Минниханов назначил двух новых членов ЦИК РТ

Президент РТ Рустам Минниханов подписал указ о назначении двух членов Центральной избирательной комиссии.

Согласно документу, членами ЦИК стали исполнительный сопредседатель АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» Гульнара Сергеева и и. о. председателя Палаты имущественных и земельных отношений Тукаевского района Руслан Шаймухаметов.

Указ вступил в силу 14 августа.

Ранее Минниханов освободил от исполнения обязанностей членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РТ Рияза Минзарипова и Виталия Смирнова. Они сами обратились с заявлениями.

Виталий Смирнов возглавил республиканский список партии «Российская партия пенсионеров за справедливость», которая была зарегистрирована для участия на выборах депутатов Государственного совета РТ VI созыва.