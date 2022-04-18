Экзамен на прочность: о чем рассказал президент Татарстана в эксклюзивном интервью ТНВ

Герой — посмертно, подготовка к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией и другие ключевые события недели — в программе «7 дней»

Татарстан простился с еще одним уроженцем республики Дамиром Гилемхановым, который был удостоен звания Героя России в ходе военной спецоперации на Украине. И, увы, тоже посмертно. Ефрейтор погиб в бою вместе с экипажем танка, командиром которого был Дамир Исламов. С ним республика простилась 29 марта. О том, как проводили в последний путь героя, а также о том, что еще на прошлой неделе привлекло внимание наших коллег из программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век», — в обзоре «Реального времени».

Ему было всего 22 года

Троекратным залпом, как принято прощаться в Вооруженных силах с воином и патриотом, проводили в последний путь ефрейтора Дамира Гилемханова. Промозглый ветер, сырая, только-только освободившаяся от снега земля и черные ленты.

Дамир верил в будущее. В то, что все самое лучшее — еще впереди. Судьба распорядилась иначе. Последний бой. Атака на дот. Охватывающее боевую машину пламя коктейля Молотова. Выход из круговерти сражения. Пламя сбито. Снова в бой. Калейдоскоп мечущихся в секторе обстрела пяти машин противника. Четыре вражеских танка горят. Прямое попадание. Темнота.

О Дамире друзья и близкие вспоминают как о товарище, который никогда не подведет. Сослуживцы — как о настоящем профессионале своего дела. Механик-водитель — тот, кто должен и готов принимать моментальное решение, тем самым уберегая мощную машину от попадания вражеских снарядов. Он должен чутко реагировать на каждую команду командира танка, обеспечивая успех экипажа на поле боя. И в этом Дамир был настоящим мастером.

Был. Теперь имя Героя, как и его командира, навечно в списке 73 Героев Советского Союза и теперь уже 17 Героев России — выпускников Казанского танкового училища. Два Дамира в этом списке расположились рядом. Вместе служили. Вместе приняли последний бой. Вместе стали примером тем, кто придет после них.

Фото: tatarstan.ru

«Tatarstan Today»

Глобальная геополитическая и экономическая обстановка, сложившаяся сегодня, еще не имела равных. Мир претерпевает изменения, в которых всем предстоит жить. Волей судьбы на острие перемен оказалась Россия, а вместе с ней и Татарстан.

Сложившуюся экономическую ситуацию иначе как испытанием на прочность и не назвать. О чем бы, о какой бы сфере жизнедеятельности ни шла речь. И от того, насколько готов на своем месте к решению возникающих задач каждый — руководство республики, главы министерств и ведомств, директора, специалисты и работники предприятий — зависит очень многое. Еще больше зависит от того, насколько все мы готовы действовать вместе, единым организмом.

Именно об этом президент Татарстана Рустам Минниханов говорил в эксклюзивном интервью автору и ведущей программы «Tatarstan Today» Дине Газалиевой. Визит лидера республики был приурочен к 22-летию основания филиала телеканала ТНВ в федеральной столице.

А также президент говорил о том, что сложившаяся ситуация — возможность для экономики страны в целом к развитию, мощный толчок к развитию и укреплению промышленной и экономической самодостаточности. К выстраиванию новых и упрочнению существующих связей с дружественными государствами. Россия в целом и Татарстан в частности, как особо подчеркнул вслед за Владимиром Путиным и Рустам Минниханов, всегда были, есть и будут открытыми для конструктивного и честного диалога со всем миром. В том числе с исламскими государствами. И в этом контексте особенно важным и значимым становится событие, к которому сейчас готовится Татарстан, — 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, землей, на которой сегодня раскинулась республика.

Полную версию интервью можно будет увидеть в эфире телеканала ТНВ уже в ближайшую субботу, 23 апреля.

Фото: Максим Платонов

Заместить треть российского рынка

А если точнее, то примерно 36%. Именно на эти объемы приходится внешнеторговый оборот России с недружественными странами.

В последнее время уже не раз говорилось о том, что уход с отечественного рынка западных компаний — не только неудобства и потери для экономики, но еще и уникальная возможность для российских производителей заявить о себе. Предложить соотечественникам свою продукцию, вполне возможно, даже превосходящую привычные зарубежные аналоги и по качеству, и по доступности, да и по многим другим параметрам.

Вопрос в другом: и кризис для России уже далеко не первый, и санкции с середины прошлого десятилетия стали постоянным спутником жизни россиян. Почему же именно сейчас, а не на 10 или хотя бы 5 лет назад эта работа начала приобретать нынешний масштаб, задается вопросом ведущий программы — депутат Госсовета Татарстана, генеральный директор ТНВ и председатель Союза журналистов республики Ильшат Аминов. И сам же отвечает: «Все дело в том, что мы были не готовы меняться, не хотели. Мы сами пребывали в удобной для себя реальности, меняя нефтедоллары на все подряд — от автомобилей до наполнителей для кошачьих туалетов».

Наверное, сейчас наконец это время пришло. Россия, как уже было сказано, закрываться от мира не планировала и не намерена впредь. Те, кто хочет и готов оставаться партнерами нашего государства, продолжат это делать к взаимной выгоде сторон. Но то, что поставлялось из государств, вдруг проявивших свою истинную сущность и отношение к России, может и должно выпускаться здесь, у себя. Тем более значительные объемы нефти, газа, полимеров и другого сырья, теперь будут частично перенаправляться в другие — дружественные страны, а частью оставаться на внутреннем рынке, открывая новые горизонты для развития отечественной промышленности. Только в Татарстане предстоит закрыть более 12 тысяч освободившихся позиций. Есть над чем работать.

Фото: Илья Репин

Родину надо кормить

И именно этим занимаются татарстанские аграрии и животноводы. Площади под выращивание овощных культур в республике в этом году будут увеличены на 10%. Из более чем 2,5 млн гектаров посевных площадей большая часть, как и прежде, будет отведена под зерновые и зернобобовые культуры.

Как готовятся к посевной в одном из крупнейших аграрных холдингов Татарстана — «Красном востоке», увидели наши коллеги из программы «7 дней». Технику в поля там уже вывели. Влаги в земле — достаточно. Капризная осень и неровное начало зимы, конечно, нанесли урон озимым, но в пределах нормы. Под пересев определено около 10% от всех площадей. И удобрений, и семенного фонда, и запчастей для поддержания техники в рабочем состоянии достаточно. Более того, львиная доля этой самой техники — отечественного производства, а значит, не зависит от западных политических истерик.

До момента, когда на поля выйдут сеялки, осталась буквально пара недель. Сейчас сельчане, как говорится, «выводят пшеницу из спячки» — семена ворошат, проводят обработку от болезней. К слову, и семена здесь — отечественные: что-то свое, что-то приобретается у российских же производителей. Подкормки и удобрения — тоже отечественные, татарстанские. Разнотравье для корма скоту (а его у холдинга немало) — тоже местное. Из импорта разве что средства для защиты растений. Но и тут есть варианты, есть из чего выбрать. И надежды на урожай — хорошие.

Обо всем этом подробнее, а также о том, какие специалисты сегодня востребованы, какие сюрпризы готовит продолжающаяся эпидемия COVID-19 и какой будет Соборная мечеть Казани, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 18 апреля, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

