«Он будет для вас полезен» — Рустам Минниханов представил нового рулевого «Нижнекамскнефтехима»

На заседании совета директоров отметили старого и нового руководителей «Нижнекамскнефтехима» и презентовали «школу будущего» от Сбербанка

Нового и прежнего директоров «Нижнекамскнефтехима» приветствовали сегодня генералы татарстанской нефтехимии в ходе заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» под председательством Рустама Минниханова. Покинувший должность Азат Бикмурзин удостоился ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», а пришедший на предприятие Айрат Сафин получил позитивную рекомендацию от президента республики. Кроме того, корреспондент «Реального времени» послушал презентацию «Школы 21» — проекта, в котором Казань переиграла Новосибирск и Санкт-Петербург в борьбе за право открытия «школы будущего» от Сбербанка.

Знакомьтесь поближе: он будет для вас полезен

Сегодня, в ходе заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», президент Рустам Минниханов представил директорскому корпусу Татарстана нового рулевого ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрата Сафина. По его словам, он прошел славный трудовой путь, работая сначала на «Нижнекамскнефтехиме», а затем на «Казаньоргсинтезе». Cоветник генерального директора АО «ТАИФ» по стратегическому развитию Альберт Шигабутдинов добавил, что его кандидатура согласована с президентом РТ. «Познакомьтесь поближе: он будет для вас полезен. Это выходец из Нижнекамска, работал в Казани и теперь возвращается на родину», — отрекомендовал Сафина директорскому корпусу президент Татарстана.

«Познакомьтесь поближе: он будет для вас полезен. Это выходец из Нижнекамска, работал в Казани и теперь возвращается на родину», — отрекомендовал Айрата Сафина директорскому корпусу президент Татарстана. Фото Романа Хасаева

Прежний руководитель нефтехимического гиганта Азат Бикмурзин получил из рук президента орден «За заслуги перед Республикой Татарстан». «Сегодня у меня приятная миссия, прошу меня поддержать», — сказал Минниханов. Бикмурзина отметили за успехи и многолетнюю плодотворную работу. Напомним, у руля промышленного нефтехимического гиганта Бикмурзин стоял с 2014 до 2020 года. О своем желании уйти с поста генерального директора он объявил на заседании совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Решение акционеры поддержали.



— Наш коллега Бикмурзин завершил работу на «Нижнекамскнефтехиме», аплодисменты ему. Сейчас он рассматривает возможности, где будет полезен. Он нужный человек, очень опытный, мы постараемся его не потерять. Чтобы его не перекупили, — подчеркнул Рустам Минниханов.

По словам советника генерального директора группы АО «ТАИФ» по стратегическому развитию Альберта Шигабутдинова, от Бикмурзина поступило прошение об отставке так как он переходит на другую работу. «В связи с этим совет директоров «Нижнекамскнефтехима» вчера на внеочередном заседании с одобрения президента Республики Татарстан назначил на эту должность Сафина Айрата Фоатовича», — рассказал Альберт Шигабутдинов.

Азат Бикмурзин получил из рук президента орден «За заслуги перед Республикой Татарстан». Фото tatarstan.ru

В любое время заходите!

Одним из содержательных элементов сегодняшнего совета стала презентация «Школы 21» от Сбербанка, открывать которую недавно приезжал Герман Греф. Цикл тестовых учебных испытаний в школе стартует уже в марте. О том, что из себя представляет «школа будущего» в Казани и почему попасть в нее рвались 60 тысяч человек со всего мира, рассказал управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка России Рушан Сахбиев.



Перед его выступлением президент Татарстана попросил поднять руки тех, кто уже успел побывать в «Школе 21». Таковых не оказалось. «Это прежде всего вам нужно, если вы хотите что-то изменить. «Школа 21» есть, а вы туда не идете. В любое время вы туда можете прийти: там много интересных людей найти, вам полезно будет. И своих людей можно отправлять. Из Нижнекамска, Альметьевска. В любое время заходите», — призвал Минниханов, который, несмотря на занятость, уже дважды побывал на школьной площадке в Москве и в Казани.

Напомним, «Школа 21» — образовательная инициатива Сбербанка, основанная на методике «школы будущего», используемой в инновационной французской школе программирования Ecole 42 с 2013 года. «Школа 21» готовит специалистов мирового уровня в области информационных технологий (IT) по уникальной образовательной методологии: без учителей, без лекций, без оценок. В основе методики лежит метод peer-to-peer («равный равному»), или коллективное обучение. Обучение в «Школе 21» бесплатное. Всего в мире, включая Силиконовую долину, работает 20 школ. В России их только две — в Москве и в Казани, причем Казань обошла в конкурсной борьбе Новосибирск и Санкт-Петербург. На выходе выпускник российской школы приравнен к западным коллегам, так как обучение происходит на единой образовательной платформе. Президент сообщил, что республика поддержала проект Сбербанка, предоставила здание (СИНХ выкупил здание «Спурт-банка»), выделяет средства на содержание, а Сбербанк отвечает за образовательный процесс.

Управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка России Рушан Сахбиев рассказал о том, что из себя представляет «школа будущего» в Казани и почему попасть в нее рвались 60 тысяч человек со всего мира. Фото tatarstan.ru

Сахбиев рассказал, что отбор слушателей в школу проходил жесточайший. Заявки поступили от 60 тысяч (!) претендентов, но в финальный отбор прошли чуть более 1,5 тысячи. Им предстоит пройти четырехнедельный тур тестовых испытаний, после этого только 500 человек будут зачислены в школу.



«Можно только пожалеть тех, кто хочет по блату попасть, — отметил Рушан Сахбиев. — Интенсивность обучения такая, что можно не выплыть.

Кроме того, в ходе заседания совета холдинга заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт» — ГосНИИгенетика Александр Яненко представил разработки по переработке биомассы под воздействием микроорганизмов с измененным генетическим кодом. По технологии института в Белгородской области построен комплекс по глубокой переработке зерна, который произвел в прошлом году 80 тысяч тонн лизина — это половина потребности сельского хозяйства РФ. Его выручка составила 3,2 млрд рублей. В свою очередь генеральный директор ЗАО «ДС Контрол» Николай Кузенков сообщил об открытии в Лениногорске завода по производству клапанов.