама — они лучше знают, какие книги полезны, а какие вредны для молодежи. Фото tatar-inform.ru

Местечковые суды без компетенции

В духовных управлениях в целом приветствуют инициативу Полосина создать на базе БИА экспертный совет, оценивающих религиозную литературу. Так, председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин считает появление такого органа логичным продолжением открытия академии.

— Мы не понимаем, когда местечковый суд запрещает какую-либо исламскую книгу, не имея на то никакой компетенции. Нужна экспертиза именно перед изданием. Например, вы написали книгу и хотите, чтоб она свободно распространялась. Здесь специалисты могли бы ее оценить, смогли что-то исправить и изменить, чтоб не запрещалась в последующем. И заключение экспертной комиссии будет своего рода гарантией, то есть это должно стать в интересах самого издателя, — подчеркнул муфтий Татарстана.

Поддержал Полосина и представитель ЦДУМ Артур Сулейманов:

— Такое предложение должно встретить положительные отклики среди мусульманского духовенства. Были прецеденты, когда решения (по признанию книг экстремистскими, — прим. ред.) выносились некомпетентными людьми. Этим вопросом должны заниматься профессионалы, — сказал ректор РИУ.

«Что хорошо татарину, может не понравиться чеченцу»

Однако не все радушно встретили эту идею. Первый заместитель председателя ДУМ РФ, ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов высказал некий скепсис, заявив, что о таком экспертном совете говорится уже не одно десятилетие. Предложение Полосина он назвал «интересным, достойным обсуждения, но нуждающимся в проработке».

— Этот орган не должен заменить царский или советский орган, который бы говорил: «Эту книгу печатать можно, а эту нельзя». Мы живем в свободном демократическом государстве. Никто не может запретить частной организации издавать книги. А если это выходит под грифом духовного управления, государственного или прогосударственного органа, то его авторы должны нести некую ответственность. Наверное, доктор Али говорит о таких книгах, которые претендуют на государственную помощь или поддержку религиозных организаций — тогда это логично, — говорит Дамир хазрат.

Дамир Мухетдинов высказал некий скепсис, назвав предложение Полосина «интересным, достойным обсуждения, но нуждающимся в проработке»

Ректор МИИ предостерег от попытки унификации или запрета определенного религиозного взгляда, который может быть не разделен комиссией, что окажется чревато для огромной страны.



— То, что хорошо для татарина Москвы, может не понравиться чеченцу Грозного. Однако понятия «традиционное» и «правильное» с точки зрения кавказского мусульманина может не разделять мусульманин Поволжья, — резюмировал Мухетдинов.

По его словам, обезопасит человека от чтения экстремистской литературы не создаваемый орган, а образование, «а в век интернета запрещать вообще нереально».