«Познание, эксперимент, совершенствование и создание»: WorldSkills Kazan 2019

Президент Татарстана встретился с руководителями СМИ, WorldSkills 2019 — осталось 2 дня, регионы на ручном управлении из Москвы — итоги недели от программы «7 дней»

Фото: Ринат Назметдинов

Первый мировой чемпионат рабочих профессий на территории России близится к концу: завтра церемония закрытия. И обещают, что она будет не менее яркой, чем та, что открывала турнир. А еще в рамках церемонии, что будет проходить на территории «Казань Арены», состоится награждение победителей чемпионата. Об этом и других событиях из жизни республики — в обзоре очередного выпуска программы «7 дней» на телеканале «Новый век» от «Реального времени».

WorldSkills 2019: завтра — закрытие

63 страны, 56 компетенций, 1354 молодых профессионала… В Казани продолжают кипеть страсти чемпионата молодых мастеров со всего мира. Первый в истории России и уже 45-й за все время существования турнира в мире. Оценивают работу участников WorldSkills Kazan 2019 более 1300 экспертов. Сколько людей съехалось поболеть за свои команды и просто понаблюдать за ходом состязаний — еще предстоит подсчитать. Но ясно, что речь идет о сотнях тысяч. На церемонии открытия чемпионата трибуны стадиона «Казань Арена» были заполнены почти полностью. А рассчитан он на 45 тыс. зрителей. Честь открыть чемпионат в Казани предоставили Саймону Бартли — президенту WorldSkills International, и председателю правительства России Дмитрию Медведеву. И как говорят те, кто смог побывать на шоу: оно было великолепно. Причем не только с музыкальной или хореографической точки зрения, но и наполнением глубоким подтекстом. Так, одним из главных элементов церемонии стала гигантская перевернутая пирамида в центре арены, символизирующая раскрытые вверх руки. История же становления профессионала, по задумке режиссера, состоит из четырех частей: познания, эксперимента, совершенствования и создания. И все эти этапы промелькнули перед глазами зрителей.

Журналисты программы «7 дней» решили напомнить о том, что уже состоялось в рамках чемпионата, какие впечатления оставила Казань у гостей из более чем шести десятков стран. В первый же день участники чемпионата успели не просто познакомиться с красотами столицы Татарстана, но и смогли принять участие в довольно необычной акции «Одна школа — одна страна»: каждая команда побывала в одной из казанских школ, где успели и познакомиться с жизнью учебного учреждения, и напробоваться местных вкусностей, и натанцеваться. Российскую сборную — самую большую на чемпионате, принимал лицей №23. К слову, из 65 юношей и девушек, защищающих честь нашей страны, 14 — из Татарстана.

До момента, когда станут известны имена победителей, осталось совсем немного времени. Фото Рината Назметдинова

А еще съемочная группа «7 дней», как и сотни их коллег почти со всех уголков планеты, а еще многие и многие тысячи зрителей, специально приезжающие на площадку Международного выставочного центра «Казань Экспо», где и развернулась рабочая зона чемпионата, внимательно наблюдали и продолжают наблюдать за ходом состязаний. До момента, когда станут известны имена победителей, осталось совсем немного времени. Уже завтра, 27 августа, состоится объявление победителей и церемония закрытия чемпионата. Телеканал «Новый век» планирует вести прямую трансляцию. Организаторы обещают, что зрителей ждет не менее яркое и запоминающееся зрелище, чем было на открытии.

Не только о WorldSkills

Не только о чемпионате рабочих профессий, но и целом ряде не менее важных, чем подготовка квалифицированных рабочих и инженерных кадров для татарстанской промышленности, вопросов шла речь на встрече президента республики Рустама Минниханова с главными редакторами и руководителями СМИ РТ.

В Татарстане сегодня реализуются 40 программ, призванных придать новые импульсы развития экономике республики, сферам образования и науки, здравоохранения, сельскому хозяйству и, что особенно важно, повысить качество жизни населения, сделать эту жизнь комфортнее и удобнее. Например, совсем недавно стартовала программа «Наш двор». Логичное продолжение другой, не менее важной программы по развитию общественных программ, уже позволившей всего за 4 года облагородить, сделать по-настоящему привлекательными 328 парков, скверов, набережных во всех районах Татарстана. Теперь в порядок предстоит привести все общедомовые территории. Объем финансирования на ближайшие три года — 50 млрд рублей, а соавторами того, как будут выглядеть их дворы, станут сами люди. Сейчас депутаты Госсовета РТ от партии «Единая Россия», встречаются с людьми, выясняют, где стоит обустроить автомобильные парковки, как должны выглядеть детские площадки, где стоит добавить осветительных фонарей, лавочек и зеленых насаждений, а куда уже давно не заглядывали специалисты горзеленхоза. Все собранные наказы лягут в основу проектов, которые уже с будущего года начнут представлять жителям домов, окружающих те самые дворы, корректировать и запускать в работу.

