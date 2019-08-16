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Минниханов назначил двух новых членов ЦИК РТ

17:26, 16.08.2019
Минниханов назначил двух новых членов ЦИК РТ
Фото: realnoevremya.ru

Президент РТ Рустам Минниханов подписал указ о назначении двух членов Центральной избирательной комиссии.

Согласно документу, членами ЦИК стали исполнительный сопредседатель АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» Гульнара Сергеева и и. о. председателя Палаты имущественных и земельных отношений Тукаевского района Руслан Шаймухаметов.

Указ вступил в силу 14 августа.

Ранее Минниханов освободил от исполнения обязанностей членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РТ Рияза Минзарипова и Виталия Смирнова. Они сами обратились с заявлениями.

Виталий Смирнов возглавил республиканский список партии «Российская партия пенсионеров за справедливость», которая была зарегистрирована для участия на выборах депутатов Государственного совета РТ VI созыва.

ОбществоВласть Татарстан
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