Рустам Минниханов: «Мы не должны быть удовлетворены своей работой. Ну что такое рост в один процент?»

Президент Татарстана раскритиковал правительство за отсутствие экономического роста, а глав районов и руководство вузов — за неэффективную деятельность

Вслед за Россией в целом экономика Татарстана переживает период стагнации: рост ВРП в прошлом году составил всего 1%, прогноз на этот год тоже весьма сдержанный — 2%. Такие темпы роста не могут считаться удовлетворительными, считает президент Татарстана Рустам Минниханов. В целом, по его мнению, экономический блок правительства республики работает неплохо — показатели путинских национальных проектов по прошлому году выполнены и перевыполнены, что не может не радовать. Но есть такие вопросы, в которых «у нас бардак полный». Подробности — в материале «Реального времени».

KPI по нацпроектам перевыполнены

Первая за долгое время отдельная от Минпромторга итоговая коллегия республиканского Минэкономики собрала накануне истеблишмент Татарстана в актовом зале КГФЭИ. Озвучивая результаты работы ведомства и курируемых им направлений, министр экономики Фарид Абдулганиев поставил акцент на Национальные проекты. Именно они, как неоднократно отмечал Владимир Путин, «имеют определяющее значение для экономики и социальной сферы всей страны, всех регионов».

Татарстан здесь в прошлом году поработал хорошо, приняв активное участие в 48 федеральных проектах, на реализацию которых было выделено 27,4 млрд рублей, в том числе 20 млрд рублей из федерального бюджета. Еще 40 млрд рублей было направлено на республиканские программы. Как пояснил Фарид Абдулганиев, внушительные средства пошли на строительство и ремонт более 1,7 тыс. социально-значимых объектов, оказание мер адресной поддержки, социальные выплаты, проведение обучающих и других мероприятий.

Поводом для гордости стало перевыполнение плана по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», на который в 2019 году было направлено около 2 млрд рублей.

— Подведомственные Минэкономики организации помогли бизнесу дополнительно привлечь более 12 млрд рублей. Треть всех мер финансовой поддержки была направлена на развитие предпринимательства в сельской местности. Также был перевыполнен план нацпроекта по числу выведенных на экспорт субъектов МСП: в Татарстане 94 предприятия впервые вышли на экспортные рынки, их общий объем экспорта превысил 25 млн долларов США. В поставках — продукты питания, стройматериалы, медицинские изделия, — поделился Фарид Абдулганиев.

Первая за долгое время отдельная от Минпромторга итоговая коллегия республиканского Минэкономики собрала накануне истеблишмент Татарстана в актовом зале КГФЭИ

Если говорить о планах, то в 2020 году на реализацию национальных проектов в Татарстане будет направлено 24,9 млрд рублей: 17,1 млрд — из федерального бюджета и 7,8 млрд — из республиканского. В то же время, на строительство социальной и инженерной инфраструктуры будет направлено порядка 50 млрд рублей, а на развитие транспортной инфраструктуры — 42,9 млрд рублей.

«В этом году таких вопросов быть не должно»

Понятно, что на этапе запуска нацпроектов работать было непросто. Дипломатично опустив детали, министр в своем докладе посетовал на то, что в прошлом году все отраслевые министерства по реализации нацпроектов столкнулись с рядом проблем — в основном бюрократического характера.

В их числе отсутствие гибкого и регулярного финансирования нацпроектов, долгие процедуры согласования объектов капитального строительства и спецификации закупаемого оборудования, что повлекло за собой затягивание сроков заключения госконтрактов. «В этом году таких вопросов быть не должно, все соглашения подписаны», — с оптимизмом отметил глава Минэкономики РТ. Впрочем, как будет на деле — покажет время.

Также Фарид Абдулганиев указал на необходимость полной синхронизации национальных проектов с государственными программами и отраслевыми стратегиями.

— В рамках работы Ситуационного центра была проведена декомпозиция 15 федеральных показателей по оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ, региональных проектов, госпрограмм. Всего было около 2 тыс. индикаторов, основные из которых включены в госзадание на управление министерством. Мы ознакомились с заключением Счетной палаты РФ об эффективности деятельности федерального правительства по размыванию ответственности за выполнение показателей. Проведенная у нас работа позволит нам избежать таких оценок, — заявил министр. — Также нам предстоит завершить работу по автоматизации мониторинга реализации нацпроектов в их взаимосвязи со всеми реализуемыми в РТ программами и проектами.

Фарид Абдулганиев указал на необходимость полной синхронизации национальных проектов с государственными программами и отраслевыми стратегиями

Ситуация — стагнация

В 2019 году ВРП Татарстана составил 2,584 трлн рублей, увеличившись за год всего на 1%, — основной положительный вклад внесли промышленность и сельское хозяйство. С учетом реализации крупнейших инвестиционных проектов и прогнозов предприятий республики рост ВРП в 2020 году может превысить 2%. Скромный рост обуславливается сдержанной динамикой инвестиций в основной капитал, низкой производительностью труда и растущей конкуренцией, подчеркнул министр.