64 объекта — клубов, домов культуры, центров народного творчества по всей республике, вошли в национальный проект «Культура». Они будут капитально отремонтированы, оснащены и дадут возможность людям посвятить свободное время духовному развитию.

Еще одна важная тема — эффективность теплоснабжения и оправданность тарифов на тепло. Группа компаний ТАИФ и компания «Татнефть» провели масштабную модернизацию системы теплоснабжения, сформированы мощные источники тепла и электроэнергии — ТЭЦ. Уже не первый раз ТАИФ поднимает вопрос о том, что централизованное теплоснабжение в комбинированном режиме (самый эффективный способ производства энергии, уже повысивший конкурентность промышленных предприятий региона) может сделать тепло более доступным и дешевым и для населения. В отличие от того, что поступает от котельных, еще и гораздо более небезопасных в экологическом плане. Пока в Татарстане на этот способ теплоснабжения еще не перешли, но президент республики информацией владеет, равно как знает и о том, что Москва и еще ряд регионов страны уже приняли у себя программу по переходу на централизованное теплоснабжение. А значит, что и республика, как правило, оперативно внедряющая у себя все самое лучшее, мимо такого опыта не пройдет.

Разговор лидера республики с руководителями СМИ был долгим и предметным. Фото tatarstan.ru

В этом году в отдаленные населенные пункты отправились передвижные поликлиники. Сельчанам за хлопотами по уходу за животными, севом, уборкой и переработкой урожая сложно выкроить время на посещение врачей. Потому лучшие медики Татарстана сами по принятому графику приезжают к ним в настоящих медцентрах на колесах. Современное оборудование позволяет провести полный комплекс необходимых обследований, определиться с рекомендациями для поддержания здоровья. А в случае выявления патологий — посодействовать в организации более глубокого обследования и лечения.

Строительство жилья и поддержка со стороны федерального центра в создании необходимой для населения новых микрорайонов инфраструктуры: школ, детсадов, магазинов, прогнозы на предстоящие выборы, развитие системы полилингвального образования и распространение новаций не только в крупных городах и райцентрах, но и в деревнях и селах Татарстана… Разговор лидера республики с руководителями СМИ был долгим и предметным. Не просто о планах, а о том, что уже делается и как это происходит. На конкретных примерах.

Регионы на ручном федеральном управлении

Хакасия, Костромская область, Мордовия — три российских региона, погрязших в долгах, которые в разы превышают уровень доходов, не имеют четких планов по тому, как будут по этим долгам рассчитываться. Сейчас они фактически переведены на ручное управление из Москвы. Федеральный центр сам будет принимать решения относительно того, сколько и на какие нужды планировать расходы, что проблемным регионам нужно развивать для будущего процветания, а куда деньги вкладывать преждевременно.

Съемочная группа программы «7 дней» побывала в столице Мордовии Саранске и нескольких деревнях и селах, чтобы увидеть, так ли все плохо в соседнем регионе, спросить о том, что происходит, у живущих в республике людей. О том, что они увидели и что им поведали в интервью, — честно рассказали в сюжете.

Выборы-2019

Две недели осталось до дня голосования. 8 сентября жителям Татарстана предстоит избрать новый состав Государственного совета республики. В штабах партий и кандидатов кипит работа: обучаются наблюдатели, проходят встречи с населением по округам.

Политическая повестка минувшей недели выдалась насыщенной. Так, в Казанской ратуше «Единая Россия» чествовала лучших участников республиканского образовательного проекта «Политзавод» — молодых рабочих, предпринимателей, студентов, учителей, прошедших стажировку в Совете Европы. В этих молодых людях партия видит свое будущее.

В Казанской ратуше «Единая Россия» чествовала лучших участников республиканского образовательного проекта «Политзавод». Фото Рината Назметдинова

А еще «Единая Россия» решила привлечь учителей Татарстана в качестве экспертов по вопросу снижения административной нагрузки на педагогов. До 28 августа на сайте татарстанского отделения партии собирают предложения по этой теме.

