Видео недели: история Казани, артисты не отдают любимую, а спецназовцы России и Белоруссии проводят учения

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Сверхкраткая история Казани

Институт истории им. Марджани выпустил короткий ролик, который в доступной и современной форме рассказывает об основных вехах истории Казани. Нельзя назвать видео идеальным, для первого знакомства с историей города оно перегружено фактами. Но положительного в нем больше.

Артисты за Лукашенко

Появившийся в Сети клип «Любимую не отдают» вызвал скандал. В ролике снялись крупные звезды российской эстрады, а он оказался пропагандой в поддержку Александра Лукашенко. Этого нельзя сказать по видеоряду или тексту песни, но в конце появляется красно-зеленый флаг Белоруссии, а это сегодня точно определяет принадлежность к оппозиции или сторонникам власти. Название песни и одна из строчек припева — это цитата Лукашенко. Представители Киркорова и Буйнова заявили, что певцы не знали, что участвуют в пропаганде.

Славянское братство

Каждый поддерживает последнего диктатора Европы как может. Например, Минобороны РФ опубликовало видео совершенно другого толка — учений «Славянское братство 2020». Спецназовцы РФ и РБ отработали освобождение заложников. Довольно угрожающе выглядит на фоне продолжающихся протестов в Минске и других городах Белоруссии.

Инаугурация Минниханова

На этой неделе Рустам Минниханов стал сначала избранным президентом Татарстана, а затем и официально назначенным на очередной срок руководителем республики. В пятницу прошла церемония инаугурации. Перед ней Минниханов поблагодарил всех, кто проголосовал на выборах, особенно тех, кто голосовал за него.

Второй сезон «Мандалорца»

Disney выпустил трейлер второго сезона сериала «Мандалорец», действие которого происходит во вселенной «Звездных войн». Фильм выйдет на онлайн-площадке Disney+ 30 октября. Судя по ролику, приключения мандалорца и «бэби-Йоды» продолжатся на других планетах.

Прыжок с крыши на крышу

Уральский студент Марк Семенов выполнил эпичный трюк — перепрыгнул на велосипеде с крыши одного 10-этажного дома на крышу другого. Он записал прыжок на несколько камер. Выглядит очень даже страшно, хоть и очень быстро.

Потраченная селезнем удача

На этой неделе в соцсетях несколько раз появлялось это видео. Админы пабликов шутят, что именно этот селезень потратил всю удачу 2020 года, выйдя живым после того, как зашел в вольер к крокодилам.

Лукашенко и Путин

В начале недели президенты России и Белоруссии встретились в Сочи. Короткое видео, записанное перед началом переговоров, послужило материалом для многих СМИ. Эксперты стали разбирать позы обоих глав государств, читать язык тела и просто комментировать слова Лукашенко о «красной черте» Владимира Путина.

Голая выставка

В Париже музей «Синаматека» устроил специальный «голый день» для нудистов. Из одежды можно было иметь на себе только ботинки и маску.

Леди Гага

Накануне вышел клип на песню Леди Гаги «911». За день он собрал 7,5 млн просмотров, уступая при этом клипу Моргенштерна и Тимати (отставание составляло около 400 тысяч). Сюрреалистичное и очень красивое видео поражает обилием необычных костюмов, глубиной цветов и драматичным абсурдным сюжетом, который обретает смысл ближе к концу.