Озвученные результаты и прогнозы роста ВРП не могут считаться удовлетворительными — заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. «Я считаю, что мы не должны быть удовлетворены своей работой. Ну что такое рост в один процент? Понятно, что мы можем сослаться на то, что нефтяная промышленность у нас составляет серьезную часть экономики, есть санкционные проблемы. Но те цели и задачи, которые поставлены главой государства, несколько другие. Я не услышал, как мы будем достигать минимум пяти процентов роста. А это самое главное. Без роста экономики невозможно улучшить качество жизни», — подчеркнул он, обращаясь ко всем собравшимся.

Действительно, стагнация — проблема экономического сектора номер один для всей России. Рост ВВП страны по 2019 году — всего 1,2%. По финансово-экономической модели Татарстан — это мини-копия страны, поэтому здесь отмечаются все те же тенденции, что и в целом по России. Проблему низкого экономического роста поднимают эксперты, обсуждая ее и на страницах «Реального времени». Например, бывший министр экономики России Яков Уринсон в разговоре с нашим корреспондентом заявил, что основной причиной стагнации в российской экономике является снижение конкуренции за счет увеличения роста госсектора экономики. «Доля государства в экономике растет и растет, и за последние 10—15 лет она, по оценкам нашего антимонопольного ведомства, выросла с 35 до 70 процентов, но ведь хорошо известно, что государство — это не самый эффективный собственник, не самый лучший предприниматель, и в силу этого снижаются конкуренция, эффективность экономики и, конечно же, падают доходы населения, — полагает Уринсон.



На ту же проблему обращал внимание предправления банка «ФК Открытие», экс-министр финансов России Михаил Задорнов в интервью «Реальному времени». «Стоит задуматься о том, почему при таком обилии инструментов бюджетной поддержки у нас экономический рост за 10 месяцев года всего 1,2 процента. Получается, что все же не меры господдержки должны быть в первую очередь, а в первую очередь должно быть желание самих людей и предприятий развивать производство или сервис, инвестировать в него. А господдержка уже накладывается на это, но заменить естественного желания человека или предприятия инвестировать не может».



Известный экономист, колумнист «Реального времени» Юрий Коптелов видит источником стагнации политику ЦБ. «Политика главного банка страны приводит к ступору экономической жизни», пишет он.



С точки зрения стимулирования промпроизводства и инвестиций в республике работа ведется недостаточно хорошо, считает Рустам Минниханов

«Нет никаких планов и целей по созданию бизнесов»

С точки зрения стимулирования промпроизводства и инвестиций в республике работа ведется недостаточно хорошо, считает Рустам Минниханов.

— Давайте обратимся к инфраструктуре — особые зоны, индустриальные площадки, бюджетное финансирование. Возьмем промпарк «Актаныш», где у нас вроде бы очень активный руководитель, заполняемость там составляет 8 процентов. В Новошешминском районе заполняемость составляет 21 процентов. При этом, мы направили туда бюджетные средства — и республиканские, и федеральные, — подчеркнул президент.

Помимо этого, претензии у главы республики накопились к пяти районам РТ — Аксубаевскому, Атнинскому, Верхнеуслонскому, Кайбицкому и Черемшанскому. По словам Рустама Минниханова, у них «нет никаких планов и целей по созданию там бизнесов». Он призвал «создавать там площадки, чтобы туда могли прийти предприниматели и получить поддержку и инфраструктуру». Также подверглись критике Чистопольский и Менделеевский районы — из-за низких показателей ТОСЭР.

«В целом мы неплохие, но...»

«Полным бардаком» президент РТ назвал происходящее в инжиниринговых центрах и центрах прототипирования.

— Мы вложили огромные деньги свои и федеральные получили. Эффективность сегодня очень низкая. И «КАИ-Лазер» не работает и другие. Поручение правительству — разобраться и принять меры. Мы создали такие инновационные центры, купили оборудование. Рафинат Саматович (Рафинат Яруллин — гендиректор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», — прим. ред.), может быть, под вас это взять и как-то организовать работу? Стыд, позор. Если что, я на помощь тебя зову, не ругаю, — высказался Рустам Минниханов.

Критиковал президент и ведущие вузы республики, которые, по его оценке, не дорабатывают в части инновационности.

— В Китае за 17 лет количество ежегодных регистраций патентов выросло в 26 раз. Что касается нашей республики, то из федерального объема мы составляем 2 процента. Какой мы инновационный регион? Ректоры здесь сидят, Академия наук. Где патенты? Где работа? Я считаю, что серьезно надо проанализировать, как работают наши вузы: федеральный, технический, технологический, строительный. Вообще надо позиционировать себя лучшими вузами вашего профиля, вот тогда будет какая-то работа. Я очень недоволен, — заявил президент.

Завершая свой доклад, Рустам Минниханов поблагодарил команду Фарида Абдулганиева за проделанную работу, а затем обратился к собравшимся на коллегии руководителям других министерств и ведомств: «В целом мы неплохие, но есть определенные моменты. У нас есть недостатки, не все наши министерства и муниципалитеты вышли на тот уровень, который должен быть».