«Ждем предложений от учителей в первую очередь. Для них это крайне актуальный вопрос, поскольку постоянные отчеты, постоянные информационные справки, которые они вынуждены составлять по всем требованиям федерального законодательства, отнимают массу времени. Если мы сформируем реальные конструктивные предложения, то, я просто уверен, что партия «Единая Россия» сделает все, чтобы эти предложения легли в основу изменения федерального законодательства», — сообщил Андрей Кондратьев, один из кандидатов в Госсовет РТ от партии «Единая Россия».

Тем временем в «Справедливой России» началась чистка кадров. Эсеры сами сняли с предвыборной гонки двух кандидатов от своей партии. Официальная формулировка звучит так: «За нарушение политической дисциплины». Претенденты на депутатские кресла, теперь уже бывшие, не занимались агитацией и не встречались с народом, очевидно, полагая, что членства в партии для успешного участия в выборах вполне достаточно.

КПРФ продолжает готовить наблюдателей, даже собирается открыть в интернете специальный ресурс для набора добровольцев. ЛДПР в этом вопросе ставку делает не на волонтеров, а на однопартийцев. И готовить штат наблюдателей начала еще до фактического старта предвыборной кампании.

К слову, в Общественной палате недавно состоялось заседание наблюдателей, где сообщили о том, что молодые татарстанцы, обучающиеся в другом городе республики, в этом году смогут присоединиться к выборам, воспользовавшись специальной технологией «Мобильный избиратель». Для того чтобы не потерять право отдать свой голос за того или иного кандидата, тем, кто в день выборов окажется за пределами своего избирательного участка, нужно до 4 сентября обратиться в территориальную или любую участковую избирательную комиссию и подать заявление. Кроме того, заявление можно подать в офисах многофункциональных центров или через портал госуслуг.

Эксперты отмечают, что предвыборная гонка набирает обороты, но пока еще своего пика не достигла. Наиболее жаркой, уверены специалисты, станет последняя неделя перед голосованием.

100 лет ТАССР

В преддверии векового юбилея Татарской Республики программа «7 дней» продолжает рубрику, где вспоминает о наиболее значимых события, датах и людях, связанных с историей региона. На этот раз журналисты решили напомнить о белых пятнах в богатой биографии Татарстана. Одно из них связано с именем Мусы Джалиля — Героя Советского Союза, казненного 75 лет назад — 25 августа 1944 года, вместе с соратниками в Германии.

Сегодня мало кто помнит, что было время, когда герой-поэт был под запретом. Фото Дмитрия Резнова

Сегодня мало кто помнит, что было время, когда герой-поэт был под запретом. И он сам, и замученные вместе с ним товарищи по плену считались… предателями Родины. Это сегодня стихи Джалиля можно купить в книжном магазине, а тогда они изымались из библиотек и личных собраний.

В музее-квартире Мусы Джалиля, где побывала съемочная группа ТНВ, отмечают, что интерес к поэту растет. В год там бывают по 10 и более тысяч человек. Интересно, что заведующая музеем-квартирой Назира Фаттахова — сама дочь репрессированного. Ее отец в годы войны попал в плен, а после освобождения снова угодил в лагеря. Но на это раз на Родине.

О том, как подпольщики легиона «Идель-Урал» повлияли на ход войны, почему на родине их посчитали предателями и когда восторжествовала справедливость, — в сюжете программы «7 дней».

Большую часть жизни он отдал науке

На прошлой неделе в Казани простились с профессором КФУ, основателем казанской научной школы журналистики Андреем Александровичем Роотом. Он ушел из жизни в возрасте 91 года, большую часть из которых отдал науке. Работал, как признавался, с интересом. И именно потому был так любим коллегами и уважаем многочисленными учениками.

Автор более чем 200 опубликованных научных работ и шести монографий, более 50 лет профессор проработал на кафедре журналистики КГУ, позже ставшего федеральным университетом.

На прошлой неделе в Казани простились с профессором КФУ, основателем казанской научной школы журналистики, профессором Андреем Александровичем Роотом. Фото instagram.com/media_kfu

Видеоверсию этих сюжетов можно увидеть в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» 26 августа, в 13.00, в эфире телеканала «Новый Век» или на его сайте